VinFast VF MPV 7 : విన్ఫాస్ట్ 7 సీటర్ ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్ కారు- కొనొచ్చా? ప్లస్లు, మైనస్లు..
VinFast VF MPV 7 India launch : విన్ఫాస్ట్ వీఎఫ్ ఎంపీవీ 7 ఈరోజు లాంచ్కానుంది. మరి ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు ఎలా ఉంది? ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీ ప్లస్లు, మైనస్లను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
VinFast VF MPV 7 price : వియత్నాంకు చెందిన ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ వాహన తయారీ సంస్థ విన్ఫాస్ట్.. భారత మార్కెట్లో నేడు తన మూడవ ఎలక్ట్రిక్ కారును ప్రవేశపెట్టనుంది. 'విన్ఫాస్ట్ వీఎఫ్ ఎంపీవీ 7' అనే పేరుతో వస్తున్న ఈ సెవెన్-సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ కారు, ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్న కియా క్యారెన్స్ ఈవీ, బీవైడీ ఈ-మ్యాక్స్ 7 వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
విన్ఫాస్ట్ ఇప్పటికే ఈ ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్ కారు కోసం రూ. 21,000 టోకెన్ అమౌంట్తో బుకింగ్స్ ప్రారంభించింది. విన్ ఫాస్ట్ నుంచి ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న వీఎఫ్6, వీఎఫ్7 మోడళ్ల సరసన ఇప్పుడు ఈ ఫ్యామిలీ ఎంపీవీ చేరనుంది. మరి మీరు ఈ ఈవీని కొనాలా? వద్దా? వీఎఫ్ ఎంపీవీ 7 ప్లస్లు, మైనస్ల గురించి ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..
విన్ఫాస్ట్ వీఎఫ్ ఎంపీవీ 7- ప్లస్లు..
1. సింపుల్ అండ్ ప్రీమియం డిజైన్:
ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు డిజైన్ చాలా హుందాగా ఉంటుంది. అనవసరమైన షార్ప్ లైన్లు లేకుండా, 'మినిమలిస్ట్' లుక్తో ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఎలక్ట్రిక్ కారు కాబట్టి ముందు భాగం క్లోజ్డ్ ప్యానెల్స్తో చాలా క్లీన్గా కనిపిస్తుంది.
2. విశాలమైన క్యాబిన్:
ఏడు సీట్ల లేఅవుట్ (2+3+2) తో వచ్చే ఈ విన్ఫాస్ట్ వీఎఫ్ ఎంపీవీ 7లో స్పేస్ విషయంలో రాజీ పడలేదు. ముఖ్యంగా మూడొవ వరుస సీట్లలో కూడా లెగ్ రూమ్, హెడ్ రూమ్ ఎక్కువగానే ఉండటం విశేషం. లాంగ్ జర్నీలు చేసే కుటుంబాలకు ఇది పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.
3. పవర్ఫుల్ పవర్ట్రెయిన్:
బ్యాటరీ: 60.13 కేడబ్ల్యూహెచ్ భారీ బ్యాటరీ ప్యాక్.
రేంజ్: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 500 కిలోమీటర్లకు పైగా ప్రయాణించవచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది.
పర్ఫార్మెన్స్: 201 బీహెచ్పీ పవర్, 280 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది కేవలం 10 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కిమీ వేగాన్ని అందుకుంటుంది.
ఛార్జింగ్: కేవలం 30 నిమిషాల్లో 10% నుంచి 70% వరకు ఛార్జింగ్ ఎక్కుతుంది.
విన్ఫాస్ట్ వీఎఫ్ ఎంపీవీ 7- మైనస్లు..
1. క్యాబిన్ లోపల శబ్దం :
విన్ఫాస్ట్ వీఎఫ్ ఎంపీవీ 7 డ్రైవింగ్ సమయంలో విండ్ బ్లాస్ట్ (గాలి శబ్దం) క్యాబిన్ లోపలికి ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది. ప్రీమియం కారుగా చెప్పుకుంటున్నప్పుడు, ఇన్సులేషన్ విషయంలో విన్ఫాస్ట్ ఇంకా శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంది.
2. ఫిజికల్ బటన్స్ లేకపోవడం:
కారులోని ఫీచర్లన్నీ టచ్ స్క్రీన్ ద్వారానే ఆపరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఏసీ మార్చాలన్నా లేదా ఇతర సెట్టింగ్స్ కోసం స్క్రీన్ చూడటం డ్రైవర్ దృష్టిని మరల్చవచ్చు. ఫిజికల్ బటన్స్ ఉంటే బాగుండేదనేది వినియోగదారుల అభిప్రాయం.
3. కీలక ఫీచర్ల గైర్హాజరు:
నేటి తరం కస్టమర్లు కోరుకునే సన్రూఫ్, అడాస్, 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి ఫీచర్లు ఇందులో లేవు. రూ. 15-20 లక్షల బడ్జెట్లో కారు కొనేవారు ఈ ఫీచర్లను కచ్చితంగా ఆశిస్తారు.
లాంచ్ ఈవెంట్లో ఈ విన్ఫాస్ట్ వీఎఫ్ ఎంపీవీ 7కి సంబంధించిన ధరలను, రేంజ్ వివరాలను సంస్థ వెల్లడిస్తుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. విన్ఫాస్ట్ VF MPV 7 బుకింగ్ ధర ఎంత?
దేశవ్యాప్తంగా రూ. 21,000 టోకెన్ అమౌంట్తో ఈ కారును బుక్ చేసుకోవచ్చు.
2. ఈ కారు రేంజ్ ఎంత?
కంపెనీ క్లెయిమ్ ప్రకారం, ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీ ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే 500 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ రేంజ్ ఇస్తుంది.
3. ఇది ఎవరికి గట్టి పోటీ ఇస్తుంది?
భారత మార్కెట్లో ఇది కియా క్యారెన్స్ ఈవీ, బీవైడీ ఈ-మ్యాక్స్ 7, మహీంద్రా XEV 9e మోడళ్లకు పోటీగా నిలుస్తుంది.
4. దీని టాప్ స్పీడ్ ఎంత?
టెస్టింగ్ సమయంలో ఈ కారు గరిష్టంగా గంటకు 162 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంది.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.