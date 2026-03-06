యూపీఎస్సీ సివిల్స్ 2025 ఫలితాలు విడుదల: ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంకర్ అనుజ్ అగ్నిహోత్రి.. రిజల్ట్స్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి
దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ 2025 తుది ఫలితాలు నేడు (శుక్రవారం) విడుదలయ్యాయి. అనుజ్ అగ్నిహోత్రి ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించి టాపర్గా నిలవగా, రాజేశ్వరి సువే ఎం రెండో ర్యాంక్ సాధించారు. ఫలితాలు చూసుకునే విధానం, టాపర్ల జాబితా ఇక్కడ చూడండి.
దేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్ష (CSE) 2025 తుది ఫలితాలను యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (UPSC) అధికారికంగా విడుదల చేసింది. శుక్రవారం వెల్లడైన ఈ ఫలితాల్లో అనుజ్ అగ్నిహోత్రి అఖిల భారత స్థాయిలో మొదటి ర్యాంక్ సాధించి సత్తా చాటారు. రాజేశ్వరి సువే ఎం రెండో స్థానంలో, ఆకాంశ్ ధుల్ మూడో స్థానంలో నిలిచారు.
ముఖ్యంగా మూడు దశల్లో (ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ) నిర్వహించిన ఈ కఠినమైన పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించిన అభ్యర్థుల మెరిట్ జాబితాను యూపీఎస్సీ తన అధికారిక వెబ్సైట్ upsc.gov.in లో అందుబాటులో ఉంచింది.
మీ ఫలితాలను ఇలా తనిఖీ చేసుకోండి (Step-by-Step Guide):
సివిల్స్ మెయిన్స్ రాసి, ఇంటర్వ్యూకు హాజరైన అభ్యర్థులు తమ ఫలితాలను ఈ క్రింది విధంగా సులభంగా చూసుకోవచ్చు:
మొదట యూపీఎస్సీ అధికారిక వెబ్సైట్ upsc.gov.in ను సందర్శించండి.
హోమ్ పేజీలో కుడివైపున ఉండే ‘What’s New’ సెక్షన్కు వెళ్లండి.
అక్కడ కనిపిస్తున్న ‘UPSC Final Result 2025’ అనే లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
వెంటనే అభ్యర్థుల పేర్లు, రోల్ నంబర్లతో కూడిన ఒక PDF ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది.
ఆ పీడీఎఫ్ ఫైల్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మొత్తం లిస్టులో మీ పేరు వెతకడం కష్టమైతే, Ctrl+F ఆప్షన్ వాడి మీ పేరు లేదా రోల్ నంబర్ను టైప్ చేసి సెర్చ్ చేస్తే నేరుగా మీ ఫలితం కనిపిస్తుంది.
యూపీఎస్సీ సివిల్స్ 2025 టాపర్ల జాబితా (Top 10):
ర్యాంక్, అభ్యర్థి పేరు
AIR 1, అనుజ్ అగ్నిహోత్రి
AIR 2, రాజేశ్వరి సువే ఎం
AIR 3, ఆకాంశ్ ధుల్
AIR 4, రాఘవ్ ఝున్ఝున్వాలా
AIR 5, ఇషాన్ భట్నాగర్
AIR 6, జిన్నియా అరోరా
AIR 7, ఏ ఆర్ రాజా మొహైదీన్
AIR 8, పక్షల్ సెక్రటరీ
AIR 9, ఆస్థా జైన్
AIR 10, ఉజ్వల్ ప్రియాంక్
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):
ప్ర: యూపీఎస్సీ 2025 ఫలితాలను ఎక్కడ చూడాలి?
జ: మీరు యూపీఎస్సీ అధికారిక వెబ్సైట్ upsc.gov.in లో ఫలితాలను చూడవచ్చు.
ప్ర: 2025 సివిల్ సర్వీసెస్ టాపర్ ఎవరు?
జ: అనుజ్ అగ్నిహోత్రి ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ (AIR 1) సాధించారు.
ప్ర: రిజల్ట్ పీడీఎఫ్లో పేరు లేదా రోల్ నంబర్ ఎలా వెతకాలి?
జ: పీడీఎఫ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కీబోర్డ్లో Ctrl+F ప్రెస్ చేసి మీ వివరాలు ఎంటర్ చేస్తే మీ ర్యాంక్ కనిపిస్తుంది.