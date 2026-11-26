ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
సీటీసీ వేరు.. చేతికొచ్చే జీతం వేరు: వేతన లెక్కల అసలు గుట్టు ఇదే
రూ. 12 లక్షల సీటీసీ అంటే నెలకు రూ. లక్ష రాదు. పీఎఫ్, గ్రాట్యుటీ, పన్నులు, వేరియబుల్ పే వంటి అంశాలు చేతికొచ్చే జీతాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. ఆఫర్ అంగీకరించే ముందు వేతన విభజన, నిబంధనలను స్పష్టంగా పరిశీలించాలి.
కంపెనీ ఇచ్చే కాస్ట్ టు కంపెనీ (సీటీసీ) అంటే ఏడాదిలో ఉద్యోగిపై సంస్థ చేసే మొత్తం ఖర్చు. ప్రతి నెలా బ్యాంకు ఖాతాలో పడే జీతం కాదు ఇది. ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (పీఎఫ్), గ్రాట్యుటీ, బీమా, పన్నులు, ఇతర మినహాయింపులు చేతికొచ్చే జీతంపై ప్రభావం చూపుతాయి. రూ. 12 లక్షల ఉద్యోగ ఆఫర్ ఆకర్షణీయంగా అనిపిస్తుంది. నెలకు రూ. లక్ష ఖాతాలో జమ అవుతుందని ఆశపడతారు. కానీ తొలి జీతం వచ్చినప్పుడు అనుకున్నంత మొత్తం కనిపించదు. ఏడాది కాలంలో కంపెనీ మీపై పెట్టే ఖర్చును సీటీసీ చూపిస్తుంది. మినహాయింపుల తర్వాత మీకు అందే మొత్తమే ఇన్-హ్యాండ్ శాలరీ.
ఉద్యోగ నియామక లేఖల్లో పెద్ద అంకెలుగా కనిపించే సీటీసీ వెనుక అనేక లెక్కలు దాగి ఉంటాయి. కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరేవారితో పాటు అనుభవజ్ఞులైన ఉద్యోగులు కూడా ఈ వివరాలను తెలుసుకోవడం ఆర్థిక ప్రణాళికకు ఎంతో అవసరం.
జీతం మినహాయింపులు.. వేతన నిర్మాణం
బేసిక్ శాలరీ, అలవెన్సులు సాధారణంగా సీటీసీలో భాగంగా ఉంటాయి. కంపెనీ తన పీఎఫ్ వాటా, గ్రాట్యుటీ, బీమా ప్రీమియంలు, బోనస్లను కూడా ఇందులో లెక్కించవచ్చు. కంపెనీ ఇచ్చే పీఎఫ్ వాటా మీ రిటైర్మెంట్ ఖాతాలోకి వెళ్తుంది.
మీ పీఎఫ్ వాటాను మీ జీతం నుంచి కట్ చేస్తారు. ఈ కోత సాధారణంగా బేసిక్ పే ఆధారంగా ఉంటుంది. ఈ రెండూ కలిసి ప్రతి నెలా మీ బ్యాంకు ఖాతాలోకి ఎంత మొత్తం చేరుతుందో నిర్ణయిస్తాయి.
నిర్దేశిత సర్వీసు కాలం పూర్తయిన తర్వాత గ్రాట్యుటీ చెల్లింపు వర్తిస్తుంది. బీమా ప్రీమియం మీ ఆరోగ్య బీమాకు ఉపయోగపడుతుంది. ఆదాయపు పన్నును మూలం వద్దే (టీడీఎస్) మినహాయిస్తారు, వర్తించే చోట ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ కూడా కట్ చేస్తారు. వీటన్నింటి తర్వాత మిగిలే నికర మొత్తాన్నే ఇన్-హ్యాండ్ శాలరీ అంటారు.
ఒకే సీటీసీ ఉన్న ఇద్దరు ఉద్యోగులకు చేతికొచ్చే జీతం వేర్వేరుగా ఉండొచ్చు. వారి వేతన నిర్మాణాల్లో తేడాలు ఉండటమే దీనికి కారణం. బేసిక్ శాలరీ ఎక్కువగా ఉంటే పీఎఫ్ కోత కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల రిటైర్మెంట్ పొదుపు పెరుగుతుంది కానీ, ప్రతి నెలా చేతిలో నగదు తక్కువగా మిగులుతుంది. బేసిక్ శాలరీ తక్కువగా ఉంటే నెలవారీ నగదు పెరుగుతుంది కానీ, రిటైర్మెంట్ పొదుపు తగ్గుతుంది.
వేరియబుల్ పే రహస్యం ఇలా
ఆఫర్ లేఖలో గరిష్ఠంగా రాగల బోనస్ మొత్తాన్ని చూపించవచ్చు కాబట్టి వేరియబుల్ పే మరో సమస్యను తెస్తుంది. అసలు అందే మొత్తం మీ పనితీరు, కంపెనీ ఫలితాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పూర్తి మొత్తం రావచ్చు, కొంత భాగం రావచ్చు లేదా అసలు రాకపోవచ్చు. పూర్తి బోనస్ వచ్చినా పన్నుల వల్ల ఖాతాలోకి చేరే మొత్తం తగ్గుతుంది.
ఉదాహరణకు రూ. 2 లక్షల వేరియబుల్ పేతో కూడిన రూ. 12 లక్షల ప్యాకేజీని తీసుకుందాం. బెనిఫిట్లు, మినహాయింపుల ముందు ఫిక్స్డ్ కాంపోనెంట్ రూ. 10 లక్షలుగా ఉంటుంది. కంపెనీ 70 శాతం బోనస్ చెల్లిస్తే, పన్నుకు ముందు మీకు రూ. 1.4 లక్షలు అందుతాయి. ఇది ఆఫర్లో చూపిన వేరియబుల్ మొత్తం కంటే రూ. 60,000 తక్కువ.
ఆఫర్ అంగీకరించే ముందు ఏం అడగాలి?
ఉద్యోగ ఆఫర్ అంగీకరించే ముందే రాతపూర్వక శాలరీ బ్రేకప్ అడిగి తీసుకోవాలి. బేసిక్ పే, హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్, స్పెషల్ అలవెన్స్, మినహాయింపులను తనిఖీ చేయాలి. బోనస్ను కంపెనీ ఎలా నిర్ణయిస్తుంది, ఎప్పుడు చెల్లిస్తుందో అడిగి తెలుసుకోవాలి.
గత రెండేళ్ల సగటు చెల్లింపులను పరిశీలిస్తే ప్రకటించిన అంకెపై ఒక అంచనాకు రావచ్చు. కంపెనీ నుంచి వైదొలిగితే బోనస్పై ప్రభావం పడుతుందా అనేది చూడాలి. తిరిగి చెల్లించాల్సిన నిబంధనలు ఉన్నాయా లేదా అని కూడా అడగాలి.
ఫిక్స్డ్ వార్షిక వేతనం, నెలవారీ ఇన్-హ్యాండ్ జీతం, మీకు విలువైన బెనిఫిట్ల ఆధారంగా ఆఫర్లను పోల్చి చూడాలి. పెద్ద ప్యాకేజీలో పనితీరు ఆధారిత బోనస్ ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. చిన్న ప్యాకేజీలో చేతికి అందే ఫిక్స్డ్ నగదు ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. మీ బడ్జెట్ ప్రణాళిక కోసం నెలవారీ ఇన్-హ్యాండ్ మొత్తాన్నే ప్రాతిపదికగా తీసుకోవాలి.