    ట్రంప్ గోల్డ్ కార్డ్: గ్రీన్ కార్డ్ తెస్తుందా? ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?

    'ట్రంప్ గోల్డ్ కార్డ్' ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఇది గ్రీన్ కార్డ్‌కు ప్రీమియం మార్గంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, సుదీర్ఘ కాలంగా ఉన్న EB-5 ఇన్వెస్టర్ వీసాతో పోలిస్తే ఇది ఎంతవరకు ప్రయోజనకరమో భారతీయ ధనిక కుటుంబాలు తెలుసుకోవాలి. ఇది గ్రీన్ కార్డ్ ప్రక్రియకు షార్ట్‌కట్ కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    Published on: Dec 12, 2025 6:12 PM IST
    By HT Telugu Desk
    ట్రంప్ గోల్డ్ కార్డ్ ప్రకటన ప్రపంచ మీడియాలో గణనీయమైన దృష్టిని ఆకర్షించింది. గణనీయమైన ఆర్థిక నిబద్ధతను చూపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న సంపన్నులకు యూఎస్ గ్రీన్ కార్డ్ (US Green Card) పొందడానికి ఇది ఒక ప్రీమియం మార్గంగా వార్తా శీర్షికలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికాలో పిల్లలు చదువుతున్న లేదా పనిచేస్తున్న భారతీయ సంపన్న కుటుంబాలకు ఈ విషయంపై ఆసక్తి కలగడం సహజం.

    ట్రంప్ గోల్డ్ కార్డ్: గ్రీన్ కార్డ్ తెస్తుందా? ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? (AP)
    ట్రంప్ గోల్డ్ కార్డ్: గ్రీన్ కార్డ్ తెస్తుందా? ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? (AP)

    అయితే, ఏ ఇమ్మిగ్రేషన్ ప్రోగ్రామ్ విషయంలో అయినా, అసలు అంచనా అనేది కేవలం శీర్షికకు మించి ఉంటుంది. నిశితంగా పరిశీలిస్తే, ట్రంప్ గోల్డ్ కార్డ్ అనుకున్నంత సులభంగా లేదా వేగంగా ఉండకపోవచ్చని తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా చిరకాలంగా ఉన్న EB-5 ఇన్వెస్టర్ వీసా (EB-5 Investor Visa)తో పోల్చినప్పుడు ఈ విషయం స్పష్టమవుతుంది.

    ఈ వ్యాసం ప్రారంభ ఉత్సాహాన్ని దాటి, భారతీయ పెట్టుబడిదారులు తమ ఎంపికలను మరింత లక్ష్యాత్మకంగా అంచనా వేయడానికి సహాయపడే విధంగా స్పష్టమైన, వాస్తవాల ఆధారిత పోలికను అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

    ట్రంప్ గోల్డ్ కార్డ్ ఎలా పనిచేస్తుంది?

    ట్రంప్ గోల్డ్ కార్డ్ ప్రక్రియ ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుతో ప్రారంభమవుతుంది. ప్రారంభంలోనే కుటుంబ సభ్యునికి $15,000 తిరిగి చెల్లించని రుసుము (Non-refundable fee) చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

    దరఖాస్తుదారులు ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు, ప్రాసెసింగ్ అవసరాలు, సేవలు, ఇతర అంశాలను బట్టి చెల్లించాల్సిన మొత్తం పెరగవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో, దరఖాస్తు ప్రక్రియలో ఒక్క దరఖాస్తుదారు కోసం $92,500 వంటి అంకెలను చూసినట్లు నివేదించారు.

    ఈ ప్రోగ్రామ్‌కు $1 మిలియన్ విరాళం అవసరమని సాధారణంగా చెబుతున్నప్పటికీ, ఈ మొత్తం పూర్తి ఖర్చును కాకుండా మూల మొత్తాన్ని మాత్రమే సూచిస్తుంది. దరఖాస్తు రుసుములు, ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు, ఇతర సంబంధిత ఖర్చులు కలిపితే, మొత్తం ఆర్థిక ఖర్చు గణనీయంగా పెరుగుతుంది.

