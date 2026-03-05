అమెరికా ‘డూమ్స్డే’ క్షిపణి ప్రయోగం: ఇరాన్ టెన్షన్ల మధ్య అగ్రరాజ్యం శక్తి ప్రదర్శన.. అసలు కారణం ఇదేనా?
ఇరాన్-అమెరికా మధ్య యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న వేళ, అమెరికా తన అత్యంత శక్తివంతమైన ‘డూమ్స్డే’ (Minuteman III) క్షిపణిని పరీక్షించింది. హిరోషిమా బాంబు కంటే 20 రెట్లు బలమైన ఈ క్షిపణి ప్రయోగం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది.
వాషింగ్టన్/కాలిఫోర్నియా: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ జ్వాలలు ఎగిసిపడుతున్న తరుణంలో అమెరికా తన అమ్ములపొదిలోని అత్యంత భయంకరమైన ‘డూమ్స్డే’ (ప్రళయకాల) క్షిపణిని ప్రయోగించి సంచలనం సృష్టించింది. కాలిఫోర్నియా తీరంలోని వాండెన్బర్గ్ స్పేస్ ఫోర్స్ బేస్ నుంచి మంగళవారం రాత్రి 11 గంటలకు (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) ఈ ‘మినిట్మ్యాన్ III’ (Minuteman III) బాలిస్టిక్ క్షిపణిని ప్రయోగించారు.
లక్ష్యాన్ని ముద్దాడిన ‘GT 254’
నిరాయుధంగా ప్రయోగించిన ఈ క్షిపణి (GT 254), పసిఫిక్ మహాసముద్రం మీదుగా వేల మైళ్ల దూరం ప్రయాణించి మార్షల్ ఐలాండ్స్ సమీపంలోని తన లక్ష్యాన్ని ఖచ్చితంగా తాకినట్లు అమెరికా స్పేస్ ఫోర్స్ వెల్లడించింది. ఇరాన్, దుబాయ్, ఇజ్రాయెల్, బహ్రెయిన్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్తతలు పరాకాష్టకు చేరిన తరుణంలో ఈ ప్రయోగం జరగడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
ఏమిటీ ‘డూమ్స్డే’ క్షిపణి? దీని ప్రత్యేకతలేంటి?
మినిట్మ్యాన్ III అనేది అమెరికా అణ్వాయుధ త్రివిధ దళాలలో (Nuclear Triad) భూతల ఆధారిత విభాగంలో ఉన్న ఏకైక క్షిపణి.
- పరిధి: ఇది 13,000 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ దూరంలోని లక్ష్యాలను ఛేదించగలదు.
- శక్తి: హిరోషిమాపై వేసిన అణుబాంబు కంటే 20 రెట్లు ఎక్కువ శక్తివంతమైన థర్మోన్యూక్లియర్ వార్హెడ్లను ఇది మోసుకెళ్లగలదు.
- వ్యూహాత్మక బలం: ప్రస్తుతం అమెరికాలోని మోంటానా, నార్త్ డకోటా, వ్యోమింగ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్లలోని భూగర్భ గదులలో (Silos) సుమారు 400 క్షిపణులు నిరంతరం సిద్ధంగా ఉంటాయి.
ప్రయోగం వెనుక ఉద్దేశం ఏమిటి?
ఈ ప్రయోగం యుద్ధం కోసం చేసినది కాదని, కేవలం తమ ఆయుధ వ్యవస్థ పనితీరును పరీక్షించడానికేనని అమెరికా రక్షణ శాఖ అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
“ఈ ప్రయోగం ద్వారా మా క్షిపణి వ్యవస్థలోని విడిభాగాల పనితీరును అంచనా వేయగలిగాం. మా దేశ అణ్వాయుధ సంపత్తి సంసిద్ధతను, ఖచ్చితత్వాన్ని ఇది నిరూపించింది” అని 576వ ఫ్లైట్ టెస్ట్ స్క్వాడ్రన్ కమాండర్ లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ కారీ రే వెల్లడించారు.
ఎయిర్ ఫోర్స్ గ్లోబల్ స్ట్రైక్ కమాండ్ ప్రకారం.. ఈ పరీక్ష సాధారణమైనదేనని, దీన్ని కొన్ని ఏళ్ల క్రితమే షెడ్యూల్ చేశారని, ప్రస్తుత ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలతో దీనికి నేరుగా సంబంధం లేదని వివరించారు.
ఇరాన్ సరిహద్దుల్లో ఉత్కంఠ
ఒకవైపు అమెరికా క్షిపణి పరీక్షలు నిర్వహిస్తుంటే, మరోవైపు ఇరాన్ సరిహద్దుల్లో అలజడి మొదలైంది. ఉత్తర ఇరాక్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న కుర్దిష్ తిరుగుబాటు గ్రూపులు ఇరాన్పై దాడులకు సిద్ధమవుతున్నట్లు నివేదికలు అందుతున్నాయి. కుర్దిస్తాన్ ఫ్రీడమ్ పార్టీ (PAK) కి చెందిన దళాలు ఇప్పటికే సరిహద్దు ప్రాంతాలకు చేరుకున్నాయని, యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయని ఆ పార్టీ ప్రతినిధి ఖలీల్ నదీరి తెలిపారు. అమెరికా క్షిపణి పరీక్ష, కుర్దిష్ గ్రూపుల కదలికలు వెరసి పశ్చిమాసియాలో ఏ క్షణంలోనైనా ఏదైనా జరగవచ్చనే సంకేతాలను ఇస్తున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):
మినిట్మ్యాన్ III అంటే ఏమిటి?
ఇది అమెరికాకు చెందిన ఏకైక భూతల ఆధారిత ఖండాంతర బాలిస్టిక్ క్షిపణి (ICBM). ఇది అణ్వాయుధాలను మోసుకెళ్లగలదు.
ఇరాన్ టెన్షన్లకు, ఈ ప్రయోగానికి సంబంధం ఉందా?
అమెరికా అధికారికంగా ఈ పరీక్షను ‘సాధారణమైనది’ అని చెబుతున్నప్పటికీ, యుద్ధం ముదురుతున్న సమయంలో ఇలాంటి శక్తి ప్రదర్శన ప్రత్యర్థులకు హెచ్చరికగా భావించవచ్చు.
దీని పరిధి ఎంత?
ఇది 13,000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న శత్రువులను కూడా మట్టుబెట్టగలదు. అంటే అమెరికా నుంచి ప్రపంచంలోని ఏ మూలకైనా చేరుకోగలదు.
ఎక్కడి నుంచి ప్రయోగించారు?
కాలిఫోర్నియాలోని వాండెన్బర్గ్ స్పేస్ ఫోర్స్ బేస్ నుండి ప్రయోగించారు.