    బెంగళూరులో ఈ రోజు భారీగా ట్రాఫిక్​ ఆంక్షలు- ఈ ప్రాంతాల్లో​ డైవర్షన్స్​..

    బెంగుళూరులో నేడు భారీ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమల్లోకి రానున్నాయి. నవంబర్ 19న ఈ రోడ్లకు వెళ్లొద్దు అని పోలీసులు కీలక అడ్వైజరీని జారీ చేశారు. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 19, 2025 6:18 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    నవంబర్ 19, 2025న బెంగుళూరు నగరంలో భారీ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలు కానున్నాయి. కర్ణాటక రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి తన స్వర్ణోత్సవ వేడుకలను ప్యాలెస్ గ్రౌండ్స్‌లోని కృష్ణ విహార గేట్ నంబర్ 01 లో నిర్వహిస్తుండటమే ఇందుకు కారణం. ఈ కార్యక్రమం ఉదయం 7:00 నుంచి సాయంత్రం 4:00 గంటల వరకు జరుగుతుంది. దీనికి భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరవుతారని అంచనా.

    బెంగళూరు ట్రాఫిక్​ ఆంక్షలు.. (X/BengaluruPost)
    బెంగళూరు ట్రాఫిక్​ ఆంక్షలు.. (X/BengaluruPost)

    బెంగుళూరు ట్రాఫిక్ పోలీసులు అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. సదాశివనగర్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరగనున్న ఈ వేడుకకు ముఖ్యమంత్రి, కేంద్ర- రాష్ట్ర మంత్రులు, ప్రముఖులు, విద్యార్థులు, అలాగే సుమారు 80,000 మంది సాధారణ ప్రజలు హాజరుకానున్నారు. దాదాపు 2,305 వాహనాలు వేదిక వద్దకు చేరుకునే అవకాశం ఉన్నందున, చుట్టుపక్కల మార్గాల్లో భారీ రద్దీ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.

    ఈ కారణంగా, నగరంలో వాహనాల రాకపోకలను సజావుగా ఉంచేందుకు అధికారులు వివరమైన ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీ, మళ్లింపులను జారీ చేశారు.

    రద్దీగా ఉండే ముఖ్య రహదారులు

    నవంబర్ 19న అత్యంత రద్దీగా ఉండే అవకాశం ఉన్న ప్రధాన రోడ్లు ఇవి:

    కృష్ణ విహార గేట్ (ప్యాలెస్ గ్రౌండ్స్)

    బళ్లారి రోడ్

    సీవీ రామన్ రోడ్

    జయమహల్ రోడ్

    బెంగళూరులో ఈరోజు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఇలా

    నగరంలో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులను నివారించడానికి, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఉపయోగించాలని పోలీసులు సూచించారు:

    కెమెగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వైపు: ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు వెళ్లేవారు బళ్లారి రోడ్‌ను తప్పనిసరిగా నివారించాలి. బదులుగా ఈ మార్గాన్ని ఉపయోగించాలి: ఓల్డ్ హై గ్రౌండ్స్ జంక్షన్- కల్పన జంక్షన్- ఓల్డ్ ఉదయ టీవీ జంక్షన్- క్యాంటన్మెంట్ రైల్వే స్టేషన్- టానరీ రోడ్- నాగవార- విమానాశ్రయం.

    విమానాశ్రయం నుంచి సిటీ సెంటర్ వైపు: నగర కేంద్రానికి రావడానికి రెండు మార్గాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి:

    రూట్​ 1: హెబ్బాళ్- లెఫ్ట్ టర్న్- నాగవార జంక్షన్ వద్ద రైట్ టర్న్- బాంబూ బజార్- క్వీన్స్ రోడ్- సిటీ.

    రూట్​ 2: హెబ్బాళ్ రింగ్ రోడ్- కువెంపు సర్కిల్- గొరుగుంటె పాళ్య జంక్షన్- లెఫ్ట్ టర్న్- డా. రాజ్‌కుమార్ రోడ్- సిటీ.

    యశ్వంత్‌పూర్ నుంచి విమానాశ్రయం వైపు: మాథికెరె రోడ్- బీఈఎల్ సర్కిల్ వద్ద రైట్ టర్న్- రింగ్ రోడ్ మీదుగా విమానాశ్రయం.

    యశ్వంత్‌పూర్ నుంచి సిటీ వైపు: సెంట్రల్ బెంగుళూరులోకి ప్రవేశించడానికి డా. రాజ్‌కుమార్ రోడ్‌ను ఉపయోగించాలి.

    భారీ వాహనాలకు ఆంక్షలు

    ఈ రోజున భారీ వాహనాల రాకపోకలపై కూడా నిషేధం విధించారు:

    హెబ్బాళ్ జంక్షన్: భారీ వాహనాలను బళ్లారి రోడ్ వైపు అనుమతించరు. ఇవి తప్పనిసరిగా ఔటర్ రింగ్ రోడ్‌ను ఉపయోగించాలి.

    ఓల్డ్ హై గ్రౌండ్స్ పోలీస్ స్టేషన్ జంక్షన్: హై గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చే వాహనాలు కల్పన జంక్షన్- ఓల్డ్ ఉదయ టీవీ జంక్షన్- క్యాంటన్మెంట్ రైల్వే స్టేషన్- టానరీ రోడ్- నాగవార వైపు మళ్లించబడతాయి.

    యశ్వంత్‌పూర్: సీవీ రామన్ రోడ్ వైపు వెళ్లే భారీ వాహనాలను నిషేధించారు.

    పార్కింగ్ నిషేధిత ప్రాంతాలు

    నవంబర్ 19న ఈ కింది రోడ్లపై పార్కింగ్ పూర్తిగా నిషేధం

    ప్యాలెస్ రోడ్

    నందిదుర్గ రోడ్

    బళ్ళారి రోడ్

    సీవీ రామన్ రోడ్

    జయమహల్ రోడ్

    గుట్టహళ్లి రోడ్

    మీ ప్రయాణ ప్రణాళికలో ఈ ట్రాఫిక్ మార్పులను దృష్టిలో ఉంచుకొని, ఇబ్బందులు లేకుండా మీ గమ్యాన్ని చేరుకోవాలని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

