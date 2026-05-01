Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బెంగాల్ ఫలితాలకు ముందు మమతకు ట్రిపుల్ షాక్.. ఎగ్జిట్ పోల్స్, కోర్టు తీర్పులు, ఈవీఎం రగడతో కోల్‌కతాలో హైటెన్షన్

    పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటింగ్‌కు సర్వం సిద్ధమవుతున్న వేళ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీకి వరుస ఎదురుదెబ్బలు తగులుతున్నాయి. ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు, కలకత్తా హైకోర్టు ప్రతికూల తీర్పులు, ఈవీఎంల భద్రతపై చెలరేగిన వివాదాలతో బెంగాల్ రాజకీయం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది.

    Published on: May 01, 2026 1:45 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మే 4న వెలువడనున్న పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల ఫలితాల కోసం యావత్ దేశం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది. ఈ తరుణంలో అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC) గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోంది. ఓట్ల లెక్కింపునకు మరికొన్ని గంటల సమయం మాత్రమే ఉన్న నేపథ్యంలో.. అటు రాజకీయంగా, ఇటు న్యాయపరంగా మమతా బెనర్జీకి మూడు ప్రధాన సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి.

    తన నియోజకవర్గంలోని ఒక కౌంటింగ్ సెంటర్ వద్ద మమతా బెనర్జీ (PTI)
    మొదటి దెబ్బ: బీజేపీ వైపు మొగ్గుతున్న ఎగ్జిట్ పోల్స్

    తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌ను కలవరపెడుతున్న ప్రధాన అంశం ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు. దాదాపు 15 ఏళ్లుగా బెంగాల్‌ను పాలిస్తున్న మమత కోటకు ఈసారి బీటలు పడతాయని మెజారిటీ సంస్థలు జోస్యం చెప్పాయి.

    మాట్రిజ్ (Matrize): బీజేపీకి 146–161 సీట్లు, టీఎంసీకి 125–140 సీట్లు వస్తాయని అంచనా వేసింది.

    పీ-మార్క్ (P-Marq): బీజేపీకి 150–175 సీట్లు వచ్చే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

    పోల్ డైరీ: బీజేపీ స్పష్టమైన విజయం సాధిస్తుందని (142–171 సీట్లు) విశ్లేషించింది.

    అయితే 'పీపుల్స్ పల్స్' మాత్రం టీఎంసీకి 177–187 సీట్లు వస్తాయని చెప్పడం మమత వర్గానికి కొంత ఊరటనిస్తోంది. ఈ అంచనాలను 'దీదీ' కొట్టిపారేశారు. "ఇవన్నీ కుట్రపూరితమైనవి. కౌంటింగ్‌కు ముందు మా కార్యకర్తల మనోధైర్యాన్ని దెబ్బతీయడానికే ఇలాంటి అంచనాలు సృష్టిస్తున్నారు" అని మమతా బెనర్జీ తీవ్రంగా విమర్శించారు.

    రెండో దెబ్బ: కలకత్తా హైకోర్టులో చుక్కెదురు

    కౌంటింగ్ ప్రక్రియపై టీఎంసీ దాఖలు చేసిన రెండు కీలక పిటిషన్లను కలకత్తా హైకోర్టు తోసిపుచ్చడం ఆ పార్టీకి పెద్ద ఎదురుదెబ్బగా మారింది. కౌంటింగ్ సూపర్‌వైజర్లుగా కేంద్ర ప్రభుత్వ లేదా పీఎస్‌యూ (PSU) ఉద్యోగులను నియమించడాన్ని టీఎంసీ సవాల్ చేసింది. కానీ, ఇందులో ఎలాంటి తప్పు లేదని, దీనివల్ల పక్షపాతం జరుగుతుందనడానికి ఆధారాలు లేవని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. అలాగే, ఒక కౌంటింగ్ కేంద్రాన్ని గీతాంజలి స్టేడియం నుండి విహారిలాల్ కాలేజీకి మార్చడాన్ని కూడా కోర్టు సమర్థించింది. ఈ తీర్పులతో లెక్కింపు ప్రక్రియపై పట్టు సాధించాలనుకున్న మమత వ్యూహం ఫలించలేదు.

    మూడో దెబ్బ: స్ట్రాంగ్ రూమ్‌ల వద్ద అర్ధరాత్రి హైడ్రామా

    ఎన్నికల ఫలితాలకు ముందు అత్యంత కీలకమైన ఈవీఎంల భద్రతపై బెంగాల్‌లో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. భవానీపూర్‌లోని సాఖావత్ మెమోరియల్ స్కూల్ వద్ద ఉన్న స్ట్రాంగ్ రూమ్‌లోకి గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వెళ్తున్నారని ఫిర్యాదులు రావడంతో స్వయంగా మమతా బెనర్జీయే రంగంలోకి దిగారు. గురువారం అర్ధరాత్రి ఆమె సుమారు నాలుగు గంటల పాటు అక్కడే ఉండి పరిస్థితిని సమీక్షించారు.

    "ఓట్ల లెక్కింపులో ఏదైనా అవకతవకలు జరిగితే సహించేది లేదు" అని ఆమె హెచ్చరించారు. మరోవైపు, కునాల్ ఘోష్ వంటి సీనియర్ నేతలు సీసీటీవీ ఫుటేజీలో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని ధర్నాకు దిగారు. బీజేపీ నేత సువేందు అధికారి కూడా అక్కడికి చేరుకోవడంతో ఇరు పార్టీల మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు బాష్పవాయు గోళాలను సిద్ధం చేసుకుని పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు.

    ఎన్నికల కమిషన్ క్లారిటీ

    ఈ వివాదాలన్నింటినీ కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ (ECI) కొట్టిపారేసింది. స్ట్రాంగ్ రూమ్‌లు సురక్షితంగా ఉన్నాయని, అభ్యర్థుల సమక్షంలోనే వాటిని సీల్ చేశామని స్పష్టం చేసింది. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఉన్నది పోస్టల్ బ్యాలెట్ల వర్గీకరణ ప్రక్రియే తప్ప, ఈవీఎంల ట్యాంపరింగ్ కాదని ఈసీ వివరణ ఇచ్చింది. ప్రతిపక్షాల ఆరోపణల్లో వాస్తవం లేదని తేల్చిచెప్పింది.

    ఓట్ల లెక్కింపు వేళ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో నెలకొన్న ఈ అనిశ్చితి, మే 4న వెలువడే ఫలితాలపై భారీ అంచనాలను పెంచుతోంది. 15 ఏళ్ల మమత పాలన కొనసాగుతుందా లేక బీజేపీ పాగా వేస్తుందా అనేది తేలాలంటే మరికొద్ది గంటలు వేచి చూడాల్సిందే.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న 1: బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు ఎప్పుడు వెలువడతాయి?

    జవాబు: పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు మే 4న జరుగుతుంది. అదే రోజు సాయంత్రానికల్లా ఫలితాలపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    ప్రశ్న 2: ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు ఏ పార్టీకి అనుకూలంగా ఉన్నాయి?

    జవాబు: మెజారిటీ ఎగ్జిట్ పోల్స్ (బీజేపీకి 145-170 సీట్లు) భారతీయ జనతా పార్టీకి అనుకూలంగా ఉన్నాయి. అయితే 'పీపుల్స్ పల్స్' మాత్రం టీఎంసీ మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తుందని చెబుతోంది.

    ప్రశ్న 3: కౌంటింగ్ ప్రక్రియపై హైకోర్టు తీర్పు ఏమిటి?

    జవాబు: కౌంటింగ్ కేంద్రాల మార్పు, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను కౌంటింగ్ సిబ్బందిగా నియమించడం వంటి అంశాల్లో ప్రభుత్వం/ఎన్నికల కమిషన్ నిర్ణయాలు సరైనవేనని కలకత్తా హైకోర్టు తీర్పునిచ్చింది.

    ప్రశ్న 4: మమతా బెనర్జీ స్ట్రాంగ్ రూమ్ వద్దకు ఎందుకు వెళ్లారు?

    జవాబు: ఈవీఎంల ట్యాంపరింగ్ జరుగుతోందని, కౌంటింగ్ ప్రక్రియలో అవకతవకలకు పాల్పడుతున్నారని తన పార్టీ శ్రేణుల నుండి ఫిర్యాదులు రావడంతో, ఆమె స్వయంగా పరిస్థితిని పరిశీలించడానికి వెళ్లారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes