    ఉమర్ ఖలీద్‌కు మధ్యంతర బెయిల్ నిరాకరించిన ఢిల్లీ కోర్టు.. కారణాలు ఇవే

    ఢిల్లీ అల్లర్ల కుట్ర కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న జేఎన్‌యూ మాజీ విద్యార్థి ఉమర్ ఖలీద్‌కు ఢిల్లీ కోర్టులో నిరాశే ఎదురైంది. తన తల్లి శస్త్రచికిత్స, మామగారికి కర్మల పేరుతో ఆయన కోరిన 15 రోజుల మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్‌ను కోర్టు తిరస్కరించింది. కారణాలు సహేతుకంగా లేవని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది.

    Published on: May 20, 2026 6:58 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ఈశాన్య ఢిల్లీ అల్లర్ల కేసులో ప్రధాన నిందితుల్లో ఒకరైన ఉమర్ ఖలీద్‌కు కోర్టులో మరోసారి చుక్కెదురైంది. తన వ్యక్తిగత కారణాలను చూపుతూ ఆయన దాఖలు చేసిన మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్‌ను ఢిల్లీలోని కర్కర్ డూమా కోర్టు కొట్టేసింది. అదనపు సెషన్స్ జడ్జి సమీర్ బాజ్‌పాయ్ ఈ మేరకు మంగళవారం కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

    ఉమర్ ఖలీద్‌కు మధ్యంతర బెయిల్ నిరాకరించిన ఢిల్లీ కోర్టు (HT_PRINT)
    బెయిల్ కోసం ఉమర్ ఖలీద్ కోరిన కారణాలు

    ఉమర్ ఖలీద్ తరఫు న్యాయవాది సాహిల్ ఘాయ్ కోర్టులో వాదనలు వినిపిస్తూ.. రెండు ప్రధాన కారణాల వల్ల తన క్లయింట్‌కు 15 రోజుల మధ్యంతర బెయిల్ కావాలని కోరారు. మరణించిన తన మామ గారి 40వ రోజు వేడుక (చెహ్లమ్)కు హాజరవ్వాలని, శస్త్రచికిత్స చేయించుకోబోతున్న తన తల్లికి తోడుగా ఉంటానని అభ్యర్థించారు.

    అయితే, ఈ విన్నపాన్ని ప్రాసిక్యూషన్ తరఫున స్పెషల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అనిరుద్ధ్ మిశ్రా తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. నిందితుడు కోర్టు ఉదారతను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని, ఆయన పేర్కొన్న కారణాల్లో బలం లేదని వాదించారు.

    కోర్టు ఏమందంటే?

    ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి సమీర్ బాజ్‌పాయ్.. గతంలో ఉమర్ ఖలీద్ లేదా ఇతర నిందితులకు బెయిల్ ఇచ్చామన్న కారణంతో ప్రతిసారీ ఇవ్వాలని లేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రతి దరఖాస్తును దానిలోని మెరిట్స్ ఆధారంగానే పరిశీలిస్తామని చెప్పారు. ఖలీద్ పేర్కొన్న కారణాలపై కోర్టు కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది:

    మామగారి మరణం: మరణించిన వ్యక్తి ఉమర్ ఖలీద్‌కు అత్యంత సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యుడు (Immediate Family) కాదని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. "ఒకవేళ అంతటి అనుబంధం ఉంటే, ఆయన మరణించినప్పుడే బెయిల్ అడగాలి కానీ, ఇంత కాలం తర్వాత ఇప్పుడు అడగడం ఏంటి?" అని న్యాయమూర్తి ప్రశ్నించారు.

    తల్లి సర్జరీ: తల్లికి జరగబోయేది కేవలం గడ్డల తొలగింపునకు సంబంధించిన సాధారణ శస్త్రచికిత్స మాత్రమేనని కోర్టు గుర్తించింది. ఆమె బాగోగులు చూసుకోవడానికి తండ్రితో పాటు ఐదుగురు సోదరీమణులు ఉన్నారని, కాబట్టి నిందితుడి అవసరం అక్కడ అంతగా లేదని పేర్కొంది.s

    ఈ కారణాలన్నీ అహేతుకంగా ఉన్నాయని భావిస్తూ న్యాయస్థానం బెయిల్ పిటిషన్‌ను తోసిపుచ్చింది.

    కేసు నేపథ్యం

    2020లో జరిగిన ఈశాన్య ఢిల్లీ అల్లర్ల వెనుక పెద్ద ఎత్తున కుట్ర జరిగిందని ఢిల్లీ పోలీసుల స్పెషల్ సెల్ అభియోగం మోపింది. ఈ కేసులో ఉమర్ ఖలీద్‌తో పాటు షర్జీల్ ఇమామ్ వంటి సుమారు 20 మందిపై కఠినమైన ఉపా (UAPA) చట్టం కింద కేసులు నమోదయ్యాయి. గతేడాది డిసెంబర్‌లో తన సోదరి వివాహం కోసం ఖలీద్‌కు రెండు వారాల పాటు మధ్యంతర బెయిల్ లభించింది. ప్రస్తుతం ఈ కేసులో చార్జ్ షీట్ పైన వాదనలు కొనసాగుతున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఉమర్ ఖలీద్ బెయిల్ పిటిషన్‌ను కోర్టు ఎందుకు తిరస్కరించింది?

    ఉమర్ ఖలీద్ తన మామగారి కార్యక్రమానికి, తల్లి సర్జరీకి హాజరవ్వాలని కోరారు. అయితే, ఆయన మామగారు అత్యంత సన్నిహిత బంధువు కాదని, అలాగే తల్లి సర్జరీ సమయంలో ఆమెను చూసుకోవడానికి ఇంట్లో ఇతర కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారని పేర్కొంటూ కోర్టు బెయిల్ నిరాకరించింది.

    2. ఉమర్ ఖలీద్‌పై ఏ చట్టం కింద కేసులు నమోదయ్యాయి?

    2020 ఢిల్లీ అల్లర్ల కుట్ర కేసులో ఉమర్ ఖలీద్‌పై కఠినమైన చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాల నివారణ చట్టం (UAPA) కింద కేసులు నమోదయ్యాయి.

    3. గతంలో ఉమర్ ఖలీద్‌కు బెయిల్ లభించిందా?

    అవును, గతేడాది డిసెంబర్‌లో తన సోదరి వివాహ వేడుకలకు హాజరయ్యేందుకు కోర్టు ఆయనకు రెండు వారాల పాటు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

    4. ఈ కేసు ప్రస్తుతం ఏ దశలో ఉంది?

    ప్రస్తుతం ఈ కేసు ఢిల్లీలోని కర్కర్ డూమా కోర్టులో విచారణలో ఉంది. నిందితులపై మోపిన అభియోగాల (Charges) పైన ప్రస్తుతం న్యాయస్థానంలో వాదనలు జరుగుతున్నాయి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

