క్రెడిట్ రిపోర్టింగ్లో భారీ మార్పు: వారానికోసారి మీ స్కోర్ అప్డేట్.. లోన్లు, ఈఎంఐలపై పెరగనున్న నిఘా
భారతదేశంలో అప్పులు తీసుకునే విధానంలో ఆర్బీఐ కీలక మార్పులు చేస్తోంది. నెలవారీగా ఉండే క్రెడిట్ రిపోర్టింగ్ ఇప్పుడు వారానికోసారికి మారుతోంది. దీనివల్ల లోన్ అప్రూవల్స్, ఈఎంఐ చెల్లింపులపై పెరగనున్న ప్రభావం గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
సాధారణంగా క్రెడిట్ స్కోర్ అనగానే చాలామందికి క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ మాత్రమే గుర్తుకు వస్తుంది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో అప్పులు తీసుకునే వారికి ఇన్నాళ్లూ క్రెడిట్ కార్డే ప్రధాన ప్రాతిపదికగా ఉండేది. కానీ, ఇప్పుడు ఆ కాలం చెల్లిపోయింది. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఇప్పుడు ఒక నిశ్శబ్ద విప్లవం మొదలైంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) నిరంతర పర్యవేక్షణలో భాగంగా, బ్యాంకులు, రుణ సంస్థలు ఇప్పుడు తమ నివేదికలను ఇచ్చే వేగాన్ని పెంచాయి. గత ఏడాది వరకు నెలవారీగా ఉన్న క్రెడిట్ రిపోర్టింగ్, ఇప్పుడు పదిహేను రోజులకు, ఈ ఏడాది మధ్య నాటికి వారానికోసారికి (Weekly Reporting) మారుతోంది.
ఇది కేవలం క్రెడిట్ కార్డ్ అప్రూవల్స్ గురించి మాత్రమే కాదు; మీ హోమ్ లోన్, ఆటో లోన్, పర్సనల్ లోన్ మరియు నిత్యం మీరు కట్టే ఈఎంఐలను బ్యాంకులు అంచనా వేసే విధానాన్నే ఇది పూర్తిగా మార్చివేయబోతోంది.
‘క్రెడిట్ లాగ్’ కాలం ముగిసింది
ఇప్పటి వరకు మన దేశంలో రుణ వ్యవస్థ కొంత జాప్యంతో నడిచేది. బ్యాంకులు క్రెడిట్ బ్యూరోలకు నెలకు ఒకసారి మాత్రమే సమాచారం ఇచ్చేవి. దీనివల్ల మీరు చేసిన చెల్లింపులు లేదా ఎగవేతలు క్రెడిట్ రిపోర్టులో కనిపించడానికి కొన్ని వారాల సమయం పట్టేది. ఈ జాప్యాన్ని ఇప్పుడు ఆర్బీఐ పూర్తిగా తగ్గించేసింది. దీనివల్ల మీ క్రెడిట్ రిపోర్ట్ ఇకపై పాత రికార్డులా కాకుండా, మీ ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితిని ప్రతిబింబించే 'లైవ్ లెడ్జర్'లా మారుతుంది.
భారీ రుణాల అప్రూవల్స్ సులభతరం
మీరు ఒక కొత్త ఇల్లు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారనుకుందాం. మీ హోమ్ లోన్ అప్రూవల్ కావడానికి మీరు పాత కార్ లోన్ మొత్తాన్ని ఒకేసారి చెల్లించి క్లియర్ చేశారు. గతంలో ఈ సమాచారం క్రెడిట్ బ్యూరోలకు చేరి, మీ స్కోర్ పెరగడానికి 45 రోజుల వరకు సమయం పట్టేది. దీనివల్ల మంచి ప్రాపర్టీ డీల్స్ చేజారిపోయేవి.
కానీ ఇప్పుడు వారానికోసారి రిపోర్టింగ్ ఉండటం వల్ల, మీరు లోన్ క్లియర్ చేసిన మరుసటి వారమే ఆ సమాచారం అప్డేట్ అవుతుంది. దీనివల్ల బ్యాంకులు మీ ప్రస్తుత ఆర్థిక స్థితిని బట్టి తక్షణమే హోమ్ లోన్ మంజూరు చేయడానికి, వడ్డీ రేట్లపై బేరసారాలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
లోన్ స్టాకింగ్కు చెక్
మార్కెట్లో అన్సెక్యూర్డ్ లోన్లు (పర్సనల్ లోన్లు, బై నౌ పే లేటర్) పెరగడం వల్ల బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో కొత్త రిస్క్ మొదలైంది. దానినే 'లోన్ స్టాకింగ్' అంటారు. అంటే ఒక వ్యక్తి తన క్రెడిట్ రిపోర్ట్ అప్డేట్ అయ్యేలోపు, కొన్ని రోజుల వ్యవధిలోనే నాలుగైదు వేర్వేరు బ్యాంకుల నుండి లోన్లు తీసుకుంటాడు. ఒక బ్యాంకుకు మరో బ్యాంకు నుండి లోన్ తీసుకున్న విషయం తెలిసే లోపే ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిపోతుంది. వారానికోసారి రిపోర్టింగ్ వల్ల ఈ గ్యాప్ తగ్గిపోతుంది. తద్వారా సామాన్యులు అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోకుండా బ్యాంకులు ముందే అప్రమత్తం అవుతాయి.
