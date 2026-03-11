ఆటో దిగ్గజం ఫోక్స్వ్యాగన్ సంచలన నిర్ణయం: 50 వేల మంది ఉద్యోగులకు ఉద్వాసన.. కారణం ఇదే
ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం ఫోక్స్వ్యాగన్ తన ఉద్యోగులకు భారీ షాక్ ఇచ్చింది. లాభాలు దశాబ్ద కాలంలో ఎన్నడూ లేనంతగా పడిపోవడంతో, 2030 నాటికి జర్మనీలో ఏకంగా 50,000 ఉద్యోగాలను కోత విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇందులో ఆడి, పోర్షే వంటి ప్రీమియం బ్రాండ్ల ఉద్యోగులు కూడా ఉన్నారు.
ప్రపంచ ఆటోమొబైల్ రంగంలో తిరుగులేని రారాజుగా వెలిగిన జర్మన్ దిగ్గజం ఫోక్స్వ్యాగన్ (Volkswagen) ప్రస్తుతం పెను సంక్షోభంలో కూరుకుపోయింది. చైనా కంపెనీల నుంచి వస్తున్న పోటీని తట్టుకోలేక, భారీగా పడిపోయిన లాభాలను సవరించుకోవడానికి సంస్థ అత్యంత కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. 2030 నాటికి జర్మనీలోని తన ప్లాంట్లు, కార్యాలయాల నుంచి సుమారు 50,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగించనున్నట్లు మంగళవారం అధికారికంగా ప్రకటించింది.
లాభాల్లో 53% కోత.. కుదేలైన ఆటో దిగ్గజం
గత పదేళ్లలో ఎన్నడూ లేనంత కనిష్ట స్థాయికి ఫోక్స్వ్యాగన్ లాభాలు పడిపోయాయి. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి కంపెనీ నిర్వహణ లాభం (Operating Profit) 8.9 బిలియన్ యూరోలుగా నమోదైంది. ఇది అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే ఏకంగా 53 శాతం తక్కువ. విశ్లేషకులు ఆశించిన 9.4 బిలియన్ యూరోల మార్కును కూడా కంపెనీ అందుకోలేకపోయింది.
కేవలం ఫోక్స్వ్యాగన్ బ్రాండ్ మాత్రమే కాదు, ఈ ఉద్యోగ కోతల ప్రభావం గ్రూప్లోని ఇతర ప్రముఖ బ్రాండ్లు అయిన ఆడి (Audi), పోర్షే (Porsche) తో పాటు సాఫ్ట్వేర్ విభాగం 'కారియాడ్' (Cariad) పై కూడా ఉంటుందని కంపెనీ సీఈఓ ఆలివర్ బ్లూమ్ స్పష్టం చేశారు.
చైనా పోటీ.. అమెరికా సుంకాలు.. ముప్పేట దాడి!
ఫోక్స్వ్యాగన్ పరిస్థితి ఇంత దారుణంగా తయారవ్వడానికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి:
- చైనా కంపెనీల దూకుడు: చైనాకు చెందిన బీవైడీ (BYD), గీలీ (Geely) వంటి సంస్థలు తక్కువ ధరకే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను (EV) మార్కెట్లోకి తెచ్చి ఫోక్స్వ్యాగన్ అమ్మకాలను దెబ్బతీశాయి.
- అమెరికా ఆంక్షలు: 2025లో ట్రంప్ ప్రభుత్వం విదేశీ కార్ల తయారీ సంస్థలపై విధించిన భారీ సుంకాలు (Tariffs) కంపెనీ ఆదాయంపై గట్టి దెబ్బ కొట్టాయి.
- పెరిగిన ఖర్చులు: ఉత్పత్తి వ్యయం పెరగడం, ఐరోపాలో కార్ల డిమాండ్ తగ్గడం కంపెనీని మరింత ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టాయి.
ఖర్చు తగ్గించుకోక తప్పదు - సీఈఓ హెచ్చరిక
చైనా కార్ల బ్రాండ్లు తమ దేశంలో సాగుతున్న ధరల యుద్ధం నుంచి బయటపడేందుకు ఇప్పుడు ఐరోపా మార్కెట్ను ఎగుమతులతో ముంచెత్తుతున్నాయని సీఈఓ ఆలివర్ బ్లూమ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
"మనం ఇకపై ధరల విషయంలో గట్టి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఇది మాకు ఒక హెచ్చరిక లాంటిది. అందుకే ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని తగ్గించుకోవడంపై మేము అత్యంత తీవ్రంగా దృష్టి పెడుతున్నాం" అని బ్లూమ్ ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో వివరించారు. ఈ క్రమంలోనే ఏటా 15 బిలియన్ యూరోలను ఆదా చేయాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
మార్కెట్ పరిస్థితి
భారీ ఉద్యోగ కోతలు, ఖర్చుల నియంత్రణ దిశగా కంపెనీ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలను ఇన్వెస్టర్లు స్వాగతించారు. దీంతో మంగళవారం ఫోక్స్వ్యాగన్ షేర్లు 4 శాతం వరకు పెరిగాయి. అయినప్పటికీ, ఏడాది ప్రాతిపదికన చూస్తే ఈ షేర్ వాల్యూ ఇంకా 15 శాతం నష్టంలోనే కొనసాగుతుండటం గమనార్హం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఫోక్స్వ్యాగన్ లేఆఫ్స్ కేవలం జర్మనీకే పరిమితమా?
ప్రస్తుత ప్రకటన ప్రకారం 2030 నాటికి జర్మనీలో 50,000 ఉద్యోగాలను తొలగించనున్నారు. ఇతర దేశాల్లోని ప్రభావంపై కంపెనీ ఇంకా స్పష్టత ఇవ్వలేదు.
2. ఏ బ్రాండ్లపై ఎక్కువ ప్రభావం ఉంటుంది?
ఫోక్స్వ్యాగన్ కోర్ బ్రాండ్తో పాటు ఆడి, పోర్షే మరియు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ కారియాడ్లోని ఉద్యోగులపై ఈ కోత ప్రభావం ఉంటుంది.
3. లాభాలు ఎందుకు తగ్గాయి?
చైనా ఈవీల పోటీ, ఉత్పత్తి వ్యయం పెరగడం మరియు అమెరికా విధించిన కొత్త సుంకాల వల్ల లాభాలు 53% తగ్గాయి.
4. 2026లో కంపెనీ పుంజుకుంటుందా?
2026లో ఆదాయ వృద్ధి 0-3% మాత్రమే ఉండవచ్చని కంపెనీ అంచనా వేస్తోంది. ఇది చాలా స్వల్ప వృద్ధిగా మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.