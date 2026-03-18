    ఢిల్లీకి తలవంచని దళపతి.. విజయ్‌కు సీఎం పదవి, 50% సీట్లు ఆఫర్: టీవీకే ప్రధాన కార్యదర్శి వెల్లడి

    తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ రాజకీయాలు వేడెక్కాయి. టీవీకే అధినేత విజయ్‌కు ఒక అగ్ర పార్టీ ముఖ్యమంత్రి పదవితో పాటు 50 శాతం సీట్లు ఆఫర్ చేసిందని ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆధవ్ అర్జున వెల్లడించారు. అయితే, ప్రజల నమ్మకం ముఖ్యం కానీ పదవులు కాదంటూ విజయ్ ఆ ఆఫర్‌ను తిరస్కరించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

    Published on: Mar 18, 2026 5:06 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ ‘తమిళగ వెట్రి కళగం’ (TVK) అధినేత, నటుడు విజయ్ గురించి ఒక ఆసక్తికరమైన వార్త రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. విజయ్‌ను తమ కూటమిలోకి ఆహ్వానిస్తూ ఒక ప్రధాన పార్టీ ముఖ్యమంత్రి పదవిని ఆఫర్ చేసిందని, అయినప్పటికీ ఆయన దానికి లొంగలేదని టీవీకే ప్రధాన కార్యదర్శి ఆధవ్ అర్జున సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

    టీవీకే చీఫ్ విజయ్ (PTI)
    ఢిల్లీ ఆఫర్‌ను తిరస్కరించిన విజయ్

    మంగళవారం రాత్రి కొలత్తూరులో జరిగిన పార్టీ సమావేశంలో ఆధవ్ అర్జున మాట్లాడుతూ.. విజయ్ వ్యక్తిత్వాన్ని ఆకాశానికెత్తారు.

    “విజయ్‌కు 50:50 నిష్పత్తిలో సీట్ల పంపిణీతో పాటు, రెండున్నరేళ్ల పాటు ముఖ్యమంత్రి పదవిని ఇస్తామని ఒక పార్టీ ఆఫర్ ఇచ్చింది. కానీ, విజయ్ ఢిల్లీకి తలవంచే వ్యక్తి కాదు. తనకు ముఖ్యమంత్రి పదవి కంటే తమిళనాడు ప్రజల నమ్మకమే ముఖ్యమని ఆయన ఆ ప్రతిపాదనను సున్నితంగా తిరస్కరించారు” అని అర్జున వెల్లడించారు.

    ఆయన నేరుగా ఏ పార్టీ పేరును ప్రస్తావించనప్పటికీ.. ‘ఢిల్లీకి తలవంచరు’ అని వ్యాఖ్యానించడం ద్వారా అది ఒక జాతీయ పార్టీ (ముఖ్యంగా అధికార పార్టీ) అయి ఉంటుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    ఒంటరి పోరుకే మొగ్గు?

    వచ్చే ఏప్రిల్ 23న జరగనున్న తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే తొలిసారిగా బరిలోకి దిగుతోంది. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 234 నియోజకవర్గాల్లోనూ ఒంటరిగా పోటీ చేయాలని విజయ్ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. లౌకిక సామాజిక న్యాయ ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించడమే తమ లక్ష్యమని ఆధవ్ అర్జున ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు.

    పొత్తులపై సందిగ్ధత

    గత కొంతకాలంగా టీవీకే, బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకుంటుందనే ప్రచారాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. అయితే, ఈ వార్తలను టీవీకే వర్గాలు పూర్తిగా తోసిపుచ్చాయి. అటు ఏఐఏడీఎంకే (AIADMK) ప్రధాన కార్యదర్శి ఎడప్పాడి పళనిస్వామి సైతం విజయ్ పార్టీతో తమకు ఎలాంటి చర్చలు జరగలేదని స్పష్టం చేశారు. డీఎంకే (DMK) కావాలనే తమ పార్టీ కార్యకర్తల్లో గందరగోళం సృష్టించడానికి ఇలాంటి తప్పుడు వార్తలను ప్రచారం చేస్తోందని టీవీకే నాయకత్వం ఆరోపిస్తోంది.

    ఎన్నికల షెడ్యూల్ ఒకసారి చూస్తే..

    తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఏప్రిల్ 23న ఒకే విడతలో జరగనున్నాయి. మే 4వ తేదీన ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. 2021 ఎన్నికల్లో డీఎంకే 133 స్థానాలతో అధికారాన్ని కైవసం చేసుకోగా, ఏఐఏడీఎంకే 66 స్థానాలకే పరిమితమైంది. ఈసారి విజయ్ ఎంట్రీతో తమిళ రాజకీయాల్లో సమీకరణాలు ఎలా మారుతాయన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.

