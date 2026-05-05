టాటా టెక్నాలజీస్ లాభాల పంట: దూసుకెళ్లిన షేరు ధర.. ఇన్వెస్టర్లకు డివిడెండ్ల పండగ
టాటా టెక్నాలజీస్ నాలుగో త్రైమాసిక ఫలితాల్లో అద్భుతమైన వృద్ధిని కనబరిచింది. కంపెనీ నికర లాభం 8.1% పెరగడంతో పాటు ఆదాయం కూడా భారీగా పుంజుకోవడంతో మంగళవారం ట్రేడింగ్లో షేరు ధర 9 శాతం ఎగబాకింది. దీనికి తోడు కంపెనీ తన వాటాదారులకు భారీ డివిడెండ్ను కూడా ప్రకటించింది.
టాటా గ్రూప్నకు చెందిన ప్రముఖ గ్లోబల్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ కంపెనీ 'టాటా టెక్నాలజీస్' మార్కెట్ అంచనాలను మించి రాణించింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికం (Q4) ఫలితాలు వెలువడిన తర్వాత, స్టాక్ మార్కెట్లో ఈ షేరు దుమ్మురేపింది. సోమవారం మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత ఫలితాలు రావడంతో, మంగళవారం ట్రేడింగ్ ప్రారంభం నుంచే కొనుగోళ్ల జోరు కనిపించింది. క్రితం సెషన్లో ₹591.05 వద్ద ముగిసిన షేరు, నేడు ₹602.05 వద్ద ప్రారంభమై.. ఏకంగా 9 శాతం జంప్తో ₹646.20 స్థాయిని తాకింది.
లాభాల్లో జోరు.. ఆదాయంలో హుషారు
గత ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే త్రైమాసికంతో పోలిస్తే, టాటా టెక్నాలజీస్ నికర లాభం 8.1 శాతం వృద్ధి చెంది ₹204.17 కోట్లుగా నమోదైంది. గతేడాది ఇదే సమయంలో కంపెనీ లాభం ₹188.87 కోట్లు మాత్రమే. ఇక కంపెనీ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం ఏకంగా 22.29 శాతం పెరిగి ₹1,572.22 కోట్లకు చేరింది. ముఖ్యంగా కంపెనీ సర్వీస్ విభాగం 19.1 శాతం వృద్ధిని కనబరచడం విశేషం. ఐటీ, ఇంజనీరింగ్ సేవల రంగంలో ఉన్న పోటీని తట్టుకుని టాటా టెక్నాలజీస్ ఈ స్థాయి ఫలితాలను సాధించడం ఇన్వెస్టర్లలో భరోసా నింపింది.
వాటాదారులకు డివిడెండ్ల వర్షం
ఫలితాలతో పాటు కంపెనీ బోర్డు ఇన్వెస్టర్లకు మరో శుభవార్త అందించింది. ప్రతి షేరుకు ₹8.35 మేర ఫైనల్ డివిడెండ్తో పాటు, అదనంగా ₹3.35 ప్రత్యేక డివిడెండ్ను సిఫార్సు చేసింది. అంటే మొత్తం మీద ఒక్కో షేరుకు ₹11.70 డివిడెండ్ రూపంలో వాటాదారులకు అందనుంది. కంపెనీ ఆర్థిక స్థితి బలంగా ఉందనడానికి ఈ ప్రత్యేక డివిడెండ్ ఒక సంకేతంగా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
వ్యాపారంలో కీలక మలుపు
"మూడో త్రైమాసికంలో కనిపించిన ఊపు నాలుగో త్రైమాసికంలోనూ కొనసాగడం సంతోషకరం. ఇది మా వ్యాపారంలో ఒక స్పష్టమైన సానుకూల మార్పును సూచిస్తోంది. మా వృద్ధి కేవలం ఒకరిద్దరు క్లయింట్ల మీద ఆధారపడకుండా అన్ని విభాగాల్లోనూ కనిపిస్తోంది" అని టాటా టెక్నాలజీస్ సీఈఓ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వారెన్ హారిస్ పేర్కొన్నారు.
స్టాక్ మార్కెట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది?
లిస్టింగ్ సమయంలో ₹1,200 స్థాయిని చూసిన ఈ షేరు, ఆ తర్వాత కొంత ఒడిదుడుకులకు లోనైంది. గత ఆరు నెలల్లో 4 శాతం తగ్గినప్పటికీ, తాజా ఫలితాల పుణ్యమా అని గత నెల రోజుల్లోనే 21 శాతానికి పైగా లాభాలను పంచిపెట్టింది. దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు ఇంకా ఆశించిన స్థాయిలో రిటర్న్స్ రాకపోయినా, తాజా ఫలితాలు కంపెనీ భవిష్యత్తుపై ఆశలు చిగురింపజేస్తున్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) రంగంలో వస్తున్న మార్పులు టాటా టెక్నాలజీస్కు మరిన్ని అవకాశాలను తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న 1: టాటా టెక్నాలజీస్ షేరు ధర ఎందుకు పెరిగింది?
జవాబు: కంపెనీ 2026 మార్చి త్రైమాసికంలో ఆశించిన దానికంటే మెరుగైన ఫలితాలను ప్రకటించింది. నికర లాభం 8.1%, ఆదాయం 22% పెరగడంతో పాటు భారీ డివిడెండ్ ప్రకటించడం షేరు ధర పెరగడానికి ప్రధాన కారణం.
ప్రశ్న 2: ఇన్వెస్టర్లకు అందే మొత్తం డివిడెండ్ ఎంత?
జవాబు: టాటా టెక్నాలజీస్ ఒక్కో షేరుకు మొత్తం ₹11.70 డివిడెండ్ను ప్రకటించింది. ఇందులో ₹8.35 ఫైనల్ డివిడెండ్ కాగా, ₹3.35 ప్రత్యేక డివిడెండ్.
ప్రశ్న 3: కంపెనీ ఆదాయం ఎంత నమోదైంది?
జవాబు: నాలుగో త్రైమాసికంలో కంపెనీ ఆదాయం ₹1,572.22 కోట్లుగా నమోదైంది. ఇది గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంతో పోలిస్తే 22.29 శాతం ఎక్కువ.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది.