    స్టాక్ మార్కెట్ ప్రిడిక్షన్స్‌పై వారెన్ బఫెట్: ఎకనమిస్టుల మాట వింటే మునిగిపోతారా

    Warren Buffett: ప్రపంచ కుబేరుడు వారెన్ బఫెట్ దృష్టిలో స్టాక్ మార్కెట్ గమనాన్ని ఊహించే ఎకనమిస్టుల కంటే వ్యాపార విలువలను నమ్మే ఇన్వెస్టర్లే ఎప్పుడూ విజేతలు. పెట్టుబడి ప్రపంచంలో ఆర్థికవేత్తల అంచనాలకు విలువెంత? బఫెట్ దీనిపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Apr 22, 2026 6:02 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Warren Buffett: స్టాక్ మార్కెట్‌లో అడుగుపెట్టిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఒకటే ఆందోళన.. రేపు మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది? వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతాయా? జీడీపీ పడిపోతుందా? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం వెతుకుతూ ఆర్థిక నిపుణుల (Economists) విశ్లేషణల కోసం ఇన్వెస్టర్లు కళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురుచూస్తుంటారు. అయితే, ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఇన్వెస్టర్ వారెన్ బఫెట్ అభిప్రాయం దీనికి పూర్తి భిన్నం. స్టాక్ మార్కెట్ గురించి ఎకనమిస్టులు చెప్పే జోస్యాలను నమ్మడం వల్ల ఒరిగేదేమీ లేదని ఆయన కుండబద్దలు కొట్టిన పాత ఇంటర్వ్యూ ఒకటి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

    స్టాక్ మార్కెట్ ప్రిడిక్షన్స్‌పై వారెన్ బఫెట్
    ఎకనమిస్టులకు అంత సీన్ ఉందా?

    2016లో సీఎన్‌బీసీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో బఫెట్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పటికీ ఇన్వెస్టర్లకు మార్గదర్శకాలుగా ఉన్నాయి. "160 ఐక్యూ (IQ) ఉన్న ఎకనమిస్టులు తమ జీవితమంతా మార్కెట్లను అధ్యయనం చేస్తూనే గడుపుతారు. కానీ, సెక్యూరిటీల కొనుగోలు, అమ్మకాల ద్వారా కోటీశ్వరులైన ఒక్క ఎకనమిస్టు పేరునైనా మీరు చెప్పగలరా?" అని బఫెట్ సూటిగా ప్రశ్నించారు.

    స్టాక్ మార్కెట్లో షేర్లను కొనేవారు ఎకనమిస్టుల మాటలను శ్రద్ధగా వింటారని, కానీ విచిత్రమేమిటంటే ఆ మాటలు చెప్పే ఆర్థికవేత్తలు మాత్రం షేర్ల ట్రేడింగ్‌లో డబ్బు సంపాదించలేరని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. ఇది మన దేశంలో కూడా వర్తిస్తుంది. భారత స్టాక్ మార్కెట్ (Sensex/Nifty) ఒడిదుడుకులకు లోనైనప్పుడు టీవీల్లో గంటల కొద్దీ విశ్లేషణలు చేసే నిపుణుల కంటే, కంపెనీ బలాన్ని నమ్మి పెట్టుబడి పెట్టే సామాన్యులే దీర్ఘకాలంలో లాభాలు గడించడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం.

    మేధావి కీన్స్‌కు కూడా తప్పని తిప్పలు

    వారెన్ బఫెట్ తన వాదనకు మద్దతుగా చరిత్రలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన ఆర్థికవేత్త జాన్ మేనార్డ్ కీన్స్‌ ఉదాహరణను ప్రస్తావించారు. కీన్స్‌ తొలినాళ్లలో ఆర్థిక పరిస్థితులు, క్రెడిట్ సైకిల్స్‌ను అంచనా వేసి మార్కెట్లో లాభాలు గడించాలని ప్రయత్నించారు. కానీ ఫలితం దారుణంగా ఉంది. ఆ అంచనాలు ఫలించక ఆయన అనేకసార్లు దివాళా తీశారు, అప్పులు చేయాల్సి వచ్చింది.

