విజయ్ కేడియా మార్కెట్ పాఠం: రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు పొరపాటు పడే చోటు ఇదే
స్టాక్ మార్కెట్ ఎప్పుడూ ఒకే సరళరేఖలో సాగదని, అది రొటేషన్ పద్ధతిలో వివిధ దశల్లో నడుస్తుందని ప్రముఖ ఇన్వెస్టర్ విజయ్ కేడియా విశ్లేషించారు. నడుస్తున్న ట్రెండ్ వెనుక పరుగెత్తడం కంటే, రాబోయే సరికొత్త అవకాశాన్ని ముందుగా గుర్తించడమే ఇన్వెస్టర్ల అసలైన విజయమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
స్టాక్ మార్కెట్లో సంపదను సృష్టించడం అనేది కేవలం నడుస్తున్న ట్రెండ్ను ఫాలో అవ్వడం వల్ల సాధ్యం కాదు. మార్కెట్ చక్రాలను (Market Cycles) సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడం ద్వారానే అది సాధ్యమవుతుందని ప్రముఖ సీనియర్ ఇన్వెస్టర్ విజయ్ కేడియా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు ఒక విలువైన పాఠం చెప్పారు.
సోషల్ మీడియా వేదిక 'ఎక్స్' లో ఆయన చేసిన ఒక పోస్ట్ ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్లలో చర్చకు దారితీసింది. మార్కెట్లు ఎప్పుడూ ఒకేలా ముందుకు సాగవని, అవి వేర్వేరు దశల్లో తిరుగుతూ కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తాయని, వాటిని ముందుగా పసిగట్టడమే ఇన్వెస్టర్ల అసలైన నైపుణ్యమని ఆయన వివరించారు.
మార్కెట్ రొటేషన్ అంటే ఏమిటి?
"మార్కెట్లు ఎప్పుడూ ఒకే సరళరేఖలో ప్రయాణించవు. అవి రొటేషన్ పద్ధతిలో సాగుతాయి. అవకాశం (Opportunity) → మితిమీరిన ఉత్సాహం (Euphoria) → మార్కెట్ దిద్దుబాటు (Correction) → మళ్లీ సరికొత్త అవకాశం (New Opportunity).. ఇలా మార్కెట్ చక్రం తిరుగుతూనే ఉంటుంది. వేర్వేరు అసెట్ క్లాసులు, వేర్వేరు కథనాలు మారవచ్చు కానీ, మనుషుల సైకాలజీ మాత్రం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉంటుంది. ఈ రోజు అందరూ ఇష్టపడే రంగం వెనుక పరిగెత్తడం కంటే, రేపటి అవకాశాన్ని గుర్తించడమే భారీ లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది" అని విజయ్ కేడియా పేర్కొన్నారు.
మార్కెట్లో లీడర్షిప్ అనేది ఒక రంగం నుంచి మరో రంగానికి ఎలా మారుతుందో కేడియా ఈ పోస్ట్ ద్వారా వివరించారు. ఇన్వెస్టర్ల ప్రవర్తన మారనప్పటికీ, మార్కెట్ పరిస్థితులు మారుతుంటాయి. ఏదైనా ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంశం వార్తల్లో ప్రముఖంగా నిలిచే సమయానికి, అందులో రావాల్సిన లాభాలు ఇప్పటికే వచ్చేసి ఉంటాయి. అదే సమయంలో మరో కొత్త అవకాశం ఎక్కడో ఒకచోట నిశ్శబ్దంగా రూపుదిద్దుకుంటూ ఉంటుంది.
భారత మార్కెట్లే ఒక అద్భుత ఉదాహరణ
కరోనా మహమ్మారి తర్వాత మారిన పెట్టుబడి వాతావరణాన్ని కేడియా ఒక స్పష్టమైన ఉదాహరణగా చూపించారు. గత పోస్ట్లలోనూ ఆయన క్యాపిటల్ రొటేషన్ (నిధుల మార్పిడి) గురించి ప్రస్తావించారు. ఈక్విటీలు, రియల్ ఎస్టేట్, క్రిప్టోకరెన్సీ, విలువైన లోహాలు, పారిశ్రామిక వస్తువులు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వంటి రంగాలలో ఈ మార్పులు ఎలా జరిగాయో గమనించాలని కోరారు.
భారతీయ ఈక్విటీ మార్కెట్ ఇందుకు ఒక చక్కని నిదర్శనం. కరోనా సంక్షోభం తర్వాత మార్కెట్లు భారీగా కోలుకున్నాయి. 2021 నుంచి 2024 సెప్టెంబర్ మధ్య కాలంలో భారత మార్కెట్లు ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచాయి. దేశ ఆర్థిక వృద్ధిని నమ్ముకుని పెట్టుబడి పెట్టిన ఇన్వెస్టర్లకు అనేక షేర్లు మల్టీబ్యాగర్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి. అయితే, షేర్ల వాల్యుయేషన్లు విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు, నిధులు నెమ్మదిగా ఈక్విటీల నుంచి ఇతర రకాల పెట్టుబడుల వైపు మళ్లాయి. కేవలం హెడ్లైన్స్ చూసి స్పందించడం ఆపి, మార్కెట్ ప్రస్తుతం ఏ దశలో ఉందో గమనించడం అలవాటు చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.
విజయ్ కేడియా పెట్టుబడి సూత్రం
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో విజయ్ కేడియాకు ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. కేడియా సెక్యూరిటీస్ వ్యవస్థాపకుడైన ఆయన, వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉన్న చిన్న కంపెనీలను తొలిదశలోనే గుర్తించడంలో దిట్ట. ఇందుకోసం ఆయన 'SMILE' (Small in size, Medium in experience, Large in aspiration, Extra-large in market potential) అనే పెట్టుబడి సూత్రాని అనుసరిస్తారు. అంటే చిన్న పరిమాణం, మధ్యస్థ అనుభవం, పెద్ద ఆశయాలు, మార్కెట్లో భారీగా రాణించే సత్తా ఉన్న కంపెనీలను ఆయన ఎంచుకుంటారు.
తన 19వ ఏటనే స్టాక్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టిన కేడియా, 1992లో తన 33వ ఏట కేడియా సెక్యూరిటీస్ను స్థాపించారు. తాజా కార్పొరేట్ షేర్హోల్డింగ్ గణాంకాల ప్రకారం.. విజయ్ కేడియా బహిరంగంగా 22 లిస్టెడ్ కంపెనీలలో వాటాలను కలిగి ఉన్నారు. వీటి మొత్తం విలువ రూ.1,336 కోట్లకు పైనే ఉంది. ఆయన పోర్ట్ఫోలియోలో అతుల్ ఆటో, ఇన్నోవేటర్స్ ఫాసేడ్ సిస్టమ్స్, అఫోర్డబుల్ రోబోటిక్ & ఆటోమేషన్, ఎగ్జికాన్ ఈవెంట్స్ మీడియా సొల్యూషన్స్, రెప్రో ఇండియా, టెక్డ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ వంటి కంపెనీలు ఉన్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More