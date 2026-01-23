Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    అదరగొట్టిన విన్​ఫాస్ట్! భారతీయులకు మరో రెండు 5 స్టార్​ సేఫ్టీ రేటింగ్​ ఎలక్ట్రిక్​ కార్లు​..

    వియత్నాం ఎలక్ట్రిక్ కార్ల దిగ్గజం 'విన్​ఫాస్ట్' భారత మార్కెట్​లో సత్తా చాటుతోంది. భారత్ ఎన్​సీఏపీ నిర్వహించిన క్రాష్ టెస్టుల్లో ఆ కంపెనీకి చెందిన వీఎఫ్​6, వీఎఫ్​7 మోడళ్లు అత్యున్నతమైన 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్‌ను సొంతం చేసుకున్నాయి. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Jan 23, 2026 9:10 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారత ఆటోమొబైల్​ కస్టమర్లకు మరో రెండు బెస్ట్​ సేఫ్టీ ఆప్షన్స్​ లభించాయి. ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీ సంస్థ ‘విన్ ఫాస్ట్’ తన బ్రాండ్ విలువను మరింత పెంచుకుంటూ, తన ఎస్‌యూవీ లైనప్‌లో భద్రతా ప్రమాణాలకు పెద్దపీట వేసింది. ఇటీవలే జరిగిన భారత్ ఎన్​సీఏపీ క్రాష్ టెస్టుల్లో ఆ సంస్థకు చెందిన వీఎఫ్​6, వీఎఫ్​7 మోడళ్లు రెండూ అత్యున్నతమైన 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించాయి.

    విన్​ఫాస్ట్​ ఎలక్ట్రిక్​ కార్లు..
    విన్​ఫాస్ట్​ ఎలక్ట్రిక్​ కార్లు..

    పెద్దల రక్షణ (అడల్ట్​ ఆక్యుపెంట్​ ప్రొటెక్షన్​)తో పాటు పిల్లల భద్రత (చైల్డ్​ ఆక్యుపెంట్​ ప్రొటెక్షన్​) విషయంలోనూ ఈ కార్లు అద్భుతమైన పనితీరును కనబరిచాయి. భారత్​ ఎన్​సీఏపీ క్రాష్​ టెస్ట్​కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    విన్ ఫాస్ట్ వీఎఫ్​7: రక్షణలో మేటి..

    2025లో నిర్వహించిన ఈ పరీక్షల ఫలితాలు ఇటీవలే వెల్లడయ్యాయి. 2,493 కిలోల బరువున్న ఈ విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​7 ఎస్‌యూవీ, భద్రతలో సరికొత్త బెంచ్‌మార్క్‌ను సెట్ చేసింది.

    పెద్దల రక్షణ: దీనికి 32 పాయింట్లకు గాను 28.54 పాయింట్లు లభించాయి. ముఖ్యంగా సైడ్ ఇంపాక్ట్ టెస్టులో 16కి 16 పాయింట్లు సాధించడం విశేషం.

    పిల్లల రక్షణ: 49 పాయింట్లకు గాను 45.25 పాయింట్లు సాధించింది. 18 నెలల, 3 ఏళ్ల వయసున్న చిన్నారులకు అత్యుత్తమ రక్షణ కల్పిస్తున్నట్లు పరీక్షల్లో వెల్లడైంది.

    భద్రతా ఫీచర్లు: ఈ విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​7 ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీలో ఫ్రంటల్ ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, సైడ్ చెస్ట్, సైడ్ పెల్విస్, కర్టెన్ ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు ప్రామాణికంగా వస్తున్నాయి. దీనితో పాటు ఈఎస్​సీ, పెడెస్ట్రియన్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ వంటి ఫీచర్లు ప్రయాణికులకు రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తాయి.

    విన్ ఫాస్ట్ వీఎఫ్​6: బడ్జెట్‌లో భద్రత..

    వీఎఫ్​7 తరహాలోనే ఈ వీఎఫ్​6 కూడా 5-స్టార్ రేటింగ్‌తో అదరగొట్టింది. 2,252 కిలోల బరువున్న ఈ కారు కూడా కుటుంబాలకు అత్యంత సురక్షితమైన ఎంపికగా నిలిచింది.

    స్కోరు వివరాలు: పెద్దల రక్షణలో 27.13 (32కి), పిల్లల రక్షణలో 44.41 (49కి) పాయింట్లను సాధించింది.

    సైడ్ ఇంపాక్ట్: సైడ్ మూవబుల్ డిఫార్మబుల్ బారియర్ టెస్టులో ఈ ఎస్​యూవీ 16కి 16 పాయింట్లు సాధించి, పక్క నుంచి జరిగే ప్రమాదాల్లో ప్రయాణికులు సురక్షితంగా ఉంటారని నిరూపించింది.

    సేఫ్టీ కిట్: వీఎఫ్​7 మాదిరిగానే ఇందులో కూడా అన్ని రకాల ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఐసోఫిక్స్ చైల్డ్ సీట్ యాంకర్లు, సీట్ బెల్ట్ రిమైండర్లు వంటి కీలక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    "విన్ ఫాస్ట్ వీఎఫ్​7, వీఎఫ్​6 సాధించిన ఈ 5-స్టార్ రేటింగ్, కస్టమర్ల భద్రత పట్ల మాకున్న నిబద్ధతకు నిదర్శనం," అని కంపెనీ ప్రతినిధులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. కేవలం విలాసం, టెక్నాలజీ మాత్రమే కాదు.. ప్రాణాలకు రక్షణ ఇచ్చే విషయంలోనూ తాము రాజీ పడబోమని ఈ ఫలితాల ద్వారా విన్ ఫాస్ట్ నిరూపించింది.

    ఎలక్ట్రిక్​ కార్ల సేల్స్​లో హ్యుందాయ్​, కియాను వెనక్కి నెట్టి (డిసెంబర్​ 2025) నాలుగో స్థానంలో విన్​ఫాస్ట్​ నిలిచిన నేపథ్యంలో, ఈ భారత్​ ఎన్​సీఏపీ క్రాష్​ టెస్ట్​ ఫలితాలు ఇండియాలో సంస్థ ప్రదర్శనకు మరింత ఊతం అందిచే అవకాశం ఉంది.

    recommendedIcon
    News/News/అదరగొట్టిన విన్​ఫాస్ట్! భారతీయులకు మరో రెండు 5 స్టార్​ సేఫ్టీ రేటింగ్​ ఎలక్ట్రిక్​ కార్లు​..
    News/News/అదరగొట్టిన విన్​ఫాస్ట్! భారతీయులకు మరో రెండు 5 స్టార్​ సేఫ్టీ రేటింగ్​ ఎలక్ట్రిక్​ కార్లు​..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes