బెంగళూరులో ఈ రోజు భారీగా ట్రాఫిక్​ ఆంక్షలు- ఈ ప్రాంతాల్లో​ డైవర్షన్స్​..

నవంబర్ 19, 2025న బెంగుళూరు నగరంలో భారీ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలు కానున్నాయి. కర్ణాటక రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి తన స్వర్ణోత్సవ వేడుకలను ప్యాలెస్ గ్రౌండ్స్లోని కృష్ణ విహార గేట్ నంబర్ 01 లో నిర్వహిస్తుండటమే ఇందుకు కారణం. ఈ కార్యక్రమం ఉదయం 7:00 నుంచి సాయంత్రం 4:00 గంటల వరకు జరుగుతుంది. దీనికి భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరవుతారని అంచనా.
బెంగుళూరు ట్రాఫిక్ పోలీసులు అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. సదాశివనగర్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరగనున్న ఈ వేడుకకు ముఖ్యమంత్రి, కేంద్ర- రాష్ట్ర మంత్రులు, ప్రముఖులు, విద్యార్థులు, అలాగే సుమారు 80,000 మంది సాధారణ ప్రజలు హాజరుకానున్నారు. దాదాపు 2,305 వాహనాలు వేదిక వద్దకు చేరుకునే అవకాశం ఉన్నందున, చుట్టుపక్కల మార్గాల్లో భారీ రద్దీ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
ఈ కారణంగా, నగరంలో వాహనాల రాకపోకలను సజావుగా ఉంచేందుకు అధికారులు వివరమైన ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీ, మళ్లింపులను జారీ చేశారు.
రద్దీగా ఉండే ముఖ్య రహదారులు
నవంబర్ 19న అత్యంత రద్దీగా ఉండే అవకాశం ఉన్న ప్రధాన రోడ్లు ఇవి:
కృష్ణ విహార గేట్ (ప్యాలెస్ గ్రౌండ్స్)
బళ్లారి రోడ్
సీవీ రామన్ రోడ్
జయమహల్ రోడ్
బెంగళూరులో ఈరోజు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఇలా
నగరంలో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులను నివారించడానికి, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఉపయోగించాలని పోలీసులు సూచించారు:
కెమెగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వైపు: ఎయిర్పోర్ట్కు వెళ్లేవారు బళ్లారి రోడ్ను తప్పనిసరిగా నివారించాలి. బదులుగా ఈ మార్గాన్ని ఉపయోగించాలి: ఓల్డ్ హై గ్రౌండ్స్ జంక్షన్- కల్పన జంక్షన్- ఓల్డ్ ఉదయ టీవీ జంక్షన్- క్యాంటన్మెంట్ రైల్వే స్టేషన్- టానరీ రోడ్- నాగవార- విమానాశ్రయం.
విమానాశ్రయం నుంచి సిటీ సెంటర్ వైపు: నగర కేంద్రానికి రావడానికి రెండు మార్గాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి:
రూట్ 1: హెబ్బాళ్- లెఫ్ట్ టర్న్- నాగవార జంక్షన్ వద్ద రైట్ టర్న్- బాంబూ బజార్- క్వీన్స్ రోడ్- సిటీ.