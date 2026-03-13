Edit Profile
    ఇరాన్ నాయకత్వం తుడిచిపెట్టుకుపోయింది, ఇవాళ ఏం జరుగుతుందో చూడండి: అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

    ఇరాన్ నౌకాదళం, వైమానిక దళం పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోయాయని, వారి క్షిపణులు, డ్రోన్ల శక్తిని అమెరికా అణచివేసిందని ట్రంప్ సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు. ఇవాళ ఏం జరుగుతుందో చూడాలంటూ ఆయన ఇచ్చిన హెచ్చరిక ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది.

    Updated on: Mar 13, 2026 11:22 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం ముదురుతున్న తరుణంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అత్యంత తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్ సైనిక, ఆర్థిక వ్యవస్థలను అమెరికా 'పూర్తిగా ధ్వంసం' చేస్తోందని, ఆ దేశ నాయకత్వం ఉనికి లేకుండా పోయిందని ఆయన ప్రకటించారు.

    ఇరాన్ నాయకత్వం తుడిచిపెట్టుకుపోయింది, ఇవాళ ఏం జరుగుతుందో చూడండి: ట్రంప్ (AP)
    "ఇరాన్ శక్తి సామర్థ్యాలు శూన్యం"

    శుక్రవారం ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో ట్రంప్ అమెరికా సైనిక చర్యల గురించి సంచలన వివరాలు వెల్లడించారు. సైనిక పరంగానే కాకుండా ఆర్థికంగా కూడా ఇరాన్ ఓటమి అంచున ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    • సైనిక విధ్వంసం: "ఇరాన్ నౌకాదళం అంతమైపోయింది, వారి వైమానిక దళం ఇప్పుడు ఉనికిలో లేదు. వారి క్షిపణులు, డ్రోన్లు, ఇతర యుద్ధ సామగ్రి నాశనం చేయబడ్డాయి" అని ట్రంప్ రాశారు.
    • నాయకత్వంపై దెబ్బ: ఇరాన్ నాయకులు భూమిపై నుంచి తుడిచిపెట్టుకుపోయారని (Wiped from the face of the earth) ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

    "ఇవాళ ఏం జరుగుతుందో చూడండి"

    ట్రంప్ తన పోస్ట్‌లో మరిన్ని దాడులు జరిగే అవకాశం ఉందని సూచించారు. "మా దగ్గర అపారమైన మందుగుండు సామగ్రి, అసమానమైన ఫైర్ పవర్ ఉంది. వీరికి ఇవాళ ఏం జరుగుతుందో చూడండి (Watch what happens today). గత 47 ఏళ్లుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమాయక ప్రజలను చంపుతున్న వారిని, అమెరికా 47వ అధ్యక్షుడిగా నేను అంతం చేస్తున్నాను. ఇది నాకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నాను," అని ఆయన రాశారు.

    మీడియాపై ట్రంప్ ఆగ్రహం

    పరిస్థితిని తప్పుగా చిత్రీకరిస్తున్నాయని కొన్ని మీడియా సంస్థలపై, ముఖ్యంగా ది న్యూయార్క్ టైమ్స్ పై ట్రంప్ విరుచుకుపడ్డారు. అమెరికా ఈ యుద్ధంలో గెలవనట్టుగా వార్తలు ఇస్తున్నారని, వాస్తవానికి అమెరికా పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తోందని ఆయన వాదించారు.

    ప్రపంచ దేశాల ఆందోళన

    అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం ఈ స్థాయికి చేరడంపై ప్రపంచ దేశాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇంధన సరఫరా నిలిచిపోవడం, చమురు ధరలు పెరగడం, మరిన్ని దేశాలు ఈ వివాదంలోకి రావాల్సి వస్తోందేమోనని భయం నెలకొంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. ట్రంప్ వ్యాఖ్యల అర్థం ఏమిటి?

    ఇరాన్ సైనిక వ్యవస్థను అమెరికా పూర్తిగా అణచివేసిందని, ఇకపై ఇరాన్ ఎదురుదాడి చేసే స్థితిలో లేదని ట్రంప్ సంకేతాలు ఇచ్చారు. అలాగే ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున సైనిక చర్యలు ఉండబోతున్నాయని ఆయన హెచ్చరించారు.

    2. మీడియాపై ట్రంప్ ఎందుకు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు?

    అమెరికా యుద్ధంలో వెనకబడి ఉందన్నట్టుగా వార్తలు ఇస్తున్న మీడియా సంస్థలు వాస్తవాలను దాస్తున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు.

    3. ప్రపంచ మార్కెట్లపై దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?

    ట్రంప్ హెచ్చరికలతో యుద్ధం మరింత తీవ్రమవుతుందని భావిస్తున్న ఇన్వెస్టర్లు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. దీనివల్ల చమురు ధరలు పెరగడం, స్టాక్ మార్కెట్లు పతనం కావడం వంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి.

