Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    TVS iQube : బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​లో కొత్త వేరియంట్- 175 కి.మీ రేంజ్​తో..

    TVS iQube new variant : బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​గా దూసుకెళుతున్న టీవీఎస్​ ఐక్యూబ్​లో కొత్త వేరియంట్​ని సంస్థ లాంచ్​ చేసింది. దీని రేంజ్​ సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: May 06, 2026 3:28 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ టీవీఎస్ మోటార్.. తన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ పోర్ట్‌ఫోలియోను మరింత విస్తరించింది. దేశంలోనే బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​గా ఉన్న ‘ఐక్యూబ్’ సిరీస్‌లో సరికొత్త 'టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఎస్ 4.7 కేడబ్ల్యూహెచ్' వేరియంట్‌ను భారత మార్కెట్​లోకి విడుదల చేసింది. మెరుగైన బ్యాటరీ సామర్థ్యం, ఆకర్షణీయమైన రంగులు, అదిరిపోయే రేంజ్‌తో ఈ స్కూటర్ కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేందుకు సిద్ధమైంది.

    టీవీఎస్​ ఐక్యూబ్​ ఎస్​ 4.7 కేడబ్ల్యూహెచ్ వేరియంట్..
    టీవీఎస్​ ఐక్యూబ్​ ఎస్​ 4.7 కేడబ్ల్యూహెచ్ వేరియంట్..

    టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఎస్ 4.7 కేడబ్ల్యూహెచ్- ధర, రేంజ్ వివరాలు..

    కొత్త టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఎస్ 4.7 కేడబ్ల్యూహెచ్ ధరను కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సబ్సిడీలతో కలిపి 1.37 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) గా నిర్ణయించారు.

    రేంజ్: ఐడీసీ సర్టిఫికేషన్ ప్రకారం, ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఒక్కసారి పూర్తిస్థాయిలో ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 175 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది.

    కొత్త రంగులు: కస్టమర్ల అభిరుచులకు అనుగుణంగా ‘మాగ్నిఫిసెన్స్ పర్పుల్ బీజ్’, 'హార్లెక్విన్ బ్లూ బీజ్', ‘టైటానియం గ్రే మ్యాట్’ వంటి సరికొత్త కలర్ ఆప్షన్లను టీవీఎస్ పరిచయం చేసింది.

    వేరియంట్ల మధ్య వారధిగా ‘ఎస్’ మోడల్..

    గతంలో ఐక్యూబ్ సిరీస్‌లో కేవలం స్టాండర్డ్, ఎస్టీ వేరియంట్లు మాత్రమే ఉండేవి. స్టాండర్డ్ మోడల్ 2.7 కేడబ్ల్యూహెచ్ నుంచి 3.5 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ఆప్షన్లతో లభిస్తుండగా, టాప్-ఎండ్ ఎస్టీ మోడల్ 5.3 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తోంది. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన 4.7 కేడబ్ల్యూహెచ్ ఎస్ వేరియంట్, ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న గ్యాప్‌ను భర్తీ చేస్తూ కస్టమర్లకు సరైన బడ్జెట్‌లో ఎక్కువ రేంజ్ ఇచ్చే ఆప్షన్‌గా నిలుస్తుంది.

    ఏప్రిల్ 2026 విక్రయాల్లో జోరు..

    టీవీఎస్ మోటార్ తన 2026 ఏప్రిల్ నెల సేల్స్ రిపోర్ట్‌ను కూడా విడుదల చేసింది. కంపెనీ గణాంకాల ప్రకారం:

    మొత్తం అమ్మకాలు: గత ఏడాది ఏప్రిల్‌లో 4.43 లక్షల యూనిట్లు అమ్ముడవగా, ఈ ఏడాది అది 7 శాతం వృద్ధి చెంది 4.73 లక్షల యూనిట్లకు చేరింది.

    స్కూటర్ల వృద్ధి: స్కూటర్ల విభాగంలో ఏకంగా 24 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. గత ఏప్రిల్‌లో విక్రయాలు 2.11 లక్షల యూనిట్లుగా ఉన్నాయి.

    ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు: ఈవీ సెగ్మెంట్‌లో టీవీఎస్ దూసుకుపోతోంది. గత ఏడాది 27,684 యూనిట్లు అమ్ముడవగా, ఈసారి 36 శాతం వృద్ధితో 37,771 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి.

    అయితే, మోటార్‌సైకిల్ అమ్మకాలు మాత్రం స్వల్పంగా తగ్గాయి. గత ఏడాది 2.20 లక్షల యూనిట్లు అమ్ముడవగా, ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో 2 లక్షల యూనిట్లు మాత్రమే సేల్​ అయ్యాయి. అయినప్పటికీ, పెట్రోల్ వాహనాలతో పాటు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగం దేశీయ, ఎగుమతి మార్కెట్లలో భారీగా పెరుగుతోందని ఈ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. కొత్త టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఎస్ (4.7 kWh) రేంజ్ ఎంత?

    ఈ కొత్త వేరియంట్ ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఐడీసీ (IDC) సర్టిఫికేషన్ ప్రకారం 175 కిలోమీటర్ల రేంజ్‌ను అందిస్తుంది.

    2. ఐక్యూబ్ ఎస్ వేరియంట్ ధర ఎంత?

    కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సబ్సిడీలను కలిపి ఈ స్కూటర్ ధర 1.37 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది.

    3. ఐక్యూబ్ సిరీస్‌లో ఉన్న వివిధ బ్యాటరీ ఆప్షన్లు ఏమిటి?

    టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఇప్పుడు 2.7 kWh, 3.1 kWh, 3.5 kWh, 4.7 kWh (కొత్తది), 5.3 kWh (ST మోడల్) వంటి విభిన్న బ్యాటరీ ప్యాక్‌లతో అందుబాటులో ఉంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    News/News/TVS IQube : బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​లో కొత్త వేరియంట్- 175 కి.మీ రేంజ్​తో..
    News/News/TVS IQube : బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​లో కొత్త వేరియంట్- 175 కి.మీ రేంజ్​తో..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes