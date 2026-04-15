    VinFast VF MPV 7 : 517 కి.మీ రేంజ్​తో విన్​ఫాస్ట్ ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్​ ఎంపీవీ లాంచ్​- ధర ఎంతంటే..

    VinFast VF MPV 7 launch : 517 కి.మీ రేంజ్​తో కొత్త ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్​ ఎంపీవీ ఇండియాలో లాంచ్ అయ్యింది. దాని పేరు విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​ ఎంపీవీ 7. ఈ 7 సీటర్​ ఈవీలో అద్భుతమైన ఫీచర్లు, కలర్​ ఆప్షన్స్​ వంటివి ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎలక్ట్రిక్​ కారుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.. 

    Published on: Apr 15, 2026 1:24 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    VinFast VF MPV 7 range : ఇండియాలో మచ్​ అవైటెడ్​ 7 సీటర్​ ఎలక్ట్రిక్​ కారు 'వీఎఫ్​ ఎంపీవీ 7'ని బుధవారం అధికారికంగా లాంచ్​ చేసింది విన్​ఫాస్ట్​ సంస్థ. రూ. 24.49 లక్షల ప్రారంభ ఎక్స్​షోరూం ధరతో ఈ ఫ్యామిలీ ఈవీ భారత ఆటోమొబైల్​ మార్కెట్​లోకి అడుగుపెట్టింది. ఇందుకు సంబంధించిన బుకింగ్స్​ ఇప్పటికే మొదలయ్యాయి. రూ. 21వేల టోకెన్​ అమౌంట్​తో ఈ ఈవీని మీరు బుక్​ చేసుకోవచ్చు.

    విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​ ఎంపీవీ 7 ఇదిగో..
    లాంచ్ నేపథ్యంలో ఈ విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​ ఎంపీవీ 7కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​ ఎంపీవీ 7- డిజైన్..

    వీఎఫ్​ 6, వీఎఫ్​ 7 బంపర్​ హిట్​ అనంతరం ఇండియాలో ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ ఎంపీవీని తన మూడో మోడల్​గా తీసుకొచ్చింది వియత్నాంకు చెందిన దిగ్గజ ఆటోమొబైల్​ సంస్థ. దీని ఫ్రెంట్​ డిజైన్​ చాలా అట్రాక్టివ్​గా ఉంటుంది. ఫ్రెంట్​ ఫాసియాలో ఎల్​ఈడీ డీఆర్​ఎల్స్​ మెర్జ్​ అయ్యి 'వీ' ఆకారంలోకి వస్తాయి. ఇది సంస్థ లోగోని ప్రతిబింబిస్తోంది. ఇందులో వర్టికల్లీ ఓరియెంటెడ్ హెడ్​ల్యాంప్​ ఉంది.​ సైడ్​ ప్రొఫైల్​లో పుల్​ స్టైల్​ డోర్​ హ్యాండిల్స్​ ఉంటాయి. ఈ విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​ ఎంపీవీ 7 19 ఇంచ్ అలాయ్​ వీల్స్​తో వస్తోంది.

    విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​ ఎంపీవీ 7- ఇంటీరియర్..

    మినిమలిస్టిక్​ డిజైన్​తో ఈ ఎలక్ట్రిక్​ ఎంపీవీ ఇంటీరియర్​ హైలైట్​గా నిలుస్తోంది. 7 సీట్​ లేఆవుట్​కి 10.1 ఇంచ్​ భారీ ఇన్​ఫోటైన్​మెంట్​ సిస్టెమ్​ని సంస్థ ఇచ్చింది. సీట్లకు లెథరెట్​ అప్​హోలిస్ట్రీ కూడా ఉంది. 6-వే అడ్జెస్టెబుల్ డ్రైవర్​ సీట్, సాఫ్ట్​ టచ్​ మెటీరియల్, 505-50 స్ల్పిట్ సీట్స్​ వంటివి అదనపు ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.

    ఆండ్రాయిడ్​ ఆటో, యాపిల్​ కార్​ప్లే కనెక్టివిటీ, అన్ని డోర్లకు స్పీకర్లు, టైప్​-ఏ, టైప్​-బీ యూఎస్బీ పోర్ట్స్​, ముందు- బూట్​లో12వీ పోర్ట్​లు, పాసివ్​ కీలెస్​ ఎంట్రీ వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి.

    విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​ ఎంపీవీ 7- బ్యాటరీ, రేంజ్..

    ఈ విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​ ఎంపీవీ 7 ఎలక్ట్రిక్​ కారులో 60.13 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ ప్యాక్​ని వినియోగించారు. దీనిని ఒక్కసారి ఛార్జ్​ చేస్తే 517 కి.మీ రేంజ్​ (ఏఆర్​ఏఐ) ఇస్తుందని సంస్థ చెబుతోంది. 80 కేడబ్ల్యూ డీసీ ఛార్జర్​తో ఈ ఈవీని కేవలం 30 నిమిషాల్లో 10శాతం నుంచి 70శాతం వరకు ఛార్జ్​ చేయవచ్చు. ఇందులోని మోటార్​ 150 కేడబ్ల్యూ పవర్​ని, 280 ఎన్​ఎం టార్క్​ని జనరేట్​ చేస్తుంది.

    కాగా ఈ మోడల్​ టాప్​ స్పీడ్​ 140 కేఎంపీహెచ్​కే పరిమితం చేయడం గమనార్హం.

    ఇక ఈ విన్​ఫాస్ట్​ కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ ఎంపీవీ జెట్​ బ్లాక్, ఇన్ఫినిటీ బ్లాంక్, మూన్​లైట్ ఓషన్, జెనిత్​ గ్రే, సోలార్​ రూబీ, ఇంట్రోస్పెక్టివ్​ బ్రౌన్ వంటి కలర్​ ఆప్షన్స్​లో లభిస్తుంది.

    VinFast VF MPV 7 : విన్​ఫాస్ట్​ 7 సీటర్​ ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్ కారు- కొనొచ్చా? ప్లస్​లు, మైనస్​లు..

    విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​ ఎంపీవీ 7- సేఫ్టీ ఫీచర్లు..

    ఈ ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్​ కారులో సంస్థ సేఫ్టీకి అత్యున్నత ప్రాధాన్యత ఇచ్చిందనే చెప్పుకోవాలి. ఏబీఎస్​ విత్​ ఈబీడీ, 4 ఎయిర్​బ్యాగులు, హిల్​ స్టార్ట్​ అసిస్ట్, రోల్​ ఓవర్​ మిటిగేషన్, ఆల్​ డిస్క్ బ్రేక్స్, ఇంటిగ్రేటెడ్​ డైనమిక్ బ్రేక్స్​, ఎలక్ట్రానిక్​ పార్కింగ్ బ్రేక్​ విత్ ఆటో హోల్డ్, ఆటో ఫోల్డ్​ బాడీ కలర్డ్ ఓఆర్​వీఎం విత్​ ఎల్​ఈడీ టర్న్ సిగ్నల్, ఎమర్జెన్సీ సిగ్నల్ సిస్టెమ్ సహా ఇతర సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​ ఎంపీవీ 7- నెట్​వర్క్​ డెవలప్​మెంట్​, ఫ్రీ ఈవీ ఛార్జింగ్..

    కొత్త ఈవీ లాంచ్​ నేపథ్యంలో విన్​ఫాస్ట్ సంస్థ కీలక విషయాన్ని వెల్లడించింది. కొత్త, ప్రస్తుత కస్టమర్లకు ఫ్రీ ఈవీ ఛార్జింగ్​ వెసులుబాటును ఇస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. 2029 మార్చ్​ 31 వరకు ఇది అందుబాటులో ఉంటుందని వివరించింది. అంతేకాదు, పాత ఐసీఈ మోడల్స్​కి ఎక్స్​ఛేంజ్​ ఆఫర్లను కూడా ఇస్తోంది. కస్టమర్స్​ని మరింత అట్రాక్ట్​ చేసేందుకు ఎలక్ట్రిక్​ కారుపై 3ఏళ్ల వారెంటీని కూడా ఇస్తోంది.

    ప్రముఖ దేశీయ ఆటోమొబైల్​ సంస్థలకు గట్టీపోటీనిస్తూ ఈ విన్​ఫాస్ట్​ సంస్థ ఇండియాలో శరవేగంగా ఎదుగుతోంది. రెండు మోడల్స్​తోనే బంపర్​ హిట్​ కొట్టింది. 2026 మార్చ్​ నాటికి ఈ సంస్థకు దేశవ్యాప్తంగా 50 టచ్​పాయింట్స్​ ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది చివరి నాటికి ఈ సంఖ్యను 75కు చేర్చాలని చూస్తోంది.

    విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​ ఎంపీవీ 7 ఇండియాలోని బీవైడీ ఈమ్యాక్స్​ 7, కియా క్యారెన్స్​ క్లావిస్​ ఈవీ, టయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్​, టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా, మారుతీ సుజుకీ ఇన్విక్టో వంటి మోడల్స్​కి గట్టిపోటీని ఇస్తుంది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    Home/News/VinFast VF MPV 7 : 517 కి.మీ రేంజ్​తో విన్​ఫాస్ట్ ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్​ ఎంపీవీ లాంచ్​- ధర ఎంతంటే..
