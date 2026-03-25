    అణ్వాయుధాలు వద్దు.. ఆంక్షలు ఉండవు! ఇరాన్ ముందు ట్రంప్ 15 సూత్రాల శాంతి ప్రణాళిక

    ఇరాన్‌తో యుద్ధానికి స్వస్తి పలికేందుకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం 15 డిమాండ్లతో కూడిన భారీ శాంతి ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. అణు కార్యక్రమాల నిలిపివేత నుంచి హార్ముజ్ జలసంధి భద్రత వరకు కీలక నిబంధనలు విధించిన అమెరికా, ఇరాన్ అంగీకరిస్తే ఆంక్షలన్నీ ఎత్తివేస్తామని బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది.

    Published on: Mar 25, 2026 11:03 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    వాషింగ్టన్/టెహ్రాన్: మధ్య ప్రాచ్యంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలకు ముగింపు పలికేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక భారీ వ్యూహాన్ని రచించారు. ఇరాన్ ఇంధన క్షేత్రాలపై దాడులను ప్రస్తుతానికి నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన ట్రంప్, శాంతి చర్చల కోసం 15 అంశాలతో కూడిన ఒక ముసాయిదాను (Ceasefire Plan) ఇరాన్ ముందుంచారు.

    అణ్వాయుధాలు వద్దు.. ఆంక్షలు ఉండవు! ఇరాన్ ముందు ట్రంప్ 15 సూత్రాల శాంతి ప్రణాళిక (AP)
    అమెరికాలోని ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు 'న్యూయార్క్ టైమ్స్', ఇజ్రాయెల్‌కు చెందిన 'ఛానల్ 12' కథనాల ప్రకారం.. ట్రంప్ అత్యంత నమ్మకస్తులైన జారెడ్ కుష్నర్, స్టీవ్ విట్‌కాఫ్ ఈ 15 సూత్రాల ప్రణాళికను రూపొందించారు. గాజా, లెబనాన్ తరహాలోనే ఇక్కడ కూడా నెల రోజుల పాటు కాల్పుల విరమణ ప్రకటించి, ఈ లోపు శాశ్వత ఒప్పందం చేసుకోవాలన్నది అమెరికా ఎత్తుగడ.

    ఇరాన్ ముందు అమెరికా ఉంచిన 11 కఠిన నిబంధనలు:

    ఈ శాంతి ఒప్పందం కుదరాలంటే ఇరాన్ ఈ క్రింది డిమాండ్లను నెరవేర్చాల్సి ఉంటుంది.

    1. అణుశక్తి నిర్వీర్యం: ఇరాన్ తన వద్ద ఉన్న అణు సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా వదులుకోవాలి.
    2. నో న్యూక్లియర్ వెపన్స్: భవిష్యత్తులో ఎప్పుడూ అణ్వాయుధాల తయారీ జోలికి వెళ్లకూడదు.
    3. యురేనియం శుద్ధి నిలిపివేత: ఇరాన్ భూభాగంపై యురేనియం శుద్ధి ప్రక్రియను పూర్తిగా ఆపేయాలి.
    4. నిల్వల అప్పగింత: ఇరాన్ వద్ద ఉన్న సుమారు 450 కిలోల (60% శుద్ధి చేసిన) యురేనియంను అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ (IAEA)కు అప్పగించాలి.
    5. ప్లాంట్ల మూసివేత: ఫోర్డో, నతాంజ్, ఇస్ఫాహన్ వంటి కీలక అణు కేంద్రాలను శాశ్వతంగా మూసివేయాలి.
    6. తనిఖీలకు గ్రీన్ సిగ్నల్: IAEA అధికారులు ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా తనిఖీలు చేసేలా పూర్తి పారదర్శకత ఉండాలి.
    7. ప్రాక్సీ యుద్ధాలకు స్వస్తి: ఇతర దేశాల్లోని సాయుధ ముఠాలకు (Proxies) మద్దతు ఇవ్వడం ఆపాలి.
    8. ఉగ్ర నిధుల నిలిపివేత: ప్రాంతీయ ఉగ్రవాద ముఠాలకు అందుతున్న నిధులు, ఆయుధ సరఫరాను తక్షణమే నిలిపివేయాలి.
    9. హార్ముజ్ జలసంధి: ప్రపంచ వాణిజ్యానికి కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధిని నిరంతరం తెరిచి ఉంచాలి.
    10. క్షిపణి నియంత్రణ: ఇరాన్ క్షిపణి తయారీపై పరిమితులు విధించాలి. వాటి పరిధిని (Range) కూడా తగ్గించాలి.
    11. ఆత్మరక్షణకే పరిమితం: క్షిపణులను కేవలం ఆత్మరక్షణ కోసం మాత్రమే వాడాలి తప్ప దాడుల కోసం కాదు.

    ఇరాన్‌కు దక్కే ప్రయోజనాలు (The Rewards):

    ఒకవేళ టెహ్రాన్ ఈ షరతులకు ఒప్పుకుంటే, అమెరికా ఈ క్రింది వెసులుబాటు కల్పిస్తుంది:

    • ఆంక్షల తొలగింపు: ఇరాన్‌పై ఉన్న అంతర్జాతీయ ఆంక్షలన్నింటినీ పూర్తిగా ఎత్తివేస్తారు.
    • విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో సాయం: శాంతియుత అవసరాల కోసం (విద్యుత్ ఉత్పత్తి వంటివి) ఇరాన్ అణు రంగానికి అమెరికా సాంకేతిక సాయం అందిస్తుంది.
    • స్నాప్‌బ్యాక్ తొలగింపు: ఒప్పంద ఉల్లంఘన జరిగితే ఆటోమేటిక్‌గా ఆంక్షలు అమలయ్యే 'స్నాప్‌బ్యాక్' విధానాన్ని రద్దు చేస్తారు.

    (గమనిక: 15వ సూత్రంపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు, కానీ అది ఇరాన్ క్షిపణి వ్యవస్థలకు సంబంధించినదే అయ్యి ఉంటుందని నిపుణుల అంచనా.)

    చర్చల వేదికపై భిన్నాభిప్రాయాలు

    ఈ చర్చల వార్తలను ఇరాన్ అధికారికంగా ఇంకా ధృవీకరించలేదు. అయితే, అమెరికా ప్రతినిధులు జారెడ్ కుష్నర్, స్టీవ్ విట్‌కాఫ్‌ల కంటే.. ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ తో చర్చలు జరపడానికే ఇరాన్ ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు సమాచారం. గతంలో కుష్నర్ బృందంతో చర్చలు విఫలమై, దాడులు జరగడంతో వారిపై ఇరాన్‌కు నమ్మకం పోయిందని తెలుస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ట్రంప్ 15 సూత్రాల ప్రణాళిక ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటి?

    ఇరాన్ అణు సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా నియంత్రించడం, మధ్య ప్రాచ్యంలో ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న ముఠాల దాడులను ఆపడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం.

    2. హార్ముజ్ జలసంధి గురించి ఒప్పందంలో ఏముంది?

    ప్రపంచ చమురు రవాణాలో కీలకమైన ఈ జలసంధిని ఎప్పుడూ తెరిచి ఉంచాలని, అంతర్జాతీయ నౌకల రాకపోకలకు అడ్డు చెప్పకూడదని అమెరికా డిమాండ్ చేస్తోంది.

    3. ఇరాన్ ఈ షరతులకు ఒప్పుకుంటుందా?

    ఆంక్షల తొలగింపు ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊపిరి పోస్తుంది, కానీ అణు కార్యక్రమాలను పూర్తిగా వదులుకోవడం ఇరాన్ ఇమేజ్‌కు భంగకరం. కాబట్టి చర్చలు ఇరుపక్షాలకు సవాలుగా మారనున్నాయి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    News/News/అణ్వాయుధాలు వద్దు.. ఆంక్షలు ఉండవు! ఇరాన్ ముందు ట్రంప్ 15 సూత్రాల శాంతి ప్రణాళిక
