వేక్ఫిట్ ఐపీఓ: తొలి రోజు స్పందన, జీఎంపీ, విశ్లేషణ - దరఖాస్తు చేయవచ్చా?
హోమ్ అండ్ ఫర్నిషింగ్స్ రంగంలోని బెంగళూరు సంస్థ వేక్ఫిట్ ఇన్నోవేషన్స్ లిమిటెడ్ ఐపీఓ (IPO) డిసెంబర్ 8న ప్రారంభమైంది. తొలి రోజు సబ్స్క్రిప్షన్ కేవలం 12%గా నమోదైంది. ఒక్కో షేరు ధర రూ. 185–195గా నిర్ణయించగా, గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) రూ. 36గా ఉంది. లిస్టింగ్ ధర దాదాపు రూ. 231గా అంచనా వేస్తున్నారు.
బెంగళూరుకు చెందిన ప్రముఖ హోమ్ అండ్ ఫర్నిషింగ్స్ కంపెనీ వేక్ఫిట్ ఇన్నోవేషన్స్ లిమిటెడ్ ఐపీఓ డిసెంబర్ 8న ప్రారంభమై, డిసెంబర్ 10 వరకు సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం అందుబాటులో ఉంటుంది. కంపెనీ తన ఐపీఓ ధరల శ్రేణిని ఒక్కో షేరుకు రూ. 185 నుంచి రూ. 195గా నిర్ణయించింది. ఈ ధరతో కంపెనీ విలువ సుమారు రూ. 6,400 కోట్లుగా అంచనా వేస్తున్నారు. మొత్తం ఐపీఓ సైజు రూ. 1,289 కోట్లు. ఇందులో రూ. 377.18 కోట్ల విలువైన ఫ్రెష్ ఇష్యూతో పాటు రూ. 912 కోట్ల విలువైన 'ఆఫర్ ఫర్ సేల్' (OFS) ఉంది. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు కనీసం 76 ఈక్విటీ షేర్లతో కూడిన ఒక లాట్ను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) అంచనా
ప్రస్తుతం వేక్ఫిట్ ఐపీఓ యొక్క గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) రూ. 36గా ఉంది. ఐపీఓలో గరిష్ట ధర (రూ. 195) తో పోలిస్తే, అంచనా వేయబడిన లిస్టింగ్ ధర దాదాపు రూ. 231గా ఉంది. అంటే, ఇష్యూ ధర కంటే 18.46% ఎక్కువ లాభం ఉండవచ్చని గ్రే మార్కెట్ సూచిస్తోంది. గత తొమ్మిది రోజుల్లో జీఎంపీ పెరుగుతూ ఉండటం లిస్టింగ్ బలంగా ఉంటుందనే సంకేతాలను ఇస్తోంది. అయితే, గ్రే మార్కెట్ అంచనా మాత్రమేనని, ఇది తుది లిస్టింగ్ ధర కాదని గమనించాలి.
తొలి రోజు స్పందన వివరాలు
ఐపీఓ ప్రారంభమైన తొలి రోజున, ఉదయం 10:51 IST సమయానికి, వేక్ఫిట్ ఐపీఓకు కేవలం 5% సబ్స్క్రిప్షన్ మాత్రమే నమోదైంది. ఆఫర్లో ఉన్న షేర్లకు గాను రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల పోర్షన్ 25% సబ్స్క్రైబ్ అయింది. నాన్-ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ (NII) పోర్షన్ కేవలం 2% మాత్రమే బుక్ కాగా, క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్స్ (QIBs) పోర్షన్కు ఇంకా బిడ్లు అందలేదు.
బ్రోకరేజ్ సమీక్ష: దరఖాస్తు చేయవద్దని సూచన
బ్రోకరేజ్ సంస్థ స్వస్తికా ఇన్వెస్ట్మార్ట్ ఈ ఐపీఓ గురించి కీలక విశ్లేషణను అందించింది. కంపెనీ ప్రస్తుతం నష్టాలను ఎదుర్కొంటోందని, ఆదాయం పెరుగుతున్నప్పటికీ 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కూడా గణనీయమైన నికర నష్టం (Net Loss) ఉంటుందని వారు అంచనా వేశారు. ఆపరేషనల్ ఎఫిషియెన్సీ తక్కువగా ఉండటం, మార్కెటింగ్ ఖర్చులు అధికంగా ఉండటం దీనికి కారణం.
స్థిరపడిన పోటీదారులైన షీలా ఫోమ్తో పోలిస్తే, వేక్ఫిట్లో నెట్ వర్త్పై ప్రతికూల రాబడి (Negative Return on Net Worth), బలహీనమైన ఆర్థిక స్థిరత్వం కనిపిస్తున్నాయి. కంపెనీ నష్టాల్లో ఉన్నప్పటికీ, దాని వాల్యుయేషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడ్డారు.
అంతిమ రేటింగ్: పేలవమైన లాభదాయకత, ప్రతికూల రాబడి కొలమానాలు, అధిక వాల్యుయేషన్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈ ఐపీఓకు 'దరఖాస్తు చేయవద్దు (AVOID)' అనే రేటింగ్ను బ్రోకరేజ్ సంస్థ కేటాయించింది.
వేక్ఫిట్ సంస్థ వివరాలు
2016లో స్థాపించిన వేక్ఫిట్.. హోమ్ అండ్ ఫర్నిషింగ్స్ రంగంలో వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న భారతీయ బ్రాండ్లలో ఒకటి. ఇది పరుపులు, ఫర్నిచర్, గృహోపకరణాలను విక్రయిస్తుంది. కంపెనీ తన సొంత వెబ్సైట్, రిటైల్ స్టోర్లతో పాటు ఈ-కామర్స్ సైట్లు, మల్టీ-బ్రాండ్ అవుట్లెట్ల ద్వారా కూడా అమ్మకాలు జరుపుతోంది. ఈ ఐపీఓ ద్వారా సమీకరించిన నిధులను కొత్త స్టోర్ల ఏర్పాటు, యంత్రాల కొనుగోలు, ఇప్పటికే ఉన్న స్టోర్ల లీజు చెల్లింపులు, బ్రాండ్ ప్రచారం కోసం ఉపయోగించాలని యోచిస్తోంది.