Vivo T5 Lite 5G : వివో నుంచి కొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్- 6500ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో టీ లైట్ 5జీ! ధర..
Vivo new smartphone : భారత మార్కెట్లోకి సరికొత్త బడ్జెట్ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ను తీసుకొచ్చేందుకు వివో సిద్ధమైంది. 6500ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, అత్యాధునిక ఏఐ ఫీచర్లతో రాబోతున్న 'వివో టీ5 లైట్ 5జీ' లాంచ్ తేదీ, వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బడ్జెట్ ధరలో మంచి ఫీచర్లు ఉండే స్మార్ట్ఫోన్లకు ఎప్పుడూ భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కాలేజ్ విద్యార్థులు, ఆఫీస్ ఉద్యోగులు తక్కువ ధరలో ఎక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్ ఇచ్చే మొబైల్స్ కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. వారి అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ ‘వివో’ సరికొత్త 5జీ అస్త్రాన్ని సిద్ధం చేసింది. గతేడాది మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టించిన వివో టీ4 లైట్ విజయవంతం కావడంతో, దానికి సీక్వెల్గా ‘వివో టీ5 లైట్ 5జీ’ మోడల్ను ఇండియాలో లాంచ్ చేస్తున్నట్లు కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా ఈ ఫోన్ కస్టమర్లకు అందుబాటులోకి రానుంది.
వివో టీ5 లైట్ 5జీ- జులై 16న మార్కెట్లోకి గ్రాండ్ ఎంట్రీ..
ఈ సరికొత్త వివో 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ను జులై 16వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయనున్నారు. ఈ మేరకు వివో ఇండియా అధికారికంగా టీజర్లను విడుదల చేసింది. లైట్ బ్లూ, బ్లాక్ రంగుల్లో లభించే ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను అమర్చారు. కస్టమర్లలో మరింత ఆసక్తిని పెంచేందుకు ఫ్లిప్కార్ట్, వివో వెబ్సైట్లలో ప్రత్యేక ల్యాండింగ్ పేజీలను కూడా క్రియేట్ చేశారు.
వివో టీ5 లైట్ 5జీ- తిరుగులేని బ్యాటరీ..!
సాధారణంగా బడ్జెట్ ఫోన్లలో బ్యాటరీ సామర్థ్యం త్వరగా అయిపోతుందనే కంప్లైంట్ ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది. అయితే ఈ సమస్యకు వివో చెక్ పెట్టింది. గత మోడల్ అయిన టీ4 లైట్లో 6,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 15డబ్ల్యూ ఛార్జింగ్ను ఇవ్వగా.. ఈ కొత్త వివో టీ5 లైట్ 5జీలో ఏకంగా 6,500ఎంఏహెచ్ సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు. దీనికి తోడు ఫోన్ త్వరగా ఛార్జ్ అవ్వడానికి 44డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను జోడించారు.
డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే, ఇందులో 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 1,200 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్ను అందించారు. దీని వల్ల ఎండలో వెళ్లినా స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. గేమింగ్ ఆడేవారికి, ఓటీటీలో సినిమాలు చూసేవారికి ఈ డిస్ప్లే సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది.
వివో టీ5 లైట్ 5జీ- అడ్వాన్స్డ్ ఏఐ ఫీచర్లు!
ఈ ఫోన్ కేవలం లుక్ పరంగానే కాకుండా పటిష్టతలోనూ టాప్ లేవెల్లో ఉండనుంది. అనుకోకుండా చేతిలోంచి కిందపడినా పాడవకుండా ఉండేలా దీనికి 'మిలిటరీ గ్రేడ్' మన్నికను ఇచ్చారు. అలాగే నీటి చినుకులు, ధూళి వల్ల ఫోన్ పాడవకుండా ఉండేందుకు ఐపీ65 రేటింగ్ను అందించారు. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్పై పనిచేసే ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ ఆధారిత ఆరిజిన్ ఓఎస్ 6 సాఫ్ట్వేర్తో రన్ అవుతుంది.
ప్రస్తుత ట్రెండ్కు అనుగుణంగా ఇందులో అడ్వాన్స్డ్ ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ఫీచర్లను జోడించారు. వీటిలో ఏఐ క్రియేషన్, ఏఐ క్యాప్షన్స్, ఏఐ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ అసిస్ట్, ఏఐ డాక్యుమెంట్స్ వంటి స్మార్ట్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా యూజర్ల పర్సనల్ డేటా భద్రత కోసం ప్రత్యేకంగా 'ప్రైవేట్ స్పేస్' ఫీచర్ను అందించడం గమనార్హం.
వివో టీ5 లైట్ 5జీ- ధర ఎంత ఉండొచ్చు?
గతేడాది విడుదలైన వివో టీ4 లైట్ 5G బేస్ వేరియంట్ ధర రూ. 9,999గా ఉంది. అందులో 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, 90హెచ్జెడ్ డిస్ప్లేను ఇచ్చారు. ఇప్పుడు రాబోతున్న వివో టీ5 లైట్ 5జీలో అంతకంటే భారీ అప్గ్రేడ్స్ (120హెచ్జెడ్ డిస్ప్లే, 6,500ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 44డబ్ల్యూ ఛార్జింగ్) ఇస్తున్నందున, దీని ధర రూ. 11,000 నుంచి రూ. 13,000 బడ్జెట్ పరిధిలో ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. జులై 16న దీని పూర్తి ధరల వివరాలు అధికారికంగా తెలియనున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More