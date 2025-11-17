Edit Profile
    'డిజిటల్​ అరెస్ట్​'కు రూ. 32 కోట్లు కోల్పోయిన బెంగళూరు మహిళ! దారుణంగా భయపెట్టి..

    బెంగళూరుకు చెందిన 57 ఏళ్ల మహిళ రూ. 31.83 కోట్లు మోసపోయింది! మోసగాళ్లు సీబీఐ, ఆర్బీఐ అధికారులమని ఆమెను నమ్మించారు. 'డిజిటల్ అరెస్ట్' పేరుతో బాధితురాలిని నెల రోజుల పాటు స్కైప్‌ ద్వారా వర్చువల్‌గా పర్యవేక్షించారు. డబ్బులు పొందిన తర్వాత వారు అని లింక్స్​ని కట్​ చేశారు.

    Published on: Nov 17, 2025 2:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    అత్యంత సుదీర్ఘమైన, వ్యూహాత్మకమైన "డిజిటల్ అరెస్ట్" స్కామ్​ వల్ల బెంగళూరుకు చెందిన ఓ 57ఏళ్ల మహిళ దాదాపు రూ. 32 కోట్ల మేర మోసపోయింది! ఈ నేరగాళ్లు డీహెచ్ఎల్ సిబ్బందిగా, అలాగే సైబర్‌క్రైమ్ డిపార్ట్‌మెంట్, కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (సీబీఐ), రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ)కి చెందిన ఉన్నతాధికారులుగా నటిస్తూ, బాధితురాలిని నెల రోజుల పాటు వర్చువల్ అదుపులో ఉంచారు. ఆ తర్వాత భారీ మొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేశారు.

    బెంగళూరు మహిళ డిజిటల్ అరెస్ట్​..
    బెంగళూరు మహిళ డిజిటల్ అరెస్ట్​..

    డిజిటల్​ అరెస్ట్​ ఎలా మొదలైంది?

    నవంబర్ 14న నమోదైన ఎఫ్‌ఐఆర్ ప్రకారం.. ఈ దారుణం సెప్టెంబర్ 15, 2024న ప్రారంభమైంది.

    డీహెచ్ఎల్ నుంచి కాల్: బాధితురాలికి డీహెచ్ఎల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నట్లు చెప్పి ఒక వ్యక్తి కాల్ చేశాడు. ముంబైలోని అంధేరి నుంచి ఆమె పేరు మీద బుక్ చేసిన ఒక ప్యాకేజీలో నాలుగు పాస్‌పోర్టులు, మూడు క్రెడిట్ కార్డులు, ఎండీఎంఏ వంటి నిషేధిత వస్తువులు ఉన్నాయని చెప్పాడు.

    సైబర్‌క్రైమ్ బెదిరింపు: తాను ముంబైకి ప్రయాణించలేదని ఆ మహిళ చెప్పినా, కాలర్ ఆమె గుర్తింపు దుర్వినియోగం అయిందని, ఇది సైబర్‌క్రైమ్ కేసుగా మారుతుందని నమ్మించాడు. ఆమె స్పందించే లోపే, కాల్‌ను సీబీఐ అధికారులమంటూ నటిస్తున్న వ్యక్తులకు బదిలీ చేశాడు.

    ఇంటి పర్యవేక్షణ: ఆ నకిలీ సీబీఐ అధికారులు ఆమెను అరెస్ట్ చేస్తామని బెదిరించారు. ఆమెకు వ్యతిరేకంగా తమ వద్ద బలమైన ఆధారాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఆమె గుర్తింపును దుర్వినియోగం చేసిన నేరగాళ్లు ఆమె ఇంటిని పర్యవేక్షిస్తున్నారని హెచ్చరించి, స్థానిక పోలీసులను ఆశ్రయించవద్దని చెప్పారు. తన కుటుంబ భద్రతకు భయపడి, ఆ బాధితురాలు వారి సూచనలను పాటించింది.

    వర్చువల్ కస్టడీ..