ఈఎంఐ చెల్లింపుల్లో క్రమశిక్షణ తప్పనిసరి
వారానికోసారి రిపోర్టింగ్ రావడం వల్ల రుణ గ్రహీతలకు ఒక హెచ్చరిక కూడా అందుతోంది. గతంలో చేతిలో డబ్బులు లేక ఈఎంఐ చెల్లింపును ఒక వారం ఆలస్యం చేసినా, నెల చివరి నాటికి కడితే క్రెడిట్ స్కోర్ దెబ్బతినేది కాదు. కానీ ఇప్పుడు ఒక ఈఎంఐ మిస్ అయినా, అది వెంటనే వచ్చే వారమే రిపోర్టులో కనిపిస్తుంది. దీనివల్ల మీరు అదే నెలలో మరో ఎమర్జెన్సీ లోన్ తీసుకోవాలన్నా లేదా కొత్త ఫోన్ ఈఎంఐలో కొనాలన్నా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. అందుకే ఆటో-డెబిట్ అకౌంట్లలో సరిపడా నగదు ఉంచుకోవడం ఇప్పుడు ఆప్షన్ కాదు, అది ఒక తప్పనిసరి అలవాటుగా మారాలి.
భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతోంది?
వారానికోసారి రిపోర్టింగ్ అనేది కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే. యూపీఐ (UPI) లాంటి డిజిటల్ వ్యవస్థలు ఇప్పటికే రియల్ టైమ్లో పనిచేస్తున్నాయి. త్వరలోనే బ్యాంకులు బల్క్ డేటా పంపకుండా, ప్రతిరోజూ జరిగిన మార్పులను మాత్రమే (Incremental reporting) పంపే విధానం రానుంది. అంటే మీరు ఈరోజు ఈఎంఐ కడితే, రేపటికల్లా మీ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ అప్డేట్ అవుతుంది.
భారతదేశంలో రుణాల మంజూరు ప్రక్రియ ఇప్పుడు అత్యంత వేగంగా, ఖచ్చితత్వంతో కూడి ఉండబోతోంది. మీరు తీసుకునే ప్రతి ఆర్థిక నిర్ణయం, మీరు కట్టే ప్రతి ఈఎంఐ మీ ఆర్థిక గుర్తింపును క్షణక్షణం మలుస్తుందని మరువకండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. వారానికోసారి క్రెడిట్ రిపోర్టింగ్ వల్ల సామాన్యులకు కలిగే ప్రధాన లాభం ఏమిటి?
మీరు పాత అప్పులు తీర్చివేస్తే, ఆ సమాచారం వెంటనే అప్డేట్ అవుతుంది. దీనివల్ల కొత్త లోన్లు తీసుకోవడానికి నెలల తరబడి వేచి చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు. వెంటనే మీ క్రెడిట్ స్కోర్ మెరుగుపడుతుంది.
2. ఈఎంఐ ఒక్క రోజు ఆలస్యమైనా స్కోర్ తగ్గుతుందా?
అవును. ఇప్పుడు రిపోర్టింగ్ సైకిల్ వేగంగా ఉండటం వల్ల, గతంలో ఉన్న గ్రేస్ పీరియడ్ లేదా జాప్యం తగ్గుతుంది. చెల్లింపుల్లో ఏమాత్రం అలసత్వం వహించినా వెంటనే మీ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్పై ప్రభావం చూపుతుంది.
3. లోన్ స్టాకింగ్ అంటే ఏమిటి? దీనిని కొత్త రూల్స్ ఎలా అడ్డుకుంటాయి?
ఒక బ్యాంక్ రిపోర్ట్ చేసేలోపు ఇతర బ్యాంకుల నుండి వరుసగా లోన్లు తీసుకోవడాన్ని లోన్ స్టాకింగ్ అంటారు. వారానికోసారి సమాచారం అప్డేట్ అవ్వడం వల్ల, ఒక వ్యక్తి ఎన్ని లోన్లు తీసుకుంటున్నాడనేది బ్యాంకులకు త్వరగా తెలిసిపోతుంది.
4. నా క్రెడిట్ స్కోర్ ఎప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది?
2026 జూన్-జూలై నుండి చాలా బ్యాంకులు, క్రెడిట్ బ్యూరోలు వారానికోసారి స్కోర్లను అప్డేట్ చేయడం ప్రారంభిస్తాయి.
వ్యాస రచయిత: ఆదిత్య బి చటర్జీ,
మేనేజింగ్ డైైరెక్టర్, ఈక్విఫాక్స్ ఇండియా
