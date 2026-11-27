ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
జియోతో వాట్సప్ ఈ-సిమ్ భాగస్వామ్యం.. విదేశీ ప్రయాణికులకు లాభమా?
యాప్లోనే అంతర్జాతీయ ఈ-సిమ్ ప్లాన్లు కొనే సదుపాయం కోసం రిలయన్స్ జియోతో పాటు పలు టెలికాం సంస్థలతో వాట్సప్ చేతులు కలిపింది. భారతీయ ప్రయాణికులకు ఈ సేవ ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుంది, రోమింగ్ కంటే చౌకగా ఉంటుందా అన్న దానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
విదేశీ ప్రయాణాలను మరింత సులభతరం చేసేలా వాట్సప్ కొత్త ఫీచర్ను తీసుకొస్తోంది. యాప్ నుంచే నేరుగా ట్రావెల్ ఈ-సిమ్ ప్లాన్లు కొనుగోలు చేసే సదుపాయాన్ని కల్పించేందుకు మెటా యాజమాన్యంలోని ఈ సంస్థ సిద్ధమైంది. ఈ సేవ కోసం భారత్కు చెందిన రిలయన్స్ జియో సహా పలు టెలికాం ఆపరేటర్లు, ఈ-సిమ్ సంస్థలతో వాట్సప్ భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది.
నవంబరు 26న ప్రకటించిన ఈ ఫీచర్ వల్ల విదేశాలకు వెళ్లేవారు అక్కడ దిగిన వెంటనే స్థానిక సిమ్ కార్డు కొనడం లేదా ఖరీదైన అంతర్జాతీయ రోమింగ్ ప్లాన్ల కోసం డబ్బులు వెచ్చించడం వంటి ఇబ్బందులు తప్పించుకోవచ్చు. వాట్సప్ యాప్ నుంచి బయటకు వెళ్లకుండానే కొన్ని దశల్లో ఈ-సిమ్ కొనుగోలు చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఈ-సిమ్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ వాడుతూనే, తమ పాత వాట్సప్ నంబరును యథాతథంగా కొనసాగించవచ్చు.
విదేశీ ప్రయాణాల సమయంలో మొబైల్ డేటా కోసం ప్రయాణికులు తరచూ ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. ఈ-సిమ్ అనేది భౌతిక సిమ్ కార్డు లేకుండానే, అందుకు మద్దతు ఇచ్చే స్మార్ట్ఫోన్ను మొబైల్ నెట్వర్క్కు అనుసంధానం చేసే డిజిటల్ సిమ్. జియో భాగస్వామ్యం భారతీయ ప్రయాణికుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తించినప్పటికీ, తొలి దశలో భారత్కు ఈ ఫీచర్ అందుబాటులోకి వస్తుందా లేదా అన్న విషయాన్ని వాట్సప్ ఇంకా ధ్రువీకరించలేదు.
జియో, వెరిజోన్ సహా పలు భాగస్వామ్యాలు
ఈ కొత్త సేవ కోసం రిలయన్స్ జియో, స్మార్ట్ అక్సియాటా, స్మార్ట్ కమ్యూనికేషన్స్, వెరిజోన్ సంస్థల పేర్లను వాట్సప్ వెల్లడించింది. మరిన్ని దేశాల్లో ఈ సదుపాయాన్ని అందించేందుకు ఇతర టెలికాం ఆపరేటర్లు, ఈ-సిమ్ సంస్థలతోనూ చర్చలు జరుపుతోంది.
తరచూ విదేశాలకు వెళ్లే భారతీయ వినియోగదారులకు జియో భాగస్వామ్యం కీలకమే అయినా, సేవ ప్రారంభమైన వెంటనే వారికి ఇది అందుబాటులోకి వస్తుందని చెప్పలేం. తొలి దశలో భారత్ను చేరుస్తారా లేదా అన్న దానిపై వాట్సప్ స్పష్టత ఇవ్వలేదు. వివిధ దేశాల్లో ఏ భాగస్వామ్య సంస్థ నెట్వర్క్ కవరేజీ అందిస్తుందనే వివరాలనూ వెల్లడించలేదు.
ప్లాన్ల ధరలు ఎంత ఉంటాయి, ఎంత డేటా లభిస్తుంది, ఒక్కో ప్లాన్ ఎన్ని రోజులు అమల్లో ఉంటుంది వంటి కీలక విషయాలు ఇంకా బయటకు రాలేదు. త్వరలోనే ఎంపిక చేసిన కొన్ని దేశాల్లో ఈ సేవలను దశలవారీగా ప్రారంభిస్తామని సంస్థ తెలిపింది. ప్రారంభ తేదీ, దేశాల జాబితా, ధరల వివరాలను మాత్రం ఇంకా ప్రకటించలేదు. ఈ ఫీచర్ అందుబాటులోకి వచ్చాక యాప్లోనే నేరుగా ఈ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
వాట్సప్ ట్రావెల్ ఈ-సిమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
మరో దేశానికి వెళ్లినప్పుడు మొబైల్ ఇంటర్నెట్ సులభంగా పొందడమే ఈ ఫీచర్ ప్రధాన ఉద్దేశం. ప్రస్తుతం ప్రయాణికులకు విమానాశ్రయంలో స్థానిక సిమ్ కొనడం, సాధారణ ఆపరేటర్ వద్ద అంతర్జాతీయ రోమింగ్ ప్యాక్ వేసుకోవడం లేదా మరో యాప్, వెబ్సైట్ ద్వారా ఈ-సిమ్ కొనుగోలు చేయడం వంటి మార్గాలు ఉన్నాయి.
ఈ ప్రక్రియ మొత్తాన్ని వాట్సప్ యాప్లోకి తీసుకురావాలని సంస్థ భావిస్తోంది. దీనివల్ల వేరే వెబ్సైట్కు వెళ్లకుండా లేదా మరో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోకుండానే ట్రావెల్ డేటా ప్లాన్ కొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఫోన్ సామర్థ్యాన్ని బట్టి, ఈ-సిమ్ వాడుతూనే సాధారణ సిమ్ను కూడా యాక్టివ్గా ఉంచుకోవచ్చు.
వాట్సప్ నంబరు మార్చాల్సిన అవసరం లేకపోవడం ఇందులో పెద్ద వెసులుబాటు. ట్రావెల్ ఈ-సిమ్ మొబైల్ ఇంటర్నెట్ అందిస్తుండగానే, పాత ఖాతా ద్వారానే మెసేజ్లు, కాల్స్ చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల విమానాశ్రయాలు, హోటళ్లు, కేఫ్ల వద్ద పబ్లిక్ వై-ఫైపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది.
భారతీయ ప్రయాణికులకు ప్రయోజనం ఏ మేరకు?
జియోతో వాట్సప్ చేతులు కలపడంతో భారతీయ ప్రయాణికులకూ ఈ సేవ అందుబాటులోకి వస్తుందన్న ఆశలు చిగురించాయి. అయితే ఈ విషయంలో కొన్ని కీలక ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. అందులో మొదటిది అందుబాటు. ఫీచర్ తొలిసారి ప్రారంభమైనప్పుడే భారతీయ వినియోగదారులు ట్రావెల్ ఈ-సిమ్లు కొనగలరా లేదా అన్నది వాట్సప్ ఇంకా ధ్రువీకరించలేదు.
రెండోది ధరల అంశం. అంతర్జాతీయ రోమింగ్ ప్యాక్లు, థర్డ్-పార్టీ ఈ-సిమ్ సేవలతో పాటు ఇది మరో ప్రత్యామ్నాయంగా నిలుస్తుంది. కానీ నిజంగానే ఇది చౌకగా ఉంటుందా లేదా అని ఇప్పుడే చెప్పలేం. వాట్సప్ ఎంత రుసుము విధిస్తుంది, ఒక్కో ప్లాన్లో ఎంత డేటా ఇస్తుంది, ప్లాన్ గడువు ఎంత అనే అంశాలపై ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ సేవను ఉపయోగించుకోవడానికి ఈ-సిమ్ సాంకేతికతకు మద్దతు ఇచ్చే స్మార్ట్ఫోన్ తప్పనిసరి. ప్రారంభ వివరాలు, భాగస్వామ్య సంస్థల కవరేజీ దేశాల గురించి వాట్సప్ వెల్లడించే వరకు భారతీయ ప్రయాణికులు వేచి చూడాల్సిందే.
మెసేజింగ్కు మించి మరిన్ని సేవల దిశగా..
మెసేజింగ్, కాలింగ్కు మించి మరిన్ని సేవలు అందించే ప్రయత్నంలో భాగంగానే వాట్సప్ ఈ ప్రకటన చేసింది. ప్రయాణాల సమయంలో బోర్డింగ్ పాస్లు అందుకోవడానికి, ఎయిర్పోర్ట్ పికప్లు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి, గమ్యస్థానానికి చేరుకున్న విషయాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పడానికి ప్రజలు ఇప్పటికే వాట్సప్ను వాడుతున్నారని సంస్థ గుర్తు చేసింది. విమానం దిగిన వెంటనే మొబైల్ ఇంటర్నెట్ అందుబాటులో ఉంటే ఈ పనులన్నీ మరింత సులభమవుతాయని తెలిపింది.
"ఈ-సిమ్ సేవలను అందించే దిశగా ఇది తొలి అడుగు" అని వాట్సప్ హెడ్ కునాల్ షా ఎక్స్ పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో చేరాలని మరిన్ని టెలికాం ఆపరేటర్లు, ఈ-సిమ్ సంస్థలను ఆయన ఆహ్వానించారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్ ప్రారంభ దశలోనే ఉంది. వాట్సప్ మరిన్ని వివరాలు వెల్లడించిన తర్వాత, అందుబాటు, ధరలను బట్టి ఇది భారతీయ ప్రయాణికులకు చౌకైన ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతుందా లేదా అన్నది తెలుస్తుంది.