    మోసగాళ్లు ఆమెను రెండు స్కైప్ ఐడీలను ఇన్‌స్టాల్ చేయమని ఆదేశించారు. ఈ ఐడీల ద్వారా మోహిత్ హండాగా పరిచయం చేసుకున్న ఒక వ్యక్తి ఆమెను కెమెరా ద్వారా నిరంతరం పర్యవేక్షించాడు. ఆమెను గృహ నిర్బంధంలో ఉంచినట్లు ప్రకటించాడు.

    రెండు రోజుల పాటు అతను ఆమెను వీడియో ద్వారా చూసిన తర్వాత, మరో నకిలీ అధికారి అయిన సీబీఐ అధికారి ప్రదీప్ సింగ్​తో ఆమెను కనెక్ట్ చేశాడు. అతను ఆమెను దూషించాడు. అరెస్ట్ బెదిరింపులు ఇచ్చాడు. తన నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపించుకోమని బలవంతం చేశాడు.

    తన పేరును క్లియర్ చేసుకోవాలంటే, ఆర్బీఐ కింద ఉన్న ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ ద్వారా ధృవీకరణ కోసం తన ఆస్తుల వివరాలను సమర్పించడమే ఏకైక మార్గమని ఆమెకు చెప్పారు. మోసగాళ్లు నితిన్ పటేల్ పేరుతో సంతకం చేసిన నకిలీ సైబర్‌క్రైమ్ డిపార్ట్‌మెంట్ లెటర్‌లను కూడా చూపించారు.

    డబ్బు వసూలు..

    సెప్టెంబర్ 24 నుంచి అక్టోబర్ 22, 2024 మధ్య, ఆమె తన బ్యాంకు వివరాలన్నింటినీ వారికి అందించింది.

    ఆ తర్వాత, క్లియరెన్స్ కోసం ఆమె ఆస్తులలో 90 శాతం మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేయాలని మోసగాళ్లు డిమాండ్ చేశారు. ఒత్తిడికి లోనైన బాధితురాలు దానికి అంగీకరించింది.

    తర్వాత, అదనంగా రూ. 2 కోట్లు షూరిటీగా డిపాజిట్ చేయాలని, ఆ తర్వాత పన్నుల పేరుతో మరిన్ని మొత్తాలను డిమాండ్ చేశారు.

    ప్రతిరోజూ స్కైప్ ద్వారా పర్యవేక్షణలో ఉన్నప్పటికీ, ఆమెకు డిసెంబర్ 1, 2024న ఒక నకిలీ క్లియరెన్స్ లెటర్ వచ్చింది. దీంతో ఆమె డిసెంబర్ 6న తన కొడుకు నిశ్చితార్థాన్ని కొనసాగించింది. ఈ సుదీర్ఘ మానసిక, శారీరక ఒత్తిడి కారణంగా ఆమె నెల రోజులకు పైగా అనారోగ్యంతో బాధపడింది.

    2025 ప్రారంభం వరకు మోసగాళ్లు డబ్బు డిమాండ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. డిపాజిట్ చేసిన మొత్తాలు ఫిబ్రవరి నాటికి తిరిగి వస్తాయని పదే పదే హామీ ఇచ్చారు. అనేక ఆలస్యాల తర్వాత, మార్చి 26, 2025న అన్ని సంప్రదింపులు అకస్మాత్తుగా ఆగిపోయాయి.

    మొత్తంగా, బాధితురాలు 187 లావాదేవీల ద్వారా రూ. 31.83 కోట్లు చెల్లించింది. ఈ మోసం ప్రధానంగా కాల్స్, మొబైల్ నంబర్ ద్వారా నిరంతర పర్యవేక్షణ ద్వారా జరిగింది.

    సుదీర్ఘమైన మానసిక గాయం, అనారోగ్యం కారణంగా తన కుమారుడి వివాహం (జూన్ 8) పూర్తయ్యే వరకు వేచి చూసి, ఆ తర్వాతే పోలీసులకు అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేసినట్లు బాధితురాలు తెలిపింది.

    పోలీసులు ఈ కేసుపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

