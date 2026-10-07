ప్లేగ్ భయాలు.. రష్యాకు వెళ్లొద్దని అమెరికా తీవ్ర హెచ్చరిక
రష్యాలోని ఇర్కుట్స్క్లో ఓ పరిశోధకురాలు ప్లేగ్ వ్యాధి అనుమానంతో మృతి చెందడంతో అమెరికా తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. రష్యాలో ఉన్న తమ పౌరులు వెంటనే నిష్క్రమించాలని, అక్కడికి ప్రయాణాలు పూర్తిగా మానుకోవాలని అత్యున్నత స్థాయి 'లెవెల్ 4' ప్రయాణ హెచ్చరికలను సవరించి జారీ చేసింది.
రష్యాలో ప్రాణాంతక న్యుమోనిక్ ప్లేగ్ (Pneumonic Plague) వ్యాప్తి చెందుతోందన్న అనుమానాలు అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా విదేశాంగ శాఖ తమ పౌరులకు అత్యవసర హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రష్యాకు ఎలాంటి ప్రయాణాలు చేయవద్దంటూ అత్యున్నత స్థాయి 'లెవెల్ 4' ప్రయాణ హెచ్చరికను (Do Not Travel Advisory) పునరుద్ఘాటించింది. ఇర్కుట్స్క్ ప్రాంతంలో ఓ పరిశోధకురాలు మృతి చెందడంతో పాటు స్థానిక ఆసుపత్రులను క్వారంటైన్ చేసినట్లు సమాచారం అందడంతో యూఎస్ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఆరోగ్య హెచ్చరికను విడుదల చేసింది.
అసలేం జరిగింది?
ఇర్కుట్స్క్ యాంటీ-ప్లేగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో పనిచేస్తున్న పరిశోధకురాలు దారియా షిపిలోవా అక్టోబర్ 1న పరిశోధనల సమయంలో ప్రత్యక్ష బ్యాక్టీరియా సంపర్కంలోకి వచ్చి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆమెతో ప్రాథమిక సంపర్కంలోకి వచ్చిన సుమారు 200 మందిని రష్యా అధికారులు వెంటనే క్వారంటైన్ చేశారు. ప్రస్తుతం వారెవరికీ ఎలాంటి రోగ లక్షణాలు కనిపించనప్పటికీ, ముందుజాగ్రత్త చర్యగా స్థానిక ఆసుపత్రులలో మూసివేతలు, ప్రత్యేక క్వారంటైన్ నిబంధనలు అమలు చేస్తున్నారు.
అమెరికా పౌరులు వెంటనే వచ్చేయాలి
రష్యాలోని పరిస్థితులను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నామని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. మాస్కో నగరం వెలుపల ఉన్న తమ పౌరులకు దౌత్యపరమైన సాయం అందించే సామర్థ్యం చాలా పరిమితంగా ఉందని యూఎస్ ఎంబసీ స్పష్టం చేసింది. అనవసర అరెస్టులు, భద్రతా సమస్యలు, ఆరోగ్య ముప్పు దృష్ట్యా అమెరికా పౌరులు ఎవరూ రష్యాకు వెళ్లకూడదని, ప్రస్తుతం అక్కడ ఉన్నవారు వెంటనే బయటకు వచ్చేయాలని ఆదేశించింది. ఉక్రెయిన్పై రష్యా దండయాత్ర ప్రారంభించిన ఫిబ్రవరి 2022 నుంచే అమెరికా ఈ 'లెవెల్ 4' హెచ్చరికలను అమలు చేస్తోంది.
ఆందోళన వద్దంటున్న ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ
ఈ ప్లేగ్ వ్యాప్తిపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) స్పందిస్తూ ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపింది. రష్యా సరిహద్దులు దాటి ఈ వ్యాధి ఇతర దేశాలకు వ్యాపించే ముప్పు చాలా స్వల్పంగా ఉందని పేర్కొంది.
"మరో మహమ్మారి వ్యాపించే సూచనలేవీ ప్రస్తుతం కనిపించడం లేదు" అని డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రతినిధి క్రిస్టియన్ లిండ్మీయర్ స్పష్టం చేశారు. అలాగే క్వారంటైన్లో ఉన్న వ్యక్తుల నమూనాలను పరీక్షించగా ఎలాంటి ప్రమాదకర అంటువ్యాధి కారకాలు బయటపడలేదని రష్యా దర్యాప్తు అధికారులు కూడా నిర్ధారించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More