    చివరకు తన పద్ధతి మార్చుకుని, మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అంచనాలను పక్కన పెట్టి.. మంచి కంపెనీలను తక్కువ ధరలో కొని (Value Investing) హోల్డ్ చేయడం ప్రారంభించాకే కీన్స్‌ విజయం సాధించారని బఫెట్ గుర్తు చేశారు. అంటే, ఎంతటి మేధావికైనా మార్కెట్ గమనాన్ని ముందే ఊహించడం అసాధ్యమని దీని ద్వారా స్పష్టమవుతోంది.

    బయటి శబ్దాన్ని వినకండి.. బిజినెస్‌ను చూడండి

    వారెన్ బఫెట్, చార్లీ ముంగర్ ద్వయం ఎప్పుడూ జీడీపీ వృద్ధి రేటు, వడ్డీ రేట్ల హెచ్చుతగ్గులు వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు. వారి దృష్టి ఎప్పుడూ కంపెనీ పునాదుల (Fundamentals) మీదే ఉండేది.

    "అసలు ఈ కంపెనీ విలువ ఎంత? ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఎంత ధరకు దొరుకుతోంది?"

    ఈ రెండు ప్రశ్నలకే వారు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. మార్కెట్లో గందరగోళం సృష్టించే 'నాయిస్' (Noise) ను పట్టించుకోకుండా, డిసిప్లిన్, ఓపికతో వ్యవహరించడమే ఇన్వెస్టర్లకు అసలైన సూత్రమని బఫెట్ చెబుతారు. అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే మన రూపాయిపై ప్రభావం ఉంటుందని భయపడి షేర్లను అమ్మేయడం కంటే, ఆ ఒడిదుడుకుల్లో కూడా నిలబడగలిగే వ్యాపార సామర్థ్యం ఆ కంపెనీకి ఉందో లేదో చూడటమే ముఖ్యం.

    అలల గమనం కంటే

    స్టాక్ మార్కెట్ అనేది ఒక సముద్రం లాంటిది. అక్కడ అలల గమనాన్ని ఊహించే నిపుణుల మాటల కంటే, ఓడ పటిష్టతను నమ్మడమే శ్రేయస్కరం. ఎకనమిస్టుల అంచనాలు కేవలం ఒక సిద్ధాంతం మాత్రమేనని, ఆచరణలో కంపెనీ విలువ (Intrinsic Value) మాత్రమే నిలబడుతుందని బఫెట్ వ్యాఖ్యలు ఇన్వెస్టర్లను మరోసారి హెచ్చరిస్తున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. వార్రెన్ బఫెట్ ఎకనమిస్టులను ఎందుకు విమర్శిస్తారు?

    ఎకనమిస్టులు మార్కెట్ గమనాన్ని అంచనా వేయడంలో సిద్ధాంతాలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తారని, ఆచరణలో వారు మార్కెట్ ద్వారా సంపాదించలేరని బఫెట్ అభిప్రాయం. అందుకే వారి అంచనాల కంటే వ్యాపార విలువలనే నమ్మాలని ఆయన చెబుతారు.

    2. ఇన్వెస్టర్లు మ్యాక్రో ఎకనామిక్ అంశాలను పూర్తిగా విస్మరించాలా?

    పూర్తిగా విస్మరించక్కర్లేదు కానీ, కేవలం వడ్డీ రేట్లు లేదా జీడీపీ అంచనాల ఆధారంగానే పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. కంపెనీ పనితీరు బాగున్నప్పుడు ఇలాంటి బయటి అంశాలు తాత్కాలికమే.

    3. జాన్ మేనార్డ్ కీన్స్‌ పెట్టుబడి విధానంలో మార్పు ఏమిటి?

    కీన్స్‌ మొదట్లో ఆర్థిక అంచనాల (Macro Forecasting) ఆధారంగా ట్రేడింగ్ చేసి నష్టపోయారు. తర్వాత వాల్యూ ఇన్వెస్టింగ్ (Value Investing) పద్ధతిని అనుసరించి మంచి కంపెనీలను ఎంచుకోవడం ద్వారా సఫలమయ్యారు.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

