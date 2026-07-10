టాప్ వాల్యూ మ్యూచువల్ ఫండ్స్.. ఐదేళ్లలో బంపర్ రిటర్న్స్! ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా?
మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకునే వారికి వాల్యూ ఫండ్స్ మంచి ఎంపికగా మారుతున్నాయి. గత ఐదేళ్లలో హెచ్ఎస్బీసీ, ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ వంటి ఫండ్లు 15 శాతానికి పైగా వార్షిక రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి. మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులను తట్టుకోవడానికి నిపుణులు ఎలాంటి వ్యూహాన్ని సూచిస్తున్నారో ఇక్కడ చూద్దాం.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు ఆయా ఫండ్ల పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని (Investment Strategy) అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అలాగే, ఒకే కేటగిరీకి చెందిన ఇతర ఫండ్లతో వాటి దీర్ఘకాలిక పనితీరును పోల్చి చూస్తే సరైన నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో వాల్యూ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ (Value Mutual Funds) అద్భుతమైన పనితీరును కనబరుస్తున్నాయి. గత ఐదేళ్లలో 15 శాతానికి పైగా వార్షిక రిటర్న్స్ (Annualised Returns) అందించిన టాప్ వాల్యూ ఫండ్ల వివరాలు, వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా వద్దా అనే నిపుణుల విశ్లేషణ ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
వాల్యూ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటి?
మార్కెట్లో వాటి అసలు విలువ (Intrinsic Value) కంటే తక్కువ ధరకు లభించే నాణ్యమైన కంపెనీల షేర్లలో ఈ ఫండ్లు పెట్టుబడి పెడతాయి. మంచి కంపెనీల షేర్లను తక్కువ వాల్యుయేషన్లో కొనుగోలు చేసి, భవిష్యత్తులో మార్కెట్ వాటి అసలు విలువను గుర్తించినప్పుడు లాభాలను ఆర్జించడం ఈ ఫండ్ల ముఖ్య ఉద్దేశం. అయితే, వీటిలో రిస్క్ కూడా కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎంచుకున్న స్టాక్ అంచనాలకు తగ్గట్టుగా రాణించకపోతే, అది ఫండ్ రిటర్న్స్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
ఐదేళ్లలో భారీ లాభాలు అందించిన టాప్ ఫండ్లు
అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ ఇండియా (AMFI) జూలై 8, 2026 నాటి గణాంకాల ప్రకారం.. గత ఐదేళ్లలో 15 శాతానికి పైగా వార్షిక రాబడిని అందించిన వాల్యూ ఫండ్లు దాదాపు ఎనిమిది ఉన్నాయి. వీటిలో ఎక్కువ భాగం డైరెక్ట్ ప్లాన్స్ 15% నుంచి 18% వరకు రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి.
హెచ్ఎస్బీసీ వాల్యూ ఫండ్ (HSBC Value Fund): ఏడాదికి సగటున 17.97% రిటర్న్స్ ఇచ్చింది.
ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ వాల్యూ ఫండ్ (ICICI Prudential Value Fund): ఏడాదికి 17.07% రాబడిని అందించింది.
జేఎమ్ వాల్యూ ఫండ్ (JM Value Fund): 16.13% వార్షిక రిటర్న్స్ ఇచ్చింది.
వీటితో పాటు ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ వాల్యూ ఫండ్, హెచ్డీఎఫ్సీ వాల్యూ ఫండ్లు కూడా గత ఐదేళ్లలో 15 శాతానికి పైగా వార్షిక రాబడిని నమోదు చేశాయి.
వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చా? నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి లక్ష్యాలు ఉన్నవారికి వాల్యూ ఫండ్లు సరైన ఎంపిక అని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
"దీర్ఘకాలంలో గ్రోత్ స్టాక్స్ (Growth Stocks) కంటే వాల్యూ స్టాక్స్ మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరుస్తాయి. అందుకే వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచి నిర్ణయమే. కానీ, ఇన్వెస్టర్లు ఈ ఫండ్లలో ఎక్కువ కాలం పాటు పెట్టుబడులను కొనసాగించాల్సి ఉంటుంది" అని ఢిల్లీకి చెందిన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, వెల్త్ అడ్వైజర్ దీపక్ అగర్వాల్ అభిప్రాయపడ్డారు.
అయితే, కేవలం వాల్యూ ఫండ్లపైనే పూర్తిగా ఆధారపడవద్దని మరికొందరు నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సెబీ నమోదిత ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్, వాలెట్ వెల్త్ ఎల్ఎల్పీ సీఈఓ శ్రీధరన్ సుందరం ప్రకారం.. మార్కెట్ సైకిల్ను బట్టి వాల్యూ, గ్రోత్ ఇన్వెస్టింగ్లు వేర్వేరు సమయాల్లో రాణిస్తాయి.
"వాల్యూ ఫండ్లలో పెట్టుబడి అనేది బాటమ్-అప్ (Bottom-up) విధానంలో సాగుతుంది. ఇక్కడ తక్కువ వాల్యుయేషన్ ఉన్న కంపెనీలను ఎంచుకుని, మార్కెట్ వాటి అసలు విలువను గుర్తించే వరకు వేచి చూడాలి" అని శ్రీధరన్ పేర్కొన్నారు.
కేవలం వాల్యూ ఫండ్లకే పరిమితం కాకుండా మిశ్రమ వ్యూహాన్ని (Blended Strategy) అనుసరించాలని ఆయన సూచించారు. "ఇన్వెస్టర్లు మల్టీ-క్యాప్ విధానాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే వాల్యూ, గ్రోత్ ఇన్వెస్టింగ్లు ఒకదానికొకటి తోడ్పడతాయి. 2020 నుంచి 2022 మధ్య గ్రోత్ స్టాక్స్ అద్భుతంగా రాణించగా, 2022 తర్వాత వాల్యూ స్టాక్స్ మెరుగైన ప్రదర్శన ఇచ్చాయి. ఈ రెండింటి కలయికతో పోర్ట్ఫోలియో సమతుల్యంగా ఉంటుంది" అని ఆయన వివరించారు.
మీ పోర్ట్ఫోలియోను బలంగా, స్థిరంగా ఉంచుకోవడానికి వాల్యూ ఫండ్లు సహాయపడతాయి. స్థిరమైన లాభాల కోసం గ్రోత్ ఫండ్లతో కలిపి మిశ్రమ వ్యూహంతో ముందుకు సాగడం ఉత్తమం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More