    ట్రంప్ 'థర్డ్ వరల్డ్' వలస నిషేధం: దాని అర్థం ఏమిటి? భారత్‌పై ప్రభావం ఎంత?

    యుఎస్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ "థర్డ్ వరల్డ్ దేశాల నుండి వలసలను శాశ్వతంగా నిలిపివేస్తాను" అని ప్రకటించి తీవ్ర చర్చకు తెరలేపారు. అయితే, ఆయన ఈ 'థర్డ్ వరల్డ్'కు ఎలాంటి నిర్వచనం ఇవ్వకపోవడంతో, ఏ దేశాలు ప్రభావితమవుతాయనే విషయంలో స్పష్టత లేదు.

    Published on: Nov 28, 2025 5:28 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన పాలనలో తీసుకురాబోయే వలస విధానంలో 'థర్డ్ వరల్డ్' (Third World) అనే పదాన్ని ఉపయోగించారు. అయితే, ఆయన దీనికి నిర్దిష్టంగా ఎటువంటి నిర్వచనం ఇవ్వలేదు. ఈ పదానికి చారిత్రక, ఆధునిక సందర్భాలలో వేర్వేరు అర్థాలు ఉన్నాయి:

    ట్రంప్ 'థర్డ్ వరల్డ్' వలస నిషేధం: దాని అర్థం ఏమిటి? భారత్‌పై ప్రభావం ఎంత? (AP)
    1. చారిత్రక కోల్డ్ వార్ నిర్వచనం (Original Definition)

    'థర్డ్ వరల్డ్' అనే పదాన్ని 1952లో ఫ్రెంచ్ చరిత్రకారుడు ఆల్ఫ్రెడ్ సౌవీ (Alfred Sauvy) ఉపయోగించారు. ఆ సమయంలో దీనికి ఆర్థిక స్థితితో సంబంధం లేదు. ఈ అసలు మూడు-ప్రపంచ నమూనాల ప్రకారం:

    ఫస్ట్ వరల్డ్ (First World): యుఎస్ నేతృత్వంలోని ప్రజాస్వామ్య, పెట్టుబడిదారీ వర్గం (NATO).

    సెకండ్ వరల్డ్ (Second World): సోవియట్ నేతృత్వంలోని కమ్యూనిస్ట్ వర్గం.

    థర్డ్ వరల్డ్ (Third World): ఈ రెండు ప్రధాన కూటములలో దేనితోనూ చేరని, అలీన విధానం (Non-aligned) అవలంబించిన దేశాలు.

    ఈ చారిత్రక నిర్వచనం ప్రకారం, పేద దేశాలు మాత్రమే కాకుండా, స్వీడన్, స్విట్జర్లాండ్ వంటి ప్రస్తుత సంపన్న, తటస్థ దేశాలు కూడా సాంకేతికంగా 'థర్డ్ వరల్డ్' కిందకే వస్తాయి.

    2. ఆధునిక వాడుకలో (Modern Usage)

    1990లలో కోల్డ్ వార్ ముగిసిన తర్వాత, 'థర్డ్ వరల్డ్' అనే పదం దాని అసలు రాజకీయ అర్థాన్ని కోల్పోయింది. నేటి చర్చల్లో దీనిని సాధారణంగా పేద లేదా అభివృద్ధి చెందని (Underdeveloped) దేశాలకు సంక్షిప్త పదంగా వాడుతున్నారు. ఈ దేశాలలో సాధారణంగా అధిక పేదరిక స్థాయిలు, ఆర్థిక అస్థిరత, పరిశ్రమల స్థాపన తక్కువగా ఉండటం, బలహీనమైన సామాజిక మౌలిక సదుపాయాలు కనిపిస్తాయి.

    అయితే, ఈ ఆధునిక నిర్వచనం అస్పష్టంగా ఉండటం, అవమానకరంగా భావించబడుతుండటంతో, ఐక్యరాజ్యసమితి (UN) వంటి సంస్థలు దీనిని ఉపయోగించవు. బదులుగా 'అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు' (Developing Countries) లేదా 'అతి తక్కువ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు' (Least Developed Countries - LDCs) వంటి అధికారిక పదాలను ఉపయోగిస్తున్నాయి.

    భారతదేశం 'థర్డ్ వరల్డ్' దేశమా?

    ట్రంప్ ఎటువంటి స్పష్టమైన నిర్వచనం ఇవ్వనందున, ఈ నిషేధం భారతదేశాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందా లేదా అనేది పూర్తిగా అస్పష్టంగా ఉంది.

    చారిత్రక నిర్వచనం ప్రకారం: కోల్డ్ వార్ సమయంలో భారతదేశం అలీన దేశంగా ఉండటం వలన, చారిత్రక నిర్వచనం ప్రకారం ఇది 'థర్డ్ వరల్డ్' గా పరిగణనలోకి వచ్చింది.

    ఆధునిక అభివృద్ధి ప్రమాణాల ప్రకారం: భారతదేశం UN ప్రమాణాల ప్రకారం 'అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం' (Developing Country) కేటగిరీలో ఉంది. అంతేకాకుండా, ఇది UN జాబితా చేసిన 44 అతి తక్కువ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో లేదు. అయితే, మానవ అభివృద్ధి సూచిక (HDI) స్కోర్ ఆధారంగా కొన్ని వివాదాస్పద వర్గీకరణలు భారతదేశాన్ని 'థర్డ్ వరల్డ్' జాబితాలో చేర్చాయి.

    ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది: భారతదేశం ఆర్థికంగా బలమైన వృద్ధిని సాధిస్తున్న, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది.

    ట్రంప్ నిషేధం వల్ల భారతదేశానికి ముప్పు ఎంత?

    ట్రంప్ ఉద్దేశాన్ని బట్టి నిషేధం పరిధి మారుతుంది:

    UN LDC నిర్వచనం అయితే: నిషేధం 44 అత్యంత పేద దేశాలకు మాత్రమే పరిమితమవుతుంది, కాబట్టి భారతదేశం ప్రభావితం కాదు.

    విస్తృత ఆర్థిక నిర్వచనం అయితే: 'అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు' అన్నింటినీ టార్గెట్ చేస్తే, భారతదేశంతో పాటు ఆసియా, ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికాలోని అనేక దేశాలపై ప్రభావం పడుతుంది.

    ట్రంప్ 'థర్డ్ వరల్డ్' అనే విస్తృతమైన, అస్పష్టమైన పదాన్ని ఉపయోగించడం దక్షిణాసియా దేశాలకు తీవ్ర అనిశ్చితిని కలిగిస్తుంది. భారతదేశం ప్రస్తుతం యునైటెడ్ స్టేట్స్‌కు నైపుణ్యం కలిగిన వలసదారులు (Skilled Migrants), విదేశీ విద్యార్థులు, ఉద్యోగులలో అతిపెద్ద వనరుగా ఉంది. ఈ విస్తృత నిర్వచనాన్ని అమలు చేస్తే, భారతదేశం, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, శ్రీలంక వంటి దేశాల నుండి వలసలకు సంబంధించిన వీసాలు, ఉద్యోగ మార్గాలు, విద్యార్థి వీసాలు, కుటుంబ పునరేకీకరణ (Family Reunification)పై కొత్త ఆంక్షలు విధించే అవకాశం ఉంది.

    మొత్తంగా, ఈ 'బ్లాంకెట్ ఫ్రీజ్' (Blanket Freeze) అమలు చేస్తే, అది అమెరికన్ టెక్నాలజీ రంగంలో సిబ్బంది కొరతకు, ఉన్నత విద్యలో అంతరాయానికి దారితీసి, భారతదేశం నుండి అమెరికాకు వెళ్లే రెమిటెన్స్ (Remittance) ప్రవాహంపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది.

