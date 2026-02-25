నేను లేకపోతే పాక్ ప్రధాని చనిపోయేవారు: భారత్-పాక్ యుద్ధంపై ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
భారత్-పాక్ మధ్య అణు యుద్ధ ప్రమాదాన్ని తన దౌత్యంతోనే అరికట్టానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. తాను మధ్యవర్తిత్వం వహించకపోతే పాక్ ప్రధాని షరీఫ్ చనిపోయేవారని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే, ఇందులో ఏ మూడో పక్షం జోక్యం లేదని భారత్ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి తనదైన శైలిలో అంతర్జాతీయ రాజకీయాలను వేడెక్కించారు. బుధవారం అమెరికా కాంగ్రెస్లో జరిగిన ‘స్టేట్ ఆఫ్ ది యూనియన్’ (State of the Union) ప్రసంగంలో ఆయన భారత్-పాకిస్థాన్ ఉద్రిక్తతల గురించి ప్రస్తావిస్తూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను జోక్యం చేసుకోకపోతే రెండు దేశాల మధ్య అణు యుద్ధం సంభవించేదని, కోట్లాది మంది ప్రాణాలు పోయేవని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"నేనే ఆ అణు యుద్ధాన్ని ఆపాను"
ప్రసంగం మధ్యలో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ.. “భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య అణు యుద్ధం మొదలై ఉండేది. పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ ఈ యుద్ధంలో చనిపోయేవారని సుమారు 3.5 కోట్ల మంది (35 million) అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ నా జోక్యం వల్ల అది తప్పింది” అని సంచలన ప్రకటన చేశారు.
మే 2025లో రెండు దేశాల మధ్య తలెత్తిన ఉద్రిక్తతల నుంచి ఇప్పటివరకు ట్రంప్ సుమారు 80 సార్లు ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావించడం గమనార్హం. కేవలం తన పరిపాలనా దక్షత వల్లే ఇరు దేశాల మధ్య శాంతి నెలకొందని ఆయన బలంగా విశ్వసిస్తున్నారు.
టారిఫ్ల పేరుతో బెదిరింపు?
గత వారం జరిగిన ‘బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్’ (Board of Peace) కార్యక్రమంలో కూడా ట్రంప్ ఇదే అంశంపై మాట్లాడారు. భారత్-పాక్ యుద్ధ వాతావరణాన్ని చల్లార్చడానికి తాను ‘ట్రేడ్’ (వ్యాపారం)ను ఆయుధంగా వాడుకున్నట్లు వెల్లడించారు.
“నేను ఇరు దేశాల నేతలకు ఫోన్ చేసి ఒకటే చెప్పాను.. మీరు గనుక ఈ వివాదాన్ని సర్దుబాటు చేసుకోకపోతే, మీతో ఎటువంటి వ్యాపార ఒప్పందాలు చేసుకోను. మీ రెండు దేశాల నుంచి వచ్చే ఉత్పత్తులపై 200 శాతం టారిఫ్ విధిస్తానని హెచ్చరించాను. ఆ దెబ్బతో వారంతా దారికి వచ్చి ఒప్పందం చేసుకున్నారు” అని ట్రంప్ వివరించారు.
అసలేం జరిగింది? ఆపరేషన్ సిందూర్ నేపథ్యం..
గత ఏడాది ఏప్రిల్ 22న పహల్గామ్లో జరిగిన ఉగ్రదాడిలో 26 మంది పౌరులు మరణించారు. దీనికి ప్రతీకారంగా భారత్ ‘ఆపరేషన్ సిందూర్’ (Operation Sindoor) చేపట్టింది. పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ (PoK)తో పాటు పాకిస్థాన్లోని ఉగ్రవాద స్థావరాలపై భారత సైన్యం మెరుపు దాడులు నిర్వహించింది. ఈ క్రమంలోనే రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. అప్పట్లో కొన్ని విమానాలు కూల్చివేతకు గురయ్యాయని ట్రంప్ చెబుతున్నప్పటికీ, అవి ఏ దేశానికి చెందినవో ఆయన స్పష్టత ఇవ్వలేదు.
భారత వైఖరి ఏంటి?
ట్రంప్ ఎన్ని వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నా, న్యూఢిల్లీ మాత్రం తన పాత స్టాండ్కే కట్టుబడి ఉంది. మే 10న కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అనేది భారత్-పాక్ మధ్య నేరుగా జరిగిన చర్చల ఫలితమేనని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేస్తోంది. ఈ ప్రక్రియలో ఎటువంటి మూడో పక్షం (Third Party) లేదా అమెరికా మధ్యవర్తిత్వం లేదని భారత్ కుండబద్ధలు కొట్టింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. ట్రంప్ చేసిన ప్రధాన వాదన ఏమిటి?
భారత్-పాక్ మధ్య 2025లో జరగాల్సిన అణు యుద్ధాన్ని తనే ఆపానని, తాను లేకపోతే పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ మరణించి ఉండేవారని ట్రంప్ వాదిస్తున్నారు.
2. భారత్ దీనిపై ఎలా స్పందించింది?
ట్రంప్ వాదనలను భారత్ తోసిపుచ్చింది. భారత్-పాక్ మధ్య వివాదాలు ద్వైపాక్షికమని, ఇందులో మూడో దేశం జోక్యం అవసరం లేదని, అప్పటి ఒప్పందం కూడా ఇరు దేశాల మధ్య నేరుగా జరిగిందని భారత్ స్పష్టం చేసింది.
3. ‘ఆపరేషన్ సిందూర్’ అంటే ఏమిటి?
పహల్గామ్ ఉగ్రదాడికి స్పందనగా పాకిస్థాన్లోని ఉగ్రవాద శిబిరాలపై భారత్ నిర్వహించిన సైనిక చర్యను ‘ఆపరేషన్ సిందూర్’గా వ్యవహరిస్తారు.