    ముఖ్యంగా, $1 మిలియన్ మొత్తం నాన్ రిఫండబుల్. ఇది పెట్టుబడి కాదు, కేవలం విరాళం, కాబట్టి మూలధనం తిరిగి పొందే అవకాశం లేదు.

    ట్రంప్ గోల్డ్ కార్డ్ ఖర్చు - తక్కువ తనిఖీ ఉంటుందా?

    ట్రంప్ గోల్డ్ కార్డ్ గురించి ఒక సాధారణ అంచనా ఏమిటంటే, అధిక ఆర్థిక నిబద్ధత కారణంగా దరఖాస్తు ప్రక్రియ సులభంగా లేదా తక్కువ తనిఖీతో ఉంటుందని. ఆచరణలో ఇది జరగదు.

    ఇది ప్రీమియం స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ, ట్రంప్ గోల్డ్ కార్డ్ దరఖాస్తుదారులు యూఎస్ ఇమ్మిగ్రేషన్, నిబంధనల ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా వారి నిధుల చట్టబద్ధమైన మూలాన్ని (Lawful Source of Funds) అధికారికంగా స్థాపించాలి.

    ఈ తనిఖీ అనేది EB-5 ప్రక్రియ వలె కఠినంగా, నిర్మాణాత్మకంగా, సమయం తీసుకునేదిగా ఉంటుంది. అధిక ఆర్థిక పరిమితి ఉన్నందున తనిఖీ తగ్గుతుందని దరఖాస్తుదారులు ఆశించకూడదు.

    దరఖాస్తుదారులు ఏదైనా యూఎస్ ఇమ్మిగ్రేషన్ మార్గానికి వర్తించే సాధారణ అడ్మిస్సిబిలిటీ ప్రమాణాలను కూడా నెరవేర్చాలి.

    క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే, ఆర్థిక నిబద్ధత పెద్దదైనప్పటికీ, ప్రక్రియ మాత్రం అంతే డిమాండ్‌తో కూడి ఉంటుంది.

    ట్రంప్ గోల్డ్ కార్డ్ గ్రీన్ కార్డ్‌ను సులభతరం చేస్తుందా?

    ట్రంప్ గోల్డ్ కార్డ్‌లో తక్కువగా చర్చలో ఉన్నది, కానీ ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే, గ్రీన్ కార్డ్ చివరికి ఎలా జారీ చేస్తారనేది..

    గ్రీన్ కార్డ్ ఇప్పటికే ఉన్న ఉపాధి ఆధారిత ప్రాధాన్యత కేటగిరీలైన EB-1 లేదా EB-2 ద్వారా ప్రాసెస్ చేస్తారు. భారతీయ దరఖాస్తుదారులకు, ఈ కేటగిరీలు ఇప్పటికే గణనీయమైన బ్యాక్‌లాగ్‌కు లోబడి ఉన్నాయి. ఇది మొత్తం సమయ వ్యవధిని ప్రభావితం చేస్తుంది.

    ఫలితంగా ఆర్థిక, నిబంధనల అవసరాలను తీర్చిన తర్వాత కూడా, శాశ్వత నివాసం (Permanent Residency) మంజూరు కావడానికి దరఖాస్తుదారులు సుదీర్ఘ నిరీక్షణ కాలాలను ఎదుర్కోవచ్చు.

    గోల్డ్ కార్డ్ ఇప్పటికే ఉన్న కోటా వ్యవస్థలోనే పనిచేస్తుంది. ప్రస్తుత క్యూలను తొలగించదు. కాలపరిమితులు, దీర్ఘకాలిక ఖచ్చితత్వాన్ని ప్లాన్ చేసుకునే కుటుంబాలకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం.

    ట్రంప్ గోల్డ్ కార్డ్, EB-5 మధ్య తేడా ఏంటి?

    EB-5 ఇన్వెస్టర్ వీసా అనేది పోలికకు ఒక ముఖ్యమైన ప్రమాణంగా ఉపయోగపడుతుంది. ప్రస్తుత EB-5 ఫ్రేమ్‌వర్క్ కింద:

    • అవసరమైన మూలధనం అర్హత గల ప్రాజెక్టులకు $800,000.
    • ఈ మొత్తాన్ని విరాళం కాకుండా, పెట్టుబడిగా పరిగణిస్తారు.
    • ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం, పనితీరుకు లోబడి, ఈ మూలధనం తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
    • దరఖాస్తుదారులు నిధుల మూలాన్ని డాక్యుమెంట్ చేయాలి, ప్రామాణిక అడ్మిస్సిబిలిటీ అవసరాలను తీర్చాలి – ఇది ట్రంప్ గోల్డ్ కార్డ్‌తో సమానంగా ఉంటుంది.
    • నిబంధనల తనిఖీ (Compliance scrutiny) కూడా ఇంచుమించుగా సమానంగా ఉంటుంది.
    • అంటే EB-5 తక్కువ మూలధన నిబద్ధతను, ప్రాథమికంగా భిన్నమైన ఆర్థిక నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఇది ట్రంప్ గోల్డ్ కార్డ్ వలె పోల్చదగిన నియంత్రణ, డాక్యుమెంటేషన్, సమయ వ్యవధి ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను అనుసరిస్తుంది.

    భారతీయ కుటుంబాలు అడగాల్సిన కీలక ప్రశ్న

    భారతీయ పెట్టుబడిదారుల కోసం, అంచనా వేయాల్సిన విషయం చాలా ముఖ్యం: EB-5 వీసా పోల్చదగిన ప్రక్రియ, సమయ వ్యవధిలో $800,000 పెట్టుబడిని కలిగి ఉన్నప్పుడు, $1 మిలియన్‌ను తిరిగి చెల్లించని విరాళంగా ఇవ్వడం సరైనదేనా?

    దీనికి సార్వత్రిక సమాధానం లేదు. వ్యక్తిగత పరిస్థితులు, కుటుంబ లక్ష్యాలు, రిస్క్ భరించే సామర్థ్యం, దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలు అన్నీ ఇందులో పాత్ర పోషిస్తాయి. ప్రతి ఎంపిక వాస్తవానికి ఎలా పనిచేస్తుందనే దానిపై స్పష్టత ఉండటం చాలా ముఖ్యం.

    ఒక దృక్పథం

    కొత్త ఇమ్మిగ్రేషన్ కార్యక్రమాలు తరచుగా దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. ముఖ్యంగా రాజకీయ ప్రముఖులు లేదా ప్రీమియం బ్రాండింగ్‌తో ముడిపడి ఉన్నప్పుడు. అయితే, ఇమ్మిగ్రేషన్ నిర్ణయాలు అనేవి ఆర్థిక విషయాలకు మించి పరిణామాలను కలిగి ఉండే దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతలు.

    భారతీయ పెట్టుబడిదారులు లేబుల్‌లను దాటి, ఈ ప్రోగ్రామ్‌లను ప్రాథమిక అంశాల ఆధారంగా అంచనా వేయడం మంచిది: మూలధన నిర్వహణ, నిబంధనల అవసరాలు, సమయ వ్యవధి, దీర్ఘకాలిక ఫలితాలు. ట్రంప్ గోల్డ్ కార్డ్ ఆసక్తికరమైన అభివృద్ధి అయినప్పటికీ, ఇది షార్ట్‌కట్ కాదు, యూఎస్ ఇమ్మిగ్రేషన్ చట్టాల అంతర్లీన సంక్లిష్టతలను తొలగించదు. పెట్టుబడి పెట్టడంలో వలె, ఇమ్మిగ్రేషన్ ప్లానింగ్‌లో కూడా వేగం లేదా హైప్ కంటే స్పష్టతే అత్యంత విలువైన ఆస్తి.

    (ఈ వ్యాసాన్ని చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, ఇమ్మిగ్రేషన్ నిపుణుడు పరేష్ కారియా రాశారు.)

