    బెంగాల్ మదర్సాల్లో ఇక 'వందేమాతరం' ప్రతిధ్వని: కొత్త సర్కార్ సంచలన ఆదేశాలు

    పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో మరో భారీ మార్పు చోటుచేసుకుంది. రాష్ట్రంలోని అన్ని మదర్సాల్లో ఉదయం ప్రార్థన సమయంలో 'వందేమాతరం' గేయాన్ని తప్పనిసరి చేస్తూ కొత్త ప్రభుత్వం కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

    Published on: May 21, 2026 2:21 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    పశ్చిమ బెంగాల్‌ రాజకీయ ముఖచిత్రం మారిన తర్వాత పాలనలో విప్లవాత్మక మార్పులు మొదలయ్యాయి. రాష్ట్రంలో కొత్తగా కొలువుదీరిన బిజెపి ప్రభుత్వం, విద్యారంగంలో జాతీయతను పెంపొందించే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. వారం క్రితం సాధారణ పాఠశాలల్లో వందేమాతరాన్ని తప్పనిసరి చేసిన సర్కార్, ఇప్పుడు ఆ నిబంధనను మదర్సాలకు కూడా వర్తింపజేస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. మైనారిటీ వ్యవహారాలు, మదర్సా విద్యాశాఖ ఈ మేరకు అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.

    మదర్సాలన్నింటికీ వర్తించేలా కఠిన నిబంధనలు

    డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ మదర్సా ఎడ్యుకేషన్ జారీ చేసిన తాజా ఉత్తర్వుల ప్రకారం, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని రకాల మదర్సాల్లో ఈ నిబంధన తక్షణమే అమలులోకి వస్తుంది.

    • ప్రభుత్వ మోడల్ మదర్సాలు.
    • ఎయిడెడ్ (ప్రభుత్వ సాయం పొందే) మదర్సాలు.
    • గుర్తింపు పొందిన అన్-ఎయిడెడ్ మదర్సాలు.
    • శిశు శిక్షా కేంద్రాలు, మాధ్యమిక్ శిక్షా కేంద్రాలు.

    "తరగతులు ప్రారంభం కావడానికి ముందు నిర్వహించే ఉదయపు ప్రార్థన (Assembly) సమయంలో 'వందేమాతరం' పాడటం ఇకపై తప్పనిసరి," అని నోటిఫికేషన్ స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్లు, విద్యాశాఖ అధికారులకు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు పంపింది.

    ఏకరూపత కోసమే ఈ నిర్ణయం: విద్యాశాఖ

    రాష్ట్రంలోని అన్ని విద్యాసంస్థల్లో ప్రార్థనా పద్ధతుల్లో ఏకరూపత (Uniformity) తీసుకురావడమే ఈ నిర్ణయం వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశమని ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు వెల్లడించారు. మే 13వ తేదీనే రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో వందేమాతరాన్ని తప్పనిసరి చేస్తూ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ప్రతి విద్యార్థి ఈ జాతీయ గేయాలాపనలో భాగస్వామి కావాలని, ఇన్‌స్టిట్యూట్ హెడ్స్ దీనిని కచ్చితంగా పర్యవేక్షించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.

    జాతీయ చిహ్నాల గౌరవంపై కేంద్రం చొరవ

    మరోవైపు, జాతీయ చిహ్నాలను గౌరవించే విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా నిబంధనలను కఠినతరం చేస్తోంది. 'జాతీయ గౌరవానికి అవమానాల నిరోధక చట్టం, 1971' (Prevention of Insults to National Honour Act) కింద కొన్ని సవరణలు ప్రతిపాదించింది. దీని ప్రకారం, వందేమాతరం పాడటాన్ని అడ్డుకోవడం లేదా ఆటంకం కలిగించడం ఇకపై శిక్షార్హమైన నేరంగా మారనుంది.

    బంకిం చంద్ర ఛటర్జీ బెంగాల్ గడ్డపైనే 'వందేమాతరం' గీతాన్ని రచించారు. స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ కాలంలో ఎందరో విప్లవకారులకు ఊపిరినిచ్చిన ఈ గేయం, ఇప్పుడు అదే బెంగాల్ గడ్డపై మళ్లీ అన్ని విద్యాసంస్థల్లో ప్రతిధ్వనించనుంది. ఈ నిర్ణయంపై రాజకీయంగా భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నప్పటికీ, విద్యాసంస్థల్లో క్రమశిక్షణ, జాతీయ భావం పెంచడానికి ఇది దోహదపడుతుందని విద్యావేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం వందేమాతరాన్ని ఎక్కడ తప్పనిసరి చేసింది?

    పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని అన్ని ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలతో పాటు, మైనారిటీ వ్యవహారాల శాఖ పరిధిలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ మదర్సాల్లో వందేమాతరం పాడటాన్ని ప్రభుత్వం తప్పనిసరి చేసింది.

    2. ఈ నిబంధన ఎప్పటి నుండి అమలులోకి వస్తుంది?

    ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం, ఈ నిబంధన తక్షణమే అమలులోకి వస్తుంది. పాఠశాలలు, మదర్సాల ప్రధానోపాధ్యాయులు దీనిని కచ్చితంగా అమలు చేయాలని ఆదేశించారు.

    3. ప్రైవేట్ మదర్సాలకు కూడా ఈ నిబంధన వర్తిస్తుందా?

    అవును. మైనారిటీ వ్యవహారాలు, మదర్సా విద్యాశాఖ కింద గుర్తింపు పొందిన అన్-ఎయిడెడ్ (ప్రైవేట్) మదర్సాలకు కూడా ఈ ఉత్తర్వులు వర్తిస్తాయి.

    4. వందేమాతరం పాడటాన్ని అడ్డుకుంటే శిక్ష ఉంటుందా?

    కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన చట్ట సవరణల ప్రకారం, వందేమాతరం లేదా జాతీయ చిహ్నాలను అవమానించడం, వాటికి ఆటంకం కలిగించడం శిక్షార్హమైన నేరం కిందకు వస్తుంది.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

