పాకిస్థాన్ వేదికగా అమెరికా-ఇరాన్ శాంతి చర్చలు? షెహబాజ్ షరీఫ్ ఆహ్వానానికి ట్రంప్ గ్రీన్ సిగ్నల్
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య సాగుతున్న యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు పాకిస్థాన్ వేదిక కాబోతోంది. పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ పంపిన చర్చల ఆహ్వానాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్వాగతించారు. ఇస్లామాబాద్లో జరగనున్న ఈ కీలక భేటీకి జేడీ వాన్స్, జారెడ్ కుష్నర్ హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఇస్లామాబాద్: ఇరాన్-అమెరికా మధ్య నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణాన్ని చల్లార్చేందుకు పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిగా అవతరించబోతోంది. ఈ మేరకు పాక్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ చేసిన ప్రతిపాదనకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సానుకూలంగా స్పందించారు.
మంగళవారం సాయంత్రం షెహబాజ్ షరీఫ్ 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) వేదికగా.. "అమెరికా, ఇరాన్ అంగీకరిస్తే, ఈ యుద్ధానికి ముగింపు పలికేలా అర్థవంతమైన చర్చలకు ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు పాకిస్థాన్ సిద్ధంగా ఉంది" అని పోస్ట్ చేశారు. ఈ పోస్ట్ వచ్చిన గంటలోపే ట్రంప్ దానిని స్క్రీన్షాట్ తీసి తన 'ట్రూత్ సోషల్' ఖాతాలో పోస్ట్ చేయడం విశేషం. "మేము ఇప్పటికే యుద్ధం గెలిచాం" అని గతంలో ప్రకటించిన ట్రంప్, ఇప్పుడు చర్చలకు మొగ్గు చూపడం ఒక కీలక మలుపుగా రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
రంగంలోకి ట్రంప్ ‘కోర్ టీమ్’
ఈ చర్చల కోసం ట్రంప్ తన అత్యంత నమ్మకస్తులైన ప్రతినిధులను పంపే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు సమాచారం.
- ప్రతినిధులు: ట్రంప్ సన్నిహితుడు స్టీవ్ విట్కాఫ్, అల్లుడు జారెడ్ కుష్నర్ ఈ వారంలోనే ఇస్లామాబాద్లో ఇరాన్ ప్రతినిధులతో భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
- జేడీ వాన్స్ రాక: అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ కూడా ఈ చర్చల్లో పాల్గొనేందుకు పాకిస్థాన్ వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
- ఇరాన్ స్పందన: తొలుత చర్చల వార్తలను కొట్టిపారేసిన ఇరాన్, ఇప్పుడు కొన్ని స్నేహపూర్వక దేశాల ద్వారా అమెరికా నుంచి ప్రతిపాదనలు వచ్చినట్లు అంగీకరించింది. ఇరాన్ తరపున పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఘేర్ గాలిబాఫ్ ఈ చర్చలకు ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశం ఉంది.
తెరవెనుక పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ చక్రం?
ఈ శాంతి చర్చల ప్రతిపాదన వెనుక పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ అసిమ్ మునీర్ కీలక పాత్ర పోషించినట్లు తెలుస్తోంది. యుద్ధం సాగుతున్న సమయంలోనే, అంటే సుమారు రెండు వారాల క్రితమే మునీర్.. అమెరికా ప్రతినిధులు విట్కాఫ్, కుష్నర్లతో రహస్యంగా భేటీ అయ్యారని దౌత్య వర్గాల సమాచారం. డొనాల్డ్ ట్రంప్కు 'నోబెల్ శాంతి బహుమతి' దక్కాలనే ఉద్దేశంతో పాక్ ఈ స్థాయిలో ప్రయత్నాలు చేస్తోందనే వాదనలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.
ప్రధాని మోదీకి ట్రంప్ ఫోన్
మరోవైపు, అంతర్జాతీయ పరిస్థితులపై చర్చించేందుకు అధ్యక్షుడు ట్రంప్ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఫోన్ చేశారు. "పశ్చిమాసియాలో శాంతి పునరుద్ధరణకు భారత్ మద్దతు ఇస్తుంది. హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా వాణిజ్యం సజావుగా సాగడం ప్రపంచానికి అత్యవసరం" అని మోదీ ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. అయితే, పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వం వహించడంపై కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ విమర్శలు గుప్పించారు. మోదీ విదేశీ విధానం విఫలమైందని ఆయన విమర్శించారు.
ఒకవైపు చర్చలు.. మరోవైపు దాడులు
చర్చల వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ క్షేత్రస్థాయిలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం లేదు. మంగళవారం కూడా ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ దేశాలు ఒకరిపై ఒకరు క్షిపణి దాడులు చేసుకున్నాయి. "ఇది కంటికి కన్ను కాదు.. తలకు తల తీసే సమయం" అని ఇరాన్ హెచ్చరించగా, తమ దాడులు పూర్తి తీవ్రతతో కొనసాగుతాయని ఇజ్రాయెల్ స్పష్టం చేసింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలకు వేదిక ఎక్కడ?
పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్లో ఈ చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉంది. పాక్ ప్రధాని ఆహ్వానానికి ట్రంప్ సానుకూలంగా స్పందించారు.
2. ఈ చర్చల్లో పాల్గొనే ముఖ్యులు ఎవరు?
అమెరికా తరపున జారెడ్ కుష్నర్, స్టీవ్ విట్కాఫ్, జేడీ వాన్స్ పాల్గొనే అవకాశం ఉండగా, ఇరాన్ తరపున స్పీకర్ గాలిబాఫ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
3. భారత్ స్టాండ్ ఏమిటి?
హార్ముజ్ జలసంధి భద్రత ప్రపంచానికి కీలకమని, శాంతి చర్చలకు భారత్ మద్దతు ఇస్తుందని ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More