    Black Friday అంటే ఏంటి? దాని చరిత్ర ఏంటి? అసలు కథ ఇది..

    బ్లాక్ ఫ్రైడే అంటే ఏంటి? దాని చరిత్ర ఏంటి? అమెరికాలో పుట్టి, ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందుతున్న ఈ షాపింగ్ పండుగ వెనుక మీకు తెలియని ఒక ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది! అదేంటంటే..

    Published on: Nov 28, 2025 6:48 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రపంచవ్యాప్తంగా బ్లాక్ ఫ్రైడే అనేది ఇప్పుడు ఒక భారీ షాపింగ్ ఈవెంట్‌గా సుపరిచితమైంది! అయితే, అమెరికాలో ఉద్భవించిన ఈ బ్లాక్​ ఫ్రైడే పేరు వెనుక చాలా పాత, స్థానిక మూలాలు ఉన్నాయి. మొదట్లో ఈ పదాన్ని ఒక పండుగగా కాకుండా, అల్లకల్లోలం లేదా గందరగోళాన్ని వివరించడానికి ఉపయోగించేవారు! ఈ రోజు, నవంబర్​ 28 బ్లాక్​ ఫ్రైడే నేపథ్యంలో అసలేంటది? దాని చరిత్రేంటి? వంటి ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    బ్లాక్​ ఫ్రైడే అంటే ఏంటి? (REUTERS)
    బ్లాక్​ ఫ్రైడే అంటే ఏంటి? (REUTERS)

    బ్లాక్ ఫ్రైడే పేరు పుట్టుంది ఇలా..

    "బ్లాక్ ఫ్రైడే" అనే పదాన్ని నేటి అర్థంలో ఉపయోగించడం అనేది 1950- 1960ల్లో ఫిలడెల్ఫియా నగరంలో మొదలైంది.

    ఫిలడెల్ఫియా పోలీసులే దీనికి మూలం!

    ఫిలడెల్ఫియాలో ఉన్న పోలీస్ అధికారులు, బస్సు డ్రైవర్లు ఈ పదాన్ని థాంక్స్‌గివింగ్ తరువాతి రోజు జరిగే పరిస్థితులను వివరించడానికి ఉపయోగించారు.

    థాంక్స్​గివింగ్​ తరువాతి రోజున ఏం జరిగేది?

    వీధుల్లో రద్దీ: షాపింగ్‌కి వచ్చే ప్రజలతో వీధులన్నీ కిక్కిరిసిపోయి ఉండేవి.

    ట్రాఫిక్ జామ్‌లు: గంటల తరబడి ట్రాఫిక్ జామ్‌లు ఏర్పడేవి.

    దుకాణాల్లో తోపులాట: దుకాణాలు, స్టోర్‌లలో జనం విపరీతంగా ఉండేవారు.

    దొంగతనాలు ఎక్కువ: షాప్‌లిఫ్టింగ్ ఘటనలు కూడా భారీగా పెరిగేవి.

    పోలీసుల దృష్టిలో, ఆ రోజు పరిస్థితిని అదుపుచేయడం చాలా కష్టమైన, ఒత్తిడితో కూడిన పని. అందుకే, అశాంతి, ఇబ్బంది అనే భావంలో వారు దాన్ని "బ్లాక్" డేగా పిలవడం మొదలుపెట్టారు.

    బ్లాక్​ ఫ్రైడే- పేరు మార్చాలని రిటైలర్ల ప్రయత్నం

    ఈ ప్రతికూల అర్థం రిటైలర్లకు నచ్చలేదు! అందువల్ల, వారు దాని పేరును "బిగ్ ఫ్రైడే"గా మార్చడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ ఆ పేరు ఏమాత్రం ప్రాచుర్యం పొందలేదు. దీనికి బదులుగా, మీడియా కవరేజ్ ద్వారా అసలు పేరు "బ్లాక్ ఫ్రైడే" అనేది అమెరికా అంతటా వ్యాపించింది.

    ఇక 1980ల నాటికి, రిటైలర్లు ఈ పదాన్ని సానుకూల అర్థంలోకి మార్చడానికి చాలా ప్రయత్నించారు.

    సాంప్రదాయ అకౌంటింగ్ విధానంలో:

    ఎరుపు సిరా (Red ink): ఆర్థిక నష్టాలను సూచిస్తుంది.

    నలుపు సిరా (Black ink): ఆర్థిక లాభాలను సూచిస్తుంది.

    థాంక్స్‌గివింగ్ తరువాతి రోజు భారీగా జరిగే షాపింగ్ ద్వారా వ్యాపారాలు "రెడ్ (నష్టాల)" లో ఉండటం నుంచి "బ్లాక్ (లాభాల)" లోకి మారుతాయనే ఆలోచనను రిటైలర్లు బలంగా ప్రచారం చేశారు.

    ఈ కొత్త వివరణ అందరూ ఆమోదించే విధంగా ఉండటం వల్ల, బ్లాక్ ఫ్రైడే ఒక లాభదాయకమైన షాపింగ్ పండుగగా ప్రాచుర్యం పొందడానికి దోహదపడింది.

    బ్లాక్​ ఫ్రైడే- ఆధునిక అర్థం..

    నేటి కాలంలో, బ్లాక్ ఫ్రైడే అంటే:

    • భారీ తగ్గింపులు.
    • పండుగ సీజన్ షాపింగ్ ప్రారంభం.
    • ఆన్‌లైన్, స్టోర్‌లలో అద్భుతమైన డీల్స్.
    • రికార్డు స్థాయి అమ్మకాలు.

    మొదట్లో ఉన్న గందరగోళం, ట్రాఫిక్ జామ్ల వంటి ప్రతికూల అర్థం క్రమంగా మరుగునపడింది. వినియోగదారుల ఖర్చు, పండుగ సన్నాహాల చుట్టూ ఉన్న ఉత్సాహం దీనికి ప్రధాన అర్థంగా మారింది.

