UPSC prelims : యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ అభ్యర్థులకు అలర్ట్- అడ్మిట్ కార్డులు విడుదల, ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి..
UPSC prelims admit card 2026 : యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష 2026 అడ్మిట్ కార్డులను విడుదల చేసింది. దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి తమ హాల్ టికెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మే 24న ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష జరగనుంది.
ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలే లక్ష్యంగా ప్రిపేర్ అవుతున్న యూపీఎస్సీ అభ్యర్థులకు అలర్ట్! యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ 2026 హాల్ టికెట్లను అధికారిక వెబ్సైట్లో విడుదల చేసింది. దరఖాస్తు ప్రక్రియను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులందరూ కమిషన్ అధికారిక పోర్టల్ నుంచి తమ ఈ-అడ్మిట్ కార్డులను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ముందుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం.. సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష మే 24 (ఆదివారం) దేశవ్యాప్తంగా వివిధ కేంద్రాల్లో జరగనుంది. ఈ ఏడాది (2026) సివిల్ సర్వీసెస్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా యూపీఎస్సీ మొత్తం 933 ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ తదితర కేంద్ర సర్వీసుల ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. అభ్యర్థులు తమ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీ లేదా యూఆర్ఎన్ నంబర్ను ఉపయోగించి యూపీఎస్సీ అప్లికేషన్ పోర్టల్లోకి లాగిన్ అయి అడ్మిట్ కార్డును పొందవచ్చు.
యూపీఎస్సీ సివిల్స్ ప్రిలిమ్స్ హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండిలా..
స్టెప్ 1- మొదటగా యూపీఎస్సీ అధికారిక వెబ్సైట్ upsc.gov.in ను సందర్శించండి.
స్టెప్ 2- హోమ్పేజీలో కనిపించే "What's New" సెక్షన్కు వెళ్లండి.
స్టెప్ 3- అక్కడ "e-Admit Card: Civil Services (Preliminary) Examination, 2026" అని ఉన్న లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
స్టెప్ 4- వెంటనే అభ్యర్థులు యూపీఎస్సీ అప్లికేషన్ పోర్టల్కు రీడైరెక్ట్ అవుతారు. అక్కడ మీ మొబైల్ నంబర్, రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్ ఐడీ, యూఆర్ఎన్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి.
స్టెప్ 5- లాగిన్ అయిన తర్వాత మీ అడ్మిట్ కార్డు స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది. దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఒక స్పష్టమైన ప్రింటవుట్ తీసి పెట్టుకోండి.
యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ 2026 అడ్మిట్ కార్డు డౌన్లోడ్ చేసుకునేందుకు డైరక్ట్ లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
అభ్యర్థులకు ముఖ్య గమనిక..
హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత అభ్యర్థులు అందులోని వివరాలన్నింటినీ ఒకటికి రెండుసార్లు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించుకోవాలి. ముఖ్యంగా మీ పేరు, రోల్ నంబర్, కేటాయించిన పరీక్షా కేంద్రం, రిపోర్టింగ్ సమయం, ఎగ్జామ్ డే ఇన్స్ట్రక్షన్లను సరిచూసుకోవాలి.
చివరి నిమిషంలో సర్వర్ ఇబ్బందులు లేదా సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉండాలంటే.. పరీక్ష రోజు వరకు ఆగకుండా ముందే అడ్మిట్ కార్డును ప్రింట్ తీసుకోవడం ఉత్తమం. పరీక్షా కేంద్రానికి వెళ్లేటప్పుడు అడ్మిట్ కార్డ్ ప్రింటవుట్తో పాటు, మీ దగ్గర ఉన్న ఏదైనా ఒక అధికారిక ఒరిజినల్ ఫోటో గుర్తింపు కార్డును (ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు, ఓటర్ ఐడీ మొదలైనవి) తప్పనిసరిగా వెంట తీసుకెళ్లాలి. హాల్ టికెట్ లేని అభ్యర్థులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పరీక్షా కేంద్రంలోకి అనుమతించరు. కాబట్టి అడ్మిట్ కార్డుపై ఇచ్చిన మార్గదర్శకాలను జాగ్రత్తగా చదివి పరీక్షకు హాజరుకావాల్సిందిగా అధికారులు సూచించారు.
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు -
1. యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ 2026 అడ్మిట్ కార్డును ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి?
అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ upsc.gov.in లోకి వెళ్లి, తమ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీ లేదా యూఆర్ఎన్ నంబర్ ద్వారా లాగిన్ అయి అడ్మిట్ కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
2. యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష ఎప్పుడు జరగనుంది? ఇందులో ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి?
ఈ ఏడాది సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష మే 24, 2026 (ఆదివారం) నాడు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ కేంద్రాల్లో జరగనుంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా యూపీఎస్సీ మొత్తం 933 ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ తదితర కేంద్ర సర్వీసుల ఖాళీలను భర్తీ చేస్తోంది.
3. పరీక్షా కేంద్రానికి హాల్ టికెట్తో పాటు మరేం తీసుకెళ్లాలి?
అభ్యర్థులు పరీక్షా కేంద్రానికి ఈ-అడ్మిట్ కార్డ్ ప్రింటవుట్తో పాటు, తమ ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్ లేదా ఓటర్ ఐడీ వంటి ఏదైనా ఒక ఒరిజినల్ ఫోటో గుర్తింపు కార్డును తప్పనిసరిగా వెంట తీసుకెళ్లాలి.
