    80 బాల్స్‌లో 175 రన్స్.. 15 సిక్స్‌లు, 15 ఫోర్లు.. వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ సునామీ.. రికార్డులు ఇవీ

    అండర్-19 ప్రపంచకప్ ఫైనల్‌లో భారత యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ (Vaibhav Sooryavanshi) ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన తుది పోరులో కేవలం 55 బంతుల్లోనే శతకం బాది చరిత్ర సృష్టించాడు. ఫైనల్ ఒత్తిడిని చిత్తు చేస్తూ వైభవ్ నెలకొల్పిన రికార్డులు, ఆ ఇన్నింగ్స్ విశేషాలు ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Feb 06, 2026 5:24 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    వైభవ్ సూర్యవంశీ మరోసారి సునామీ సృష్టించాడు. తనకు ఏ మ్యాచ్ అయినా బాదడమే తెలుసన్నట్లుగా అతడు ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. కేవలం 80 బంతుల్లోనే 15 సిక్స్‌లు, 15 ఫోర్లతో 175 రన్స్ చేయడం విశేషం. అతని దూకుడుతో ఫైనల్లో ఇండియా అండర్ 19 టీమ్ 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 411 రన్స్ చేసింది.

    80 బాల్స్‌లో 175 రన్స్.. 15 సిక్స్‌లు, 15 ఫోర్లు.. వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ సునామీ.. రికార్డులు ఇవీ (X images)
    55 బంతుల్లోనే సెంచరీ.. 'స్పీడ్ రన్'

    సాధారణంగా ఫైనల్ మ్యాచ్ అంటేనే ఒత్తిడి ఉంటుంది. వికెట్ కాపాడుకోవడానికి ఆచితూచి ఆడుతుంటారు. కానీ వైభవ్ సూర్యవంశీ మాత్రం ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు. హరారే వేదికగా జరిగిన అండర్-19 ప్రపంచకప్ 2026 ఫైనల్‌లో ఈ టీనేజ్ సంచలనం ఆడిన ఇన్నింగ్స్ క్రికెట్ చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది.

    ఇంగ్లాండ్ బౌలర్ల ప్లాన్లను తలకిందులు చేస్తూ వైభవ్ బ్యాట్ ఝులిపించాడు. కేవలం 55 బంతుల్లోనే సెంచరీ మార్కును అందుకున్నాడు. ఇది ఏదో ఆవేశంతో ఆడిన ఇన్నింగ్స్ కాదు.. గ్రౌండ్‌లో అన్ని వైపులా బౌలర్లను ఉతికారేసిన పరిణతితో కూడిన ఇన్నింగ్స్. సెంచరీ తర్వాత కూడా తగ్గకుండా.. ఏకంగా 175 రన్స్ చేశాడు.

    వైభవ్ బ్రేక్ చేసిన రికార్డులు ఇవే

    వైభవ్ తన ఇన్నింగ్స్‌తో అండర్-19 వరల్డ్ కప్ చరిత్రను తిరగరాశాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్ లో అతడు తిరగరాసిన రికార్డులు ఏవో చూడండి.

    ఫైనల్‌లో అత్యధిక స్కోరు: అండర్-19 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ చరిత్రలో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు సాధించిన ఆటగాడిగా వైభవ్ నిలిచాడు. గతంలో ఉన్ముక్త్ చంద్ (111 నాటౌట్ - 2012), మంజోత్ కల్రా (101 నాటౌట్ - 2018) పేరిట ఉన్న రికార్డులను వైభవ్ తుడిచిపెట్టేశాడు.

    రెండో అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీ: అండర్-19 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలోనే ఇది రెండో అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీ. విల్ మలాజ్‌చుక్ (Will Malajczuk) 2026లోనే జపాన్‌పై 51 బంతుల్లో చేసిన సెంచరీ మాత్రమే దీనికంటే ముందుంది. అయితే ఒక ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో ఇదే ఫాస్టెస్ట్.

    అతిపిన్న వయస్కుడు: ఒక వరల్డ్ కప్ ఫైనల్‌లో సెంచరీ చేసిన అతిపిన్న వయస్కుడిగా (Youngest Centurion) వైభవ్ రికార్డు సృష్టించాడు.

    స్ట్రైక్ రేట్ రికార్డ్: అండర్-19 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో 100కు పైగా స్ట్రైక్ రేట్‌తో నాలుగు సార్లు 50+ స్కోర్లు సాధించిన తొలి బ్యాటర్‌గా నిలిచాడు.

    చరిత్రలో నిలిచిపోయే ఇన్నింగ్స్

    వైభవ్ ఇన్నింగ్స్ చూస్తుంటే.. అతను కేవలం పరుగులు చేయడమే కాదు, ఒక స్టేట్‌మెంట్ ఇవ్వడానికి వచ్చినట్లు అనిపించింది. బౌలర్లు లెంగ్త్ మార్చినా, ఫీల్డింగ్ మార్చినా బంతి మాత్రం బౌండరీ దాటడమే పనిగా పెట్టుకుంది. ఇది కేవలం ఒక గొప్ప ఇన్నింగ్స్ మాత్రమే కాదు.. వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో ఏళ్ల తరబడి షేర్ చేసుకునే ఒక చారిత్రాత్మక ఇన్నింగ్స్ అని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.

