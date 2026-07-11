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    ఐటీఆర్ అంటే టాక్స్ మాత్రమే కాదు.. మీ అసలైన ఆర్థిక గుర్తింపు

    ఆదాయపు పన్ను రిటర్నుల (ITR) దాఖలు కేవలం చట్టపరమైన బాధ్యత మాత్రమే కాదు, అది మీ ఆర్థిక విశ్వసనీయతను పెంచే పత్రంగా మారింది. బ్యాంక్ రుణాలు, వీసా ఆమోదాలు వేగంగా రావాలంటే ఐటీఆర్ ఎందుకు అవసరమో నిపుణుల విశ్లేషణ ఇక్కడ చదవండి.

    Published on: Jul 11, 2026, 20:41:57 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    ఒకప్పుడు ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు (ITR) దాఖలు చేయడాన్ని కేవలం జరిమానాలు తప్పించుకోవడానికి, చట్టపరమైన ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడటానికి చేసే ఒక ప్రక్రియగా మాత్రమే పన్ను చెల్లింపుదారులు భావించేవారు. డెడ్‌లైన్ లోగా ఎలాగోలా ఫైల్ చేస్తే చాలనుకునే రోజులు పోయాయి. పెరిగిన అవగాహన, సాంకేతిక మార్పుల వల్ల ఇప్పుడు ఐటీఆర్ పట్ల ప్రజల ఆలోచనా విధానంలో పెను మార్పు వచ్చింది.

    ఐటీఆర్ అంటే టాక్స్ మాత్రమే కాదు.. మీ అసలైన ఆర్థిక గుర్తింపు
    ఐటీఆర్ అంటే టాక్స్ మాత్రమే కాదు.. మీ అసలైన ఆర్థిక గుర్తింపు

    నేటి డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఐటీఆర్ అనేది కేవలం పన్ను పత్రం కాదు, అది ఒక వ్యక్తి ఆర్థిక గుర్తింపుగా (Financial Identity) అవతరించింది. బ్యాంక్ లోన్లు, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు, వీసా దరఖాస్తులు, వ్యాపార నిధుల సమీకరణ వరకు ప్రతిదానికీ ఐటీఆర్ అత్యంత కీలకమైన పత్రంగా మారింది. ఆర్థిక సంస్థలు ఒక వ్యక్తి ఆదాయాన్ని, క్రమశిక్షణను, విశ్వసనీయతను అంచనా వేయడానికి ఐటీఆర్‌ను ఒక ప్రామాణిక ఆధారంగా పరిగణిస్తున్నాయి. నోటీసులు, స్క్రుటినీల వంటి చట్టపరమైన చిక్కులు రాకుండా ఉండాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా పన్నులు చెల్లించి, ఐటీఆర్ ఫైల్ చేయడం అవసరం.

    ఆర్థిక ప్రొఫైల్‌కు కొండంత అండ

    "చాలా మంది పన్ను చెల్లింపుదారులు ఐటీఆర్‌ను ఏడాదికి ఒకసారి పూర్తి చేయాల్సిన చట్టపరమైన నిబంధనగా భావిస్తున్నారు. కానీ నిజానికి దీని పరిధి చాలా విస్తరించింది. ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు కేవలం పన్ను చెల్లింపుల వివరాలకే పరిమితం కాలేదు. ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక వ్యక్తి నమ్మకాన్ని పెంచే నమ్మకమైన రికార్డుగా ఇది రూపాంతరం చెందింది, అని ప్రముఖ సీఏ అన్షుల్ భార్గవ వివరించారు.

    కొత్తగా అప్పులు లేదా క్రెడిట్ లైన్లు తీసుకోవాలనుకునే వారికి క్లీన్ టాక్స్ రికార్డు ఎంతో సహాయపడుతుందని ఆయన సూచించారు. "మీరు హోమ్ లోన్, బిజినెస్ ఫండింగ్, భారీ మొత్తానికి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కోసం దరఖాస్తు చేసినప్పుడు లేదా కొన్ని దేశాల వీసాల కోసం ప్రయత్నించినప్పుడు మొదట అడిగే పత్రాల్లో ఐటీఆర్ ఒకటి. మీ ఆదాయం నిజమైందేనని, మీ ఆర్థిక లావాదేవీలు పారదర్శకంగా ఉన్నాయని, మీరు క్రమం తప్పకుండా నిబంధనలు పాటిస్తున్నారని ఇది బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలకు నమ్మకాన్ని కలిగిస్తుంది. చాలా సందర్భాల్లో కేవలం ఆదాయ ప్రకటన కంటే సరిగ్గా నిర్వహించిన ఐటీఆర్ మరింత బలంగా మాట్లాడుతుంది" అని అన్షుల్ భార్గవ స్పష్టం చేశారు.

