సెన్సెక్స్ బేజార్.. ఒక్కసారిగా 800 పాయింట్లు పతనం: 30 నిమిషాల్లో రూ. 4 లక్షల కోట్లు ఆవిరి.. ఎందుకిలా?
భారత స్టాక్ మార్కెట్లు మంగళవారం భారీ నష్టాల్లో చిక్కుకున్నాయి. సెన్సెక్స్ 800 పాయింట్లకు పైగా పతనమై ఇన్వెస్టర్ల సంపదను హరించింది. అమెరికా టారిఫ్ నిర్ణయాలు, ఐటీ రంగంలో కొనసాగుతున్న అమ్మకాలు, ఇరాన్ సంక్షోభం వంటి 5 కీలక అంశాలు మార్కెట్లను కుదిపేశాయి. ఆ వివరాలు మీకోసం..
మంగళవారం (ఫిబ్రవరి 24) ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే దలాల్ స్ట్రీట్లో అమ్మకాల సునామీ కనిపించింది. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న ప్రతికూల పరిస్థితులతో ఇన్వెస్టర్లు ఒక్కసారిగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్కు మొగ్గు చూపారు. ఫలితంగా సెన్సెక్స్ 800 పాయింట్లకు పైగా పతనమై 82,451 కనిష్ట స్థాయిని తాకగా, నిఫ్టీ 25,500 దిగువకు పడిపోయింది. మార్కెట్ ప్రారంభమైన కేవలం అరగంటలోనే ఇన్వెస్టర్లు ఏకంగా ₹4 లక్షల కోట్ల మేర సంపదను కోల్పోయారు.
మార్కెట్ల పతనానికి 5 ప్రధాన కారణాలు:
1. అమెరికా టారిఫ్ సెగ
అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ టారిఫ్ వ్యూహాలు మార్కెట్లలో భయాందోళనలు కలిగిస్తున్నాయి. గత వారమే ట్రంప్ టారిఫ్ నిర్ణయాలను అక్కడి సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసినప్పటికీ, ప్రభుత్వం మాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. 1962 నాటి ట్రేడ్ ఎక్స్పాన్షన్ యాక్ట్లోని సెక్షన్ 232ను ఉపయోగించి గ్లోబల్ టారిఫ్లను మళ్లీ అమలు చేయాలని ట్రంప్ యోచిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నేడు ఆయన చేయబోయే 'స్టేట్ ఆఫ్ ది యూనియన్' ప్రసంగంపై ప్రపంచం దృష్టి సారించింది.
"ట్రంప్ నేటి ప్రసంగంలో ఇచ్చే సందేశం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనుంది. అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తర్వాత కూడా ట్రంప్ హెచ్చరికలు చూస్తుంటే టారిఫ్ డ్రామా ఇంకా ముగియలేదని అర్థమవుతోంది" అని జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సర్వీసెస్ చీఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజిస్ట్ వి.కె. విజయకుమార్ విశ్లేషించారు.
2. ఉద్రిక్తతల్లో ఇరాన్
ఇరాన్లో పెరుగుతున్న నిరసనలు, వేల సంఖ్యలో జరుగుతున్న మరణాలు ఇన్వెస్టర్లను ఆందోళనలో పడేశాయి. ఇరాన్పై సైనిక చర్య తీసుకుంటామని అమెరికా హెచ్చరించడం పరిస్థితిని మరింత క్లిష్టంగా మార్చింది. ఈ నెల 26న (గురువారం) వాషింగ్టన్, టెహ్రాన్ మధ్య జరగనున్న అణు చర్చలు ఇప్పుడు మార్కెట్లకు కీలకంగా మారాయి.
3. ఐటీ షేర్ల పతనం
భారత మార్కెట్లను ప్రధానంగా ఐటీ షేర్లే దెబ్బతీస్తున్నాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వల్ల ఐటీ రంగంలో పెను మార్పులు రాబోతున్నాయనే ఆందోళనలు, అమెరికాలో వడ్డీ రేట్లు తగ్గకపోవడం ఐటీ ఇండెక్స్ను 4% మేర కుంగదీశాయి. కేవలం ఫిబ్రవరి నెలలోనే ఐటీ ఇండెక్స్ దాదాపు 20% నష్టపోయింది.
4. ఎగిసిపడుతున్న ముడి చమురు ధరలు
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర 1% పెరిగి బారెల్కు 72 డాలర్ల మార్కును దాటింది. భారత్ తన అవసరాల కోసం దిగుమతులపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంది కాబట్టి, చమురు ధరలు పెరిగితే అది ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీసి రూపాయి విలువను దెబ్బతీస్తుంది.
5. బలపడుతున్న డాలర్
డాలర్ ఇండెక్స్ 0.20% పెరిగి 98 మార్కు దిశగా సాగుతోంది. డాలర్ బలపడితే సాధారణంగా విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు (FIIs) అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ల నుంచి పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకుంటారు. భారత మార్కెట్లలో షేర్ల విలువ (Valuations) ఇప్పటికే ఎక్కువగా ఉండటం కూడా అమ్మకాలకు ఒక కారణమవుతోంది.
మరింత సూటిగా
1. సెన్సెక్స్ ఈరోజు ఎందుకు పడిపోయింది?
ప్రధానంగా అమెరికా టారిఫ్ నిర్ణయాలు, ఐటీ షేర్లలో భారీ అమ్మకాలు, ముడి చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల మార్కెట్ పతనమైంది.
2. ఇన్వెస్టర్లు ఎంత సొమ్ము కోల్పోయారు?
మంగళవారం ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన కేవలం 30 నిమిషాల్లోనే బీఎస్ఈ (BSE) లిస్టెడ్ కంపెనీల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ₹469 లక్షల కోట్ల నుంచి ₹465 లక్షల కోట్లకు పడిపోయింది. అంటే ₹4 లక్షల కోట్లు ఆవిరయ్యాయి.
3. ఐటీ రంగం ఎందుకు నష్టపోతోంది?
AI (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) వల్ల ఐటీ కంపెనీల భవిష్యత్తుపై అస్పష్టత నెలకొనడం, అమెరికాలో అధిక వడ్డీ రేట్లు కొనసాగడం వల్ల ఐటీ షేర్లు కుప్పకూలుతున్నాయి.
4. ముడి చమురు ధర పెరిగితే మనకేంటి నష్టం?
చమురు ధరలు పెరిగితే దిగుమతి ఖర్చులు పెరిగి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతాయి. ఇది సామాన్యులపై భారం వేయడమే కాకుండా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది.