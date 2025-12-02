Edit Profile
    ఇక అన్ని ఫోన్స్​లో ఈ యాప్​ కచ్చితంగా ఉండాలన్న ప్రభుత్వం- ప్రైవసీపై పెరుగుతున్న ఆందోళన!

    దేశంలో కొత్తగా తయారయ్యే మొబైల్స్​ లేదా విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే ఫోన్స్​లో సంచార్​ సాథీ యాప్​ కచ్చితంగా ప్రీ-ఇన్​స్టాల్​ చేసి ఉండాలని టెలికాం శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మోసాలను అరికట్టేందుకు ఈ చర్య అవసరం అని ప్రభుత్వం చెబుతుండగా, ప్రైవసీపై కొందరు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    Published on: Dec 02, 2025 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారతదేశంలో విక్రయాల కోసం తయారు చేసే లేదా దిగుమతి చేసుకునే అన్ని కొత్త మొబైల్ హ్యాండ్‌సెట్‌లలో “సంచార్‌ సాథీ” యాప్‌ను ముందుగానే ఇన్‌స్టాల్ చేయాలని టెలికమ్యూనికేషన్స్ విభాగం (డీఓటీ) ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఒరిజినల్ ఎక్విప్‌మెంట్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్‌లు (ఓఈఎంలు - అంటే మొబైల్ తయారీదారులు), దిగుమతిదారులకు ఈ ఆదేశం జారీ అయ్యాయి.

    ఫోన్స్​లో సంచార్​ సాథీ యాప్​ కచ్చితంగా ఉండాలి!
    ఫోన్స్​లో సంచార్​ సాథీ యాప్​ కచ్చితంగా ఉండాలి!

    మొదటిసారిగా మొబైల్‌ను ఉపయోగించేటప్పుడు లేదా డివైస్ సెటప్ చేసే సమయంలోనే ఈ యాప్ వినియోగదారులకు స్పష్టంగా కనిపించేలా, సులభంగా అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలని, అలాగే దాని ఫీచర్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిలిపివేయడం లేదా పరిమితం చేయడం చేయవద్దని తయారీదారులకు టెలికాం శాఖ స్పష్టం చేసింది.

    అసలు 'సంచార్ సాథీ' అంటే ఏంటి?

    మే 2023లో ప్రారంభమైన ఈ సంచార్​ సాథీ పోర్టల్ ద్వారా, పోయిన లేదా దొంగతనానికి గురైన మొబైల్ ఫోన్‌లను రిపోర్ట్ చేయవచ్చు, వాటిని బ్లాక్ చేయవచ్చు. దీనితో పాటుగా మోసపూరిత వెబ్ లింకులను కూడా రిపోర్ట్ చేయవచ్చు.

    అంతేకాకుండా, ఒక వినియోగదారు పేరు మీద ఎన్ని మొబైల్ కనెక్షన్లు ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి, బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలకు చెందిన విశ్వసనీయ సంప్రదింపు వివరాలను తనిఖీ చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.

    ఈ సంచార్​ సాథీ యాప్ మోసపూరిత కార్యకలాపాలను రిపోర్ట్ చేయడాన్ని మరింత సులభతరం చేస్తుందని ఒక డీఓటీ అధికారి గతంలో హెచ్‌టీకి తెలిపారు. "ప్రస్తుతం, వినియోగదారులు మోసాన్ని లేదా దొంగతనానికి మొబైల్ ఫోన్‌లను రిపోర్ట్ చేయడానికి వెబ్‌సైట్‌కు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. దీనివల్ల రిపోర్టింగ్ సమయం మారుతోంది," అని ఆ అధికారి పేర్కొన్నారు.

    యాప్ ద్వారా మోసాన్ని రిపోర్ట్ చేసేటప్పుడు, వినియోగదారులు తమ ఐఎంఈఐ నంబర్‌ను గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదని, ఎందుకంటే ఈ పోర్టల్ "చాలా అత్యాధునికమైనది" అని ఆ అధికారి తెలిపారు.

    ఈ యాప్ వినియోగదారు పేరు మీద ఉన్న మొబైల్ కనెక్షన్లను తనిఖీ చేయడం, హ్యాండ్‌సెట్ అసలైనదా కాదా అని ధృవీకరించడం, అనుమానాస్పద కమ్యూనికేషన్ లేదా స్పామ్‌ను రిపోర్ట్ చేయడం వంటి ఇతర సేవలను కూడా అందిస్తుంది.

    భారతీయ నంబర్‌తో వచ్చే అంతర్జాతీయ కాల్‌లను రిపోర్ట్ చేయడానికి కూడా ఈ యాప్ వినియోగదారులకు సహాయపడుతుంది. దీనికి ఫోన్‌లో ఓటీపీ వెరిఫికేషన్​ అవసరం లేదు.

    'సంచార్ సాథీ' వెబ్‌సైట్ ప్రకారం.. ఈ చొరవ కింద ఇప్పటివరకు 42.14 లక్షలకు పైగా మొబైల్స్‌ను బ్లాక్ చేశారు. 26.11 లక్షలకు పైగా పోయిన లేదా దొంగతనానికి గురైన ఫోన్స్​ని​ ట్రేస్ చేశారు.

    తమ పేరు మీద నమోదైన మొబైల్ కనెక్షన్ల సమాచారం తెలుసుకోవడానికి ప్రజల నుంచి 288 లక్షలకు పైగా అభ్యర్థనలు అందగా, వాటిలో 254 లక్షలకు పైగా అభ్యర్థనలు పరిష్కారమయ్యాయి.

    ఈ యాప్‌నకు ఇప్పటికే 1.14 కోట్లకు పైగా రిజిస్ట్రేషన్లు ఉన్నాయి. గూగుల్ ప్లేస్టోర్ నుంచి కోటి కంటే ఎక్కువ డౌన్‌లోడ్‌లు, యాపిల్ స్టోర్ నుంచి 9.5 లక్షలకు పైగా డౌన్‌లోడ్‌లు అయ్యాయి.

    పౌరులను మోసాల నుంచి 'రక్షించడమే' లక్ష్యం: టెలికాం శాఖ

    ఇప్పటికే తయారై దేశంలోని విక్రయ కేంద్రాలలో ఉన్న డివైస్‌ల కోసం, సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్‌ల ద్వారా 'సంచార్ సాథీ' యాప్‌ను అందించాలని ప్రభుత్వం తయారీదారులను, దిగుమతిదారులను కోరింది.

    "పౌరులు నకిలీ హ్యాండ్‌సెట్‌లను కొనుగోలు చేయకుండా రక్షించడానికి, టెలికాం వనరులను అనుమానాస్పదంగా దుర్వినియోగం చేస్తున్నట్లు సులభంగా రిపోర్ట్ చేయడానికి" ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు టెలికాం శాఖ తెలిపింది.

    యాపిల్, ఒప్పో, వివో, షావోమీ, శాంసంగ్ వంటి మొబైల్ తయారీదారులకు ఈ నిబంధనను పాటించడానికి 90 రోజుల గడువు ఉంటుందని గతంలో నివేదికలు వచ్చాయి. దీనికి సంబంధించిన కంప్లయన్స్ రిపోర్ట్‌ను 120 రోజుల్లో సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

    టెలికాం శాఖ నిర్ణయంపై ఆందోళన..

    కొత్త మొబైల్ హ్యాండ్‌సెట్‌లలో సంచార్ సాథీ యాప్‌ను ముందస్తుగా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలనే టెలికమ్యూనికేషన్స్ విభాగం ఆదేశాలను కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యతిరేకించింది. ఈ చర్య రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని, ఆదేశాలను తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది.

    కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ ఎక్స్​ ద్వారా స్పందిస్తూ, డీఓటీ ఆదేశం "రాజ్యాంగానికి అతీతమైనది" అని పేర్కొన్నారు. "బిగ్ బ్రదర్ మమ్మల్ని చూడలేడు," అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

    రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 21లో అందించిన ప్రాథమిక హక్కు అయిన జీవించే, స్వేచ్ఛా హక్కులో ప్రైవసీ రైట్​ అంతర్భాగమని ఆయన గుర్తు చేశారు.

    సంచార్ సాథీ యాప్‌ను "ప్రతి భారతీయుడిని పర్యవేక్షించేందుకు ఒక నిరంకుశ సాధనం"గా అభివర్ణించిన వేణుగోపాల్, ఇది ప్రతి పౌరుడి కదలికలు, సంభాషణలు, నిర్ణయాలను గమనించే ఒక మార్గమని పేర్కొన్నారు.

    ప్రతి ఫోన్​లో నిపుణుల అభిప్రాయం- నిపుణుల అభిప్రాయం..

    పాలసీ కన్సల్టింగ్ సంస్థ ది క్వాంటమ్ హబ్ భాగస్వామి అయిన సుమేష్ శ్రీవాస్తవ ఈ ఆదేశంపై స్పందిస్తూ.. "తొలగించలేని విధంగా యాప్‌ను తప్పనిసరిగా ఇన్‌స్టాల్ చేయమని ఆదేశించడం నిష్పత్తి లేనిది, నిష్ప్రయోజనకరమైనది," అని అన్నారు.

    "వినియోగదారు ఇన్‌పుట్ లేకుండా ఈ యాప్ స్వయంచాలకంగా ఐఎంఈఐ నంబర్‌లను స్కాన్ చేయలేదు. ఒకవేళ చేయగలిగినా, మోసం చేయాలనుకునే ఎవరైనా పాత డివైజ్‌లను ఉపయోగించవచ్చు లేదా యాప్‌ను తొలగించడానికి తమ ఫోన్‌లను 'రూట్' చేయవచ్చు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    శ్రీవాస్తవ మాట్లాడుతూ, పరిమిత ప్రయోజనం కంటే, ప్రతి పౌరుడి వ్యక్తిగత డివైస్‌పై కాల్ లాగ్‌లు, ఎస్ఎంఎస్ సందేశాలు, కెమెరాలకు యాక్సెస్ ఉన్న తప్పనిసరి ప్రభుత్వ యాప్‌పై సమంజసమైన గోప్యతా ఆందోళనలు ఉన్నాయని అన్నారు.

    సంచార్​ సాథీ యాప్ ఇప్పటికే 100 మిలియన్లకు పైగా డౌన్‌లోడ్‌లతో సహజంగా వృద్ధి చెందుతోందనే వాస్తవాన్ని ఆయన గుర్తు చేశారు.

    "మరింత అవగాహన కల్పించడం ద్వారా దీని వినియోగాన్ని పెంచవచ్చు. కానీ అంతిమంగా దీని వాడకం పౌరులకు ఉపయోగపడుతుందా అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. తప్పనిసరి ఇన్‌స్టాలేషన్ నిష్పత్తి పరంగా సమంజసం కాదు, న్యాయబద్ధం కాదు," అని శ్రీవాస్తవ అన్నారు.

