అమెరికా ఎన్నికల్లో డెమొక్రాట్ల చారిత్రక విజయం: తెలుసుకోవాల్సిన 5 కీలకాంశాలు
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమొక్రాటిక్ పార్టీ చారిత్రక విజయాన్ని సాధించింది. యూఎస్ కాంగ్రెస్లోని ఉభయ సభలను కైవసం చేసుకోవడమే కాకుండా, ట్రంప్ హయాంపై తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ఓటర్లు తీర్పునిచ్చారు. ఈ భారీ విజయం వెనుక ఉన్న 5 కీలక పరిణామాల విశ్లేషణ.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ పాలనకు అక్కడి ఓటర్లు ఊహించని రీతిలో కోలుకోలేని షాక్ ఇచ్చారు. మంగళవారం జరిగిన యూఎస్ మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమొక్రాటిక్ పార్టీ చారిత్రక విజయాన్ని కైవసం చేసుకుంది. యూఎస్ కాంగ్రెస్లోని ప్రతినిధుల సభ (హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్), సెనేట్ ఉభయ సభల్లోనూ డెమొక్రాట్లు ఘనవిజయం సాధించారు. నార్త్ కరోలినా, సౌత్ కరోలినా, టెక్సాస్, కాన్సాస్ వంటి బలమైన రిపబ్లికన్ కోటలను డెమొక్రాట్లు బద్దలు కొట్టారు. టెక్సాస్, జార్జియా రాష్ట్రాల్లో గవర్నర్ పీఠాలను సైతం డెమొక్రాట్లు కైవసం చేసుకున్నారు.
కాంగ్రెస్లో డెమొక్రాట్ల ప్రభంజనం
ప్రతినిధుల సభలో మెజారిటీకి కావాల్సిన 218 స్థానాల కంటే ఎక్కువగా, ఇప్పటికే డెమొక్రాట్లు కనీసం 228 సీట్లు సాధించారు. ఎన్బీసీ న్యూస్ అంచనాల ప్రకారం డెమొక్రాట్లు ఏకంగా 258 సీట్లు గెలుచుకునే అవకాశం ఉండగా, రిపబ్లికన్లు 177 సీట్లకు పరిమితమయ్యేలా ఉన్నారు.
అటు సెనేట్లోనూ డెమొక్రాట్లు కనీసం 54 స్థానాలు సాధించి స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని సంపాదించారు. గతంలో 47 సీట్లతో ఉన్న డెమొక్రాట్లు ఈసారి ఏకంగా ఏడు సెనేట్ స్థానాలను రిపబ్లికన్ల నుంచి కైవసం చేసుకుని సభపై పట్టు సాధించారు.
5 ప్రధాన అంశాలు ఇవే:
1. సెనేట్లో ఏడు స్థానాల విప్లవాత్మక మార్పు
సెనేట్ ఆధిపత్యం కోసం డెమొక్రాట్లకు కేవలం నాలుగు సీట్లు మాత్రమే అవసరమవగా, అర్ధరాత్రికి ముందే ఫలితం స్పష్టమైపోయింది. సౌత్ కరోలినాలో దివంగత లిండ్సే గ్రాహం సోదరి డార్లిన్ గ్రాహమ్పై పీడియాట్రిషియన్ అన్నీ ఆండ్రూస్ అనూహ్య విజయం సాధించారు.
టెక్సాస్లో 1993 తర్వాత తొలిసారిగా డెమొక్రాట్ జేమ్స్ తలారికో ఘన విజయం సాధించారు. అవినీతి, అక్రమ సంబంధాల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రిపబ్లికన్ అటార్నీ జనరల్ కేన్ పాక్స్టన్ను ఓటర్లు ఘోరంగా తిరస్కరించారు. వీటితో పాటు ఐయోవా, కాన్సాస్, ఓహియోల్లోనూ సెనేట్ స్థానాలు డెమొక్రాట్ల వశమయ్యాయి.
2. ఓటర్ల తీర్పులో అనూహ్య మార్పులు
నల్లజాతి, హిస్పానిక్ ఓటర్లు పెద్ద సంఖ్యలో మళ్లీ డెమొక్రాట్ల వైపు మొగ్గు చూపారు. 'ది ఓటర్ పోల్' సర్వే ప్రకారం రిపబ్లికన్లకు కేవలం 9 శాతం నల్లజాతి ఓటర్లు, 35 శాతం హిస్పానిక్ ఓటర్లు మాత్రమే మద్దతు ఇచ్చారు. 2024 ప్రెసిడెన్షియల్ ఎన్నికల్లో ట్రంప్కు లభించిన 57 శాతం తెల్లజాతి ఓట్ల వాటా ఈసారి 51 శాతానికి పడిపోయింది.
తటస్థ ఓటర్లు (ఇండిపెండెంట్లు) 17 శాతం ఆధిక్యంతో డెమొక్రాట్లకు మద్దతుగా నిలిచారు. చివరికి 2024లో ట్రంప్కు ఓటేసిన వారిలో 7 శాతం మంది ఈసారి డెమొక్రాటిక్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులకు ఓటేశారు.
3. ట్రంప్ ప్రాబల్యానికి తీవ్ర నిరసన
ఈ ఎన్నికలను తన పాలనకు ప్రజామోదంగా పరిగణించి ఓటేయాలని ట్రంప్ ఓటర్లను కోరారు. ఓటర్లు కూడా అదే రీతిలో స్పందించి ఆయన వైఫల్యాలకు చెక్ పెట్టారు. ప్రస్తుతం ట్రంప్ అప్రూవల్ రేటింగ్స్ 30 శాతానికి పడిపోయాయి.
ధరల పెరుగుదల, ఇరాన్ యుద్ధం, కఠినమైన వలస విధానాల పట్ల ప్రజల్లో వ్యక్తమైన తీవ్ర అసంతృప్తే ఈ ఫలితాలకు కారణమైంది. ప్రచారంలో రిపబ్లికన్లు $2.1 బిలియన్లు ఖర్చు చేయగా, డెమొక్రాట్లు $1.8 బిలియన్లు ఖర్చు చేశారు. భారీగా నిధులు వెచ్చించినప్పటికీ రిపబ్లికన్లకు ఓటమి తప్పలేదు.
4. గవర్నర్ రేసుల్లో డెమొక్రాట్ల రికార్డులు
రాష్ట్రాల గవర్నర్ల పోరులోనూ డెమొక్రాట్లు సంచలనం సృష్టించారు. టెక్సాస్లో జీనా హినోజోసా ఘనవిజయం సాధించి తొలి లాటినా గవర్నర్గా నిలిచారు. జార్జియాలో కీషా లాన్స్ బాటమ్స్ విజయం సాధించి తొలి నల్లజాతి మహిళా గవర్నర్గా రికార్డు సృష్టించారు. ఓహియోలో వివాదాస్పద రీతిలో సాగిన ఎన్నికల్లో వివేక్ రామస్వామిని ఓడించి డాక్టర్ అమీ యాక్టన్ గవర్నర్గా ఎన్నికయ్యారు.
5. శాంతియుత ఓటింగ్.. ఫలితాలను అంగీకరించిన నేతలు
ఎన్నికల ముందు హింస లేదా మిలిటరీ జోక్యం ఉండవచ్చని భావించినప్పటికీ, ఓటింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. ఓటమి చెందిన రిపబ్లికన్ నేతలు త్వరితగతిన తమ ఓటమిని అంగీకరించారు.
"ఈ ఫలితాలను అంగీకరించేందుకు నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. డెమొక్రాట్లతో కలిసి పనిచేయడానికి ఎదురుచూస్తున్నాను" అని ట్రంప్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు.
ఈ ఎన్నికల ఫలితాల నేపథ్యంలో డాలర్ విలువ రెండు నెలల కనిష్ఠానికి పడిపోగా, ఎస్ అండ్ పీ 500 ఫ్యూచర్స్ 1.1 శాతం మేర పుంజుకున్నాయి. కాంగ్రెస్ డెమొక్రాట్ల చేతుల్లోకి వెళ్లడంతో ట్రంప్ ప్రభుత్వ నిర్ణయాలపై బలమైన పర్యవేక్షణ ఉండనుందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More