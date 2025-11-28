Black Friday అంటే ఏంటి? దాని చరిత్ర ఏంటి? అసలు కథ ఇది..

ప్రపంచవ్యాప్తంగా బ్లాక్ ఫ్రైడే అనేది ఇప్పుడు ఒక భారీ షాపింగ్ ఈవెంట్గా సుపరిచితమైంది! అయితే, అమెరికాలో ఉద్భవించిన ఈ బ్లాక్ ఫ్రైడే పేరు వెనుక చాలా పాత, స్థానిక మూలాలు ఉన్నాయి. మొదట్లో ఈ పదాన్ని ఒక పండుగగా కాకుండా, అల్లకల్లోలం లేదా గందరగోళాన్ని వివరించడానికి ఉపయోగించేవారు! ఈ రోజు, నవంబర్ 28 బ్లాక్ ఫ్రైడే నేపథ్యంలో అసలేంటది? దాని చరిత్రేంటి? వంటి ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
బ్లాక్ ఫ్రైడే పేరు పుట్టుంది ఇలా..
"బ్లాక్ ఫ్రైడే" అనే పదాన్ని నేటి అర్థంలో ఉపయోగించడం అనేది 1950- 1960ల్లో ఫిలడెల్ఫియా నగరంలో మొదలైంది.
ఫిలడెల్ఫియా పోలీసులే దీనికి మూలం!
ఫిలడెల్ఫియాలో ఉన్న పోలీస్ అధికారులు, బస్సు డ్రైవర్లు ఈ పదాన్ని థాంక్స్గివింగ్ తరువాతి రోజు జరిగే పరిస్థితులను వివరించడానికి ఉపయోగించారు.
థాంక్స్గివింగ్ తరువాతి రోజున ఏం జరిగేది?
వీధుల్లో రద్దీ: షాపింగ్కి వచ్చే ప్రజలతో వీధులన్నీ కిక్కిరిసిపోయి ఉండేవి.
ట్రాఫిక్ జామ్లు: గంటల తరబడి ట్రాఫిక్ జామ్లు ఏర్పడేవి.
దుకాణాల్లో తోపులాట: దుకాణాలు, స్టోర్లలో జనం విపరీతంగా ఉండేవారు.
దొంగతనాలు ఎక్కువ: షాప్లిఫ్టింగ్ ఘటనలు కూడా భారీగా పెరిగేవి.
పోలీసుల దృష్టిలో, ఆ రోజు పరిస్థితిని అదుపుచేయడం చాలా కష్టమైన, ఒత్తిడితో కూడిన పని. అందుకే, అశాంతి, ఇబ్బంది అనే భావంలో వారు దాన్ని "బ్లాక్" డేగా పిలవడం మొదలుపెట్టారు.
బ్లాక్ ఫ్రైడే- పేరు మార్చాలని రిటైలర్ల ప్రయత్నం
ఈ ప్రతికూల అర్థం రిటైలర్లకు నచ్చలేదు! అందువల్ల, వారు దాని పేరును "బిగ్ ఫ్రైడే"గా మార్చడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ ఆ పేరు ఏమాత్రం ప్రాచుర్యం పొందలేదు. దీనికి బదులుగా, మీడియా కవరేజ్ ద్వారా అసలు పేరు "బ్లాక్ ఫ్రైడే" అనేది అమెరికా అంతటా వ్యాపించింది.
ఇక 1980ల నాటికి, రిటైలర్లు ఈ పదాన్ని సానుకూల అర్థంలోకి మార్చడానికి చాలా ప్రయత్నించారు.
సాంప్రదాయ అకౌంటింగ్ విధానంలో:
ఎరుపు సిరా (Red ink): ఆర్థిక నష్టాలను సూచిస్తుంది.
నలుపు సిరా (Black ink): ఆర్థిక లాభాలను సూచిస్తుంది.
థాంక్స్గివింగ్ తరువాతి రోజు భారీగా జరిగే షాపింగ్ ద్వారా వ్యాపారాలు "రెడ్ (నష్టాల)" లో ఉండటం నుంచి "బ్లాక్ (లాభాల)" లోకి మారుతాయనే ఆలోచనను రిటైలర్లు బలంగా ప్రచారం చేశారు.
ఈ కొత్త వివరణ అందరూ ఆమోదించే విధంగా ఉండటం వల్ల, బ్లాక్ ఫ్రైడే ఒక లాభదాయకమైన షాపింగ్ పండుగగా ప్రాచుర్యం పొందడానికి దోహదపడింది.
బ్లాక్ ఫ్రైడే- ఆధునిక అర్థం..
నేటి కాలంలో, బ్లాక్ ఫ్రైడే అంటే:
భారీ తగ్గింపులు.
పండుగ సీజన్ షాపింగ్ ప్రారంభం.
ఆన్లైన్, స్టోర్లలో అద్భుతమైన డీల్స్.
రికార్డు స్థాయి అమ్మకాలు.
మొదట్లో ఉన్న గందరగోళం, ట్రాఫిక్ జామ్ల వంటి ప్రతికూల అర్థం క్రమంగా మరుగునపడింది. వినియోగదారుల ఖర్చు, పండుగ సన్నాహాల చుట్టూ ఉన్న ఉత్సాహం దీనికి ప్రధాన అర్థంగా మారింది.
News/News/Black Friday అంటే ఏంటి? దాని చరిత్ర ఏంటి? అసలు కథ ఇది..
News/News/Black Friday అంటే ఏంటి? దాని చరిత్ర ఏంటి? అసలు కథ ఇది..