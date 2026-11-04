డెమొక్రాట్ల విజయం.. భారత ఐటీ నిపుణులకు ఊరటనిస్తుందా?
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమొక్రాట్లు కాంగ్రెస్ను కైవసం చేసుకోవడంతో డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన $100,000 హెచ్-1బీ ఫీజు నిబంధనపై అనిశ్చితి నెలకొంది. భారతీయ ఐటీ నిపుణులు, విద్యార్థులకు ఈ రాజకీయ మార్పు ఎంతో కీలకమైనదిగా మారింది.
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల ఫలితాలు పసిఫిక్ దాటి భారతీయ ఐటీ నిపుణులు, విద్యార్థులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ప్రతినిధుల సభ, సెనేట్ ఉభయ సభలనూ డెమొక్రాటిక్ పార్టీ కైవసం చేసుకోవడంతో అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ కఠిన వలస విధానాలకు పెద్ద అడ్డంకి ఏర్పడింది. ఆయన అధికారంలో ఉండే చివరి రెండేళ్లలో వలస చట్టాల అమలు మరింత కష్టతరం కానుంది. ఈ పరిణామం ట్రంప్ తెచ్చిన వివాదాస్పద $100,000 (సుమారు రూ.84 లక్షలు) హెచ్-1బీ ఫీజు నిబంధన భవిష్యత్తును ప్రశ్నార్థకంలో పడేసింది.
$100,000 హెచ్-1బీ ఫీజు అంటే ఏమిటి? ఎవరికి వర్తిస్తుంది?
డోనాల్డ్ ట్రంప్ 2025 సెప్టెంబరు 19న ఒక ప్రత్యేక అధ్యక్ష ప్రకటన (Presidential Proclamation) ద్వారా ఈ $100,000 ఫీజు నిబంధనను తెరపైకి తెచ్చారు.
ప్రస్తుతం అమెరికా బయట ఉంటూ, కొత్తగా హెచ్-1బీ వీసా ద్వారా దేశంలోకి ప్రవేశించాలనుకునే విదేశీ ఉద్యోగులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ రుసుమును విధించారు.
సాధారణంగా హెచ్-1బీ అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ రుసుములు $2,000 నుంచి $5,000 మధ్య ఉంటాయి. అయితే ఈ కొత్త నిబంధన ఆ రుసుములకు అదనం.
ఇది అందరి హెచ్-1బీ వీసాదారులకు వర్తించే సార్వత్రిక రుసుము కాదు. అమెరికాలోనే ఉంటూ వీసా గడువు పొడిగించుకునే వారికి (Extensions) లేదా హోదా మార్చుకునే వారికి ఇది వర్తించదు.
జాతీయ ప్రయోజనాల రీత్యా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ మినహాయింపులు ఇచ్చే వెసులుబాటు కూడా ఇందులో ఉంది.
ట్రంప్కు ఎందుకు ఇబ్బంది?
ఉభయ సభల్లోనూ డెమొక్రాట్లు ఆధిపత్యం సాధించడంతో ట్రంప్ యంత్రాంగం తన వలస విధానాలను సులువుగా అమలు చేయడం సాధ్యపడదు. వలసలు, ఉద్యోగ వీసాలు, ఫెడరల్ నిధుల కేటాయింపులపై కాంగ్రెస్ నిర్ణయాత్మక పాత్ర పోషిస్తుంది.
పార్లమెంటరీ కమిటీల విచారణల ద్వారా ఈ $100,000 ఫీజు చట్టబద్ధత, ఆర్థిక పరిణామాలను డెమొక్రాట్లు గట్టిగా ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది. కాంగ్రెస్ ముందస్తు అనుమతి లేకుండా అధ్యక్షుడు అంతటి భారీ ఫీజును ఎలా విధిస్తారంటూ ఇప్పటికే పలు డెమొక్రాట్ పాలిత రాష్ట్రాలు న్యాయపోరాటం చేస్తున్నాయి.
న్యాయస్థానాల్లో ఎదురుదెబ్బలు
ట్రంప్ విధానానికి వ్యతిరేకంగా ఇప్పటికే కోర్టుల్లో కీలక తీర్పులు వచ్చాయి.
జూన్ 2026: మాసాచుసెట్స్ ఫెడరల్ జడ్జి ఈ ఫీజు అమలును కొట్టివేశారు. దీనిపై ట్రంప్ ప్రభుత్వం అప్పీలుకు వెళ్లినప్పటికీ ఫస్ట్ సర్క్యూట్ అప్పీల్స్ కోర్టు స్టే ఇచ్చేందుకు నిరాకరించింది.
సెప్టెంబరు 30, 2026: కాలిఫోర్నియా ఫెడరల్ జడ్జి నిబంధనల తయారీ ప్రక్రియను సరిగా పాటించలేదంటూ ఈ ఫీజు అమలును నిలిపివేశారు.
డెమొక్రాటిక్ కాంగ్రెస్ ఈ ఫీజును రద్దు చేయగలదా?
ఉభయ సభల్లోనూ చట్టాలు ప్రవేశపెట్టి ఈ ఫీజును అడ్డుకోవడానికి లేదా నిబంధనలను సవరించడానికి డెమొక్రాట్లకు అవకాశం ఉంది. అయితే ఇది అనుకున్నంత సులభం కాదు.
కాంగ్రెస్ ఆమోదించిన ప్రతి బిల్లు చట్టంగా మారాలంటే ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ సంతకం చేయాలి. ఆయన ఆ బిల్లును 'వీటో' చేసే అధికారం కలిగి ఉన్నారు. ఆ వీటోను అధిగమించాలంటే కాంగ్రెస్లోని రెండు సభల్లోనూ మూడింట రెండొంతుల (2/3rd) మెజారిటీ అవసరం.
అధ్యక్షుడు జారీ చేసిన ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొక్లమేషన్ను కాంగ్రెస్ నేరుగా రద్దు చేయలేదు. నూతనంగా ఎన్నికైన కాంగ్రెస్ 2027 జనవరి 3న బాధ్యతలు స్వీకరిస్తుంది. అంతవరకు పాత కాంగ్రెసే కొనసాగుతుంది. డెమొక్రాట్ల కాంగ్రెస్ విజయం హెచ్-1బీ నిపుణులకు, భారతీయ ఐటీ రంగానికి కొంత ఊరటనిచ్చే పరిణామమే అయినప్పటికీ, కోర్టుల తుది తీర్పులు, కాంగ్రెస్ తదుపరి చర్యలపైనే ఈ ఫీజు భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More