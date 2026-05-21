వీవర్క్ ఇండియా లాభాల పంట: 142% పెరిగిన ప్రాఫిట్.. షేర్లకు 20% అప్పర్ సర్క్యూట్
వీవర్క్ ఇండియా నాలుగో త్రైమాసిక ఫలితాల్లో అదరగొట్టింది. లాభాలు ఏకంగా 142 శాతం పెరగడంతో స్టాక్ మార్కెట్లో ఈ కంపెనీ షేర్లు 20 శాతం అప్పర్ సర్క్యూట్ను తాకాయి. ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తున్న ఈ కంపెనీ గణాంకాలు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో గురువారం వీవర్క్ ఇండియా (WeWork India) షేర్లు సునామీ సృష్టించాయి. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసిక (Q4FY26) ఫలితాలను ప్రకటించిన కొద్దిసేపటికే, ఈ కంపెనీ షేరు ధర 20 శాతం పెరిగి అప్పర్ సర్క్యూట్ను తాకింది. మార్చి త్రైమాసికంలో కంపెనీ నికర లాభం (PAT) ఏకంగా 142 శాతం పెరగడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.
అప్పర్ సర్క్యూట్ అంటే ఏమిటి?
బిఎస్ఈ (BSE)లో గురువారం ఉదయం ₹487.85 వద్ద ప్రారంభమైన వీవర్క్ ఇండియా షేరు, ట్రేడింగ్ సాగుతున్న కొద్దీ భారీగా పుంజుకుంది. ఒక్కసారిగా 20 శాతం పెరిగి ₹585.00 వద్ద స్థిరపడింది. సాధారణంగా ఒక షేరు ధర ఒకే రోజులో నిర్ణీత పరిమితి కంటే ఎక్కువగా పెరిగితే, దానిని 'అప్పర్ సర్క్యూట్' అంటారు. అంటే ఆ ధరకు మించి ఆ రోజు ఎవరూ షేర్లను కొనలేరు, కేవలం అమ్మేవారు మాత్రమే ఉంటారు. ఇన్వెస్టర్లు ఈ కంపెనీపై చూపిస్తున్న విపరీతమైన ఆసక్తికి ఇది నిదర్శనం.
లాభాల్లో భారీ దూకుడు: గణాంకాలు ఇవే..
వీవర్క్ ఇండియా ప్రకటించిన క్యూ4 ఫలితాలు విశ్లేషకులను సైతం ఆశ్చర్యపరిచాయి. కంపెనీ ఆదాయం, లాభం రెండూ రెండంకెల వృద్ధిని నమోదు చేశాయి.
నికర లాభం (PAT): గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంతో పోలిస్తే లాభం 141.9 శాతం పెరిగి ₹79.6 కోట్లకు చేరింది.
ఆదాయం: కంపెనీ రెవెన్యూ ఏడాది ప్రాతిపదికన 28.6 శాతం వృద్ధి చెంది ₹709.9 కోట్లుగా నమోదైంది. గత త్రైమాసికంతో పోల్చినా (QoQ) ఆదాయం 10.9 శాతం పెరిగింది.
ఎబిటా (EBITDA): కంపెనీ నిర్వహణ లాభం (EBITDA) 42.8 శాతం పెరిగి ₹164.7 కోట్లకు చేరింది. మార్జిన్లు కూడా 23.2 శాతానికి మెరుగుపడ్డాయి.
ఏడాది ప్రయాణం.. అదిరిపోయే ముగింపు
కేవలం ఒక్క త్రైమాసికమే కాదు, 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మొత్తం వీవర్క్ ఇండియాకు కలిసొచ్చిందనే చెప్పాలి. పూర్తి ఏడాదికి గాను కంపెనీ ఆదాయం ₹2,477.4 కోట్లుగా ఉంది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే లాభం రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా పెరిగి ₹179 కోట్లకు చేరడం గమనార్హం. కంపెనీ వద్ద ఉన్న నగదు ప్రవాహం (Free Cash Flow) కూడా 44.3 శాతం పెరిగి ₹585.5 కోట్లకు చేరింది. ఇది కంపెనీ ఆర్థిక సుస్థిరతను చాటుతోంది.
కో-వర్కింగ్ స్పేస్కు పెరుగుతున్న డిమాండ్
భారతదేశంలో 'హైబ్రిడ్ వర్క్' కల్చర్ పెరగడం వీవర్క్ ఇండియాకు వరంగా మారింది. ఐటీ కంపెనీలు, స్టార్టప్లు సొంత ఆఫీసుల కంటే ఫ్లెక్సిబుల్ ఆఫీస్ స్పేస్లకే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా వీవర్క్ పేరెంట్ సంస్థ కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, భారతీయ విభాగం (ఎంబసీ గ్రూప్ భాగస్వామ్యంతో నడిచేది) మాత్రం లాభాల బాటలో పయనిస్తోంది. ముంబై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో ఆఫీస్ స్పేస్ డిమాండ్ పెరగడం కంపెనీకి కలిసి వస్తోంది.
భవిష్యత్తులో కూడా ఇదే తరహా వృద్ధి కొనసాగుతుందని కంపెనీ యాజమాన్యం ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. ఇన్వెస్టర్లు మాత్రం ప్రస్తుత ధర వద్ద లాభాలను స్వీకరించాలా లేక మరికొంత కాలం వేచి చూడాలా అనే ఆలోచనలో ఉన్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. వీవర్క్ ఇండియా క్యూ4 లాభం ఎంత పెరిగింది?
మార్చి 2026తో ముగిసిన నాలుగో త్రైమాసికంలో వీవర్క్ ఇండియా నికర లాభం (PAT) ఏడాది ప్రాతిపదికన 141.9 శాతం పెరిగి ₹79.6 కోట్లుగా నమోదైంది.
2. వీవర్క్ ఇండియా షేరు ధర ఎందుకు 20 శాతం పెరిగింది?
కంపెనీ ఆశించిన దానికంటే మెరుగైన ఆర్థిక ఫలితాలను ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా లాభాలు 142 శాతం పెరగడం, నిర్వహణ మార్జిన్లు మెరుగుపడటంతో ఇన్వెస్టర్లు భారీగా కొనుగోళ్లు చేశారు. దీనివల్ల షేరు అప్పర్ సర్క్యూట్ ( ₹585.00)ను తాకింది.
3. పూర్తి ఆర్థిక సంవత్సరం (FY26)లో కంపెనీ ఆదాయం ఎంత?
2026 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను వీవర్క్ ఇండియా మొత్తం ఆదాయం ₹2,477.4 కోట్లుగా ఉంది. ఇది గత ఏడాది కంటే 23.4 శాతం ఎక్కువ.
4. ఈ కంపెనీ లాభాల్లో ఉండటానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?
భారతదేశంలో కో-వర్కింగ్, ఫ్లెక్సిబుల్ ఆఫీస్ స్పేస్లకు డిమాండ్ పెరగడం, మెరుగైన ఆపరేటింగ్ ఖర్చులు, అధిక ఆదాయం కంపెనీని లాభాల బాటలో నడిపించాయి.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.