f1 Visa: అమెరికా వెళ్లే విద్యార్థులకు అలర్ట్: సెప్టెంబర్ 15 లోపు తిరిగి వెళ్లాల్సిందే!
అమెరికాలో చదువుతున్న విదేశీ విద్యార్థులకు, ముఖ్యంగా భారతీయ విద్యార్థులకు అక్కడి యూనివర్సిటీలు కీలక హెచ్చరిక జారీ చేశాయి. కొత్త ఇమ్మిగ్రేషన్ నిబంధనలు అమల్లోకి రాకముందే, సెప్టెంబర్ 15, 2026 నాటికి తిరిగి అమెరికా చేరుకోవాలని సూచించాయి. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
అమెరికాలో ఉన్నత విద్య అభ్యసిస్తున్న వేలాది మంది విద్యార్థులకు అక్కడి విశ్వవిద్యాలయాలు అత్యవసర సూచనలు చేశాయి. ఎఫ్-1 (F-1) స్టూడెంట్ వీసా, జే-1 (J-1) ఎక్స్చేంజ్ విజిటర్ వీసా కలిగిన వారు సెప్టెంబర్ 15, 2026 లోగా తిరిగి అమెరికాకు చేరుకోవాలని కోరాయి. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ (DHS) తీసుకువస్తున్న నూతన ఇమ్మిగ్రేషన్ నిబంధనలు అమల్లోకి రాకముందే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశాయి.
ఇన్నాళ్లూ అమల్లో ఉన్న 'డ్యూరేషన్ ఆఫ్ స్టేటస్' (D/S) విధానానికి స్వస్తి పలుకుతూ అమెరికా ప్రభుత్వం నిర్ణీత కాలపరిమితితో కూడిన వీసా నిబంధనలను రూపొందించింది.
సెప్టెంబర్ 15 ముందే ఎందుకు వెళ్లాలి?
ఇప్పటివరకు ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం విద్యార్థులు తమ కోర్సు పూర్తయ్యే వరకు ఎలాంటి కాలపరిమితి లేకుండా అమెరికాలో ఉండేందుకు అనుమతి ఉండేది. కానీ, సెప్టెంబర్ 15 నుంచి అమల్లోకి వచ్చే కొత్త విధానం ప్రకారం ఎఫ్-1, జే-1తో పాటు విదేశీ జర్నలిస్టులకు ఇచ్చే 'ఐ' (I) వీసాదారులకు గరిష్టంగా 4 ఏళ్ల కాలపరిమితిని మాత్రమే విధిస్తారు.
కొత్త నిబంధనల వల్ల ఎదురయ్యే సాంకేతిక చిక్కులను నివారించేందుకు, ప్రస్తుతం అమెరికా బయట ఉన్న విద్యార్థులు తక్షణమే తిరిగి రావాలని పలు విశ్వవిద్యాలయాలు కోరుతున్నాయి. కొలంబియా యూనివర్సిటీ తన విద్యార్థులకు జారీ చేసిన నోటీసులో:
"సెప్టెంబర్ 8, 2026న తరగతులు ప్రారంభమయ్యే ముందే విద్యార్థులందరూ న్యూయార్క్ చేరుకోవాలని సూచిస్తున్నాం" అని పేర్కొంది.
పాత విధానంలో ఉన్న విద్యార్థుల పరిస్థితేంటి?
సెప్టెంబర్ 15 నాటికి ఇప్పటికే అమెరికాలో ఉంటూ 'డ్యూరేషన్ ఆఫ్ స్టేటస్' పరిధిలో ఉన్న విద్యార్థులు తమ ఐ-20 (Form I-20) ఫారమ్లో పేర్కొన్న కోర్సు పూర్తయ్యే వరకు లేదా అనుమతించిన ఓపీటీ (OPT), స్టెమ్ ఓపీటీ (STEM OPT) గడువు ముగిసే వరకు అమెరికాలోనే ఉండవచ్చు.
అయితే, ఈ మినహాయింపుకు కూడా నాలుగేళ్ల గరిష్ట పరిమితి వర్తిస్తుందని డీహెచ్ఎస్ స్పష్టం చేసింది. ఈ పరిమితి నవంబర్ 14, 2030 దాటి పొడిగించబడదని అధికారులు తెలిపారు.
కొత్త రూల్స్లో మారిన ప్రధాన అంశాలు
నూతన ఇమ్మిగ్రేషన్ విధానం విద్యార్థులపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపనుంది:
నిర్ణీత గడువు: ఎఫ్-1, జే-1, ఐ వీసాదారులు 'డ్యూరేషన్ ఆఫ్ స్టేటస్' స్థానంలో గరిష్టంగా 4 ఏళ్ల నిర్ణీత గడువు పొందుతారు.
గ్రేస్ పీరియడ్ కోత: కోర్సు పూర్తయిన తర్వాత అమెరికాలో ఉండే 'గ్రేస్ పీరియడ్'ను 60 రోజుల నుంచి 30 రోజులకు తగ్గించారు.
పొడిగింపుకు అనుమతి తప్పనిసరి: నిర్ణీత గడువు కంటే ఎక్కువ కాలం ఉండాలనుకునే విద్యార్థులు ఫారం I-539 ద్వారా యూఎస్సీఐఎస్ (USCIS) ముందస్తు అనుమతి తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి.
నిపుణుల ఆందోళన.. నిబంధనల లక్ష్యం
ఈ కొత్త నిబంధనలపై ఇమ్మిగ్రేషన్ నిపుణులు, విదేశీ విద్యార్థుల సంఘాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. సాధారణంగా బ్యాచిలర్ డిగ్రీలు, పీహెచ్డీ రీసెర్చ్, మెడికల్ కోర్సులు పూర్తవ్వడానికి నాలుగేళ్ల కంటే ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఈ పరిమితి విద్యార్థులలో అనిశ్చితిని పెంచుతుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఫౌండేషన్ ఫర్ ఇండియా అండ్ ఇండియన్ డయాస్పోరా స్టడీస్ (FIIDS) విధాన రూపకల్పన, వ్యూహాత్మక విభాగాధిపతి ఖండేరావ్ కండ్ స్పందిస్తూ "ఈ నిర్ణయం అమెరికా పోటీతత్వాన్ని దెబ్బతీసే స్వయంకృతాపరాధం" అని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
మరోవైపు, విద్యార్థులు, ఎక్స్చేంజ్ విజిటర్ ప్రోగ్రామ్ల పర్యవేక్షణను కఠినతరం చేయడానికే ఈ నిర్ణీత కాలపరిమితి విధానాన్ని తెచ్చినట్లు డీహెచ్ఎస్ వెల్లడించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More