    డిజిటల్ రికార్డుల యుగంలో ఐటీఆర్ ప్రాధాన్యత

    సమయానికి పన్నులు చెల్లించడం వల్ల స్పష్టమైన డిజిటల్ రికార్డులు రూపొందుతాయి. ఇవి మీ నమ్మకాన్ని పెంచడమే కాకుండా చట్టపరంగా మిమ్మల్ని బలమైన స్థితిలో నిలబెడతాయి.

    "నేడు దాదాపు అన్ని ప్రధాన ఆర్థిక లావాదేవీల వెనుక డిజిటల్ రికార్డులు ఉంటున్నాయి. కాబట్టి పారదర్శకత, స్థిరత్వం ఇప్పుడు గతంలో కంటే చాలా ముఖ్యం. మీ పన్ను రిటర్నులు ఆ ఆర్థిక రికార్డుకు ఎంతో దోహదం చేస్తాయి. దీనిని సరిగ్గా, సమయానికి ఫైల్ చేయడం అనేది కేవలం జరిమానాల నుంచి తప్పించుకోవడం కోసం మాత్రమే కాదు. ఇది మీ ఆర్థిక ప్రొఫైల్‌పై నమ్మకాన్ని పెంచుతుంది, లీగల్ టాక్స్ బెనిఫిట్స్ మిస్ కాకుండా చూస్తుంది, రీఫండ్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. తప్పుడు లెక్కల వల్ల వచ్చే అనవసరపు నోటీసుల అవకాశాలను తగ్గిస్తుంది" అని అన్షుల్ పేర్కొన్నారు.

    ఐటీఆర్ ఫైలింగ్‌ను ప్రతి ఏటా వచ్చే భారంగా కాకుండా, భవిష్యత్తు కోసం చేసే పెట్టుబడిగా భావించాలని ఆయన పన్ను చెల్లింపుదారులకు సలహా ఇచ్చారు. క్రమశిక్షణతో కూడిన పన్ను రికార్డు నమ్మకాన్ని సృష్టిస్తుందని, మెరుగైన ఆర్థిక అవకాశాలకు తలుపులు తెరుస్తుందని చెప్పారు. ఇల్లు కొనడం నుండి వ్యాపారాన్ని విస్తరించడం వరకు జీవితంలో ప్రతి పెద్ద అడుగును ఇది సులభతరం చేస్తుంది. పన్ను నిబంధనలు పాటించడం అంటే కేవలం పన్ను కట్టడం కాదు, దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక విశ్వసనీయతను నిర్మించుకోవడమేనని వివరించారు.

    భవిష్యత్తుకు భరోసా ఇచ్చే 'ఆర్థిక పాస్‌పోర్ట్'

    ప్రముఖ క్లియర్ టాక్స్ (ClearTax) సంస్థకు చెందిన పన్ను నిపుణులు ప్రణవ్ సాయి ఎస్ సైతం ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. సమయానికి పన్నులు చెల్లించడం అనేది భవిష్యత్తు కోసం పెట్టే పెట్టుబడి లాంటిదని, ఇదొక ఆర్థిక పాస్‌పోర్ట్ అని ఆయన అభివర్ణించారు.

    "ఐటీఆర్ పాత్ర కేవలం పన్ను నిబంధనల అమలును దాటిపోయింది. నేడు ఇది ఒక వ్యక్తి ఆదాయ చరిత్ర, ఆర్థిక విశ్వసనీయత, మొత్తం క్రమశిక్షణను ప్రతిబింబించే ఆర్థిక పాస్‌పోర్ట్‌లా పనిచేస్తోంది. హోమ్ లోన్ దరఖాస్తు అయినా, ఎక్కువ క్రెడిట్ లిమిట్ కోరడం అయినా, లేదా వీసా పొందడం అయినా, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కోసమైనా.. నిలకడైన ఐటీఆర్ రికార్డు గణనీయమైన మార్పును చూపిస్తుంది. పన్ను చెల్లింపుదారులు ఐటీఆర్ ఫైలింగ్‌ను చట్టబద్ధమైన అవసరంగా మాత్రమే కాకుండా, తమ ఆర్థిక గుర్తింపు కోసం చేసే పెట్టుబడిగా చూడాలి" అని ప్రణవ్ సాయి పేర్కొన్నారు.

    దీనిని బట్టి ఐటీఆర్ అనేది ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఆర్థిక గుర్తింపుగా మారుతోందని స్పష్టమవుతోంది. మీకు పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే ఆదాయం లేకపోయినప్పటికీ, ముందస్తుగా ప్లాన్ చేసుకుని, సర్టిఫైడ్ టాక్స్ అడ్వైజర్‌ను సంప్రదించి క్రమం తప్పకుండా పన్ను రిటర్నులను దాఖలు చేయడం మంచిది. ఇటువంటి అలవాటు వల్ల పన్ను అధికారుల దృష్టిలో మంచి గుర్తింపు ఉంటుంది, నోటీసులను నివారించవచ్చు, దేశ చట్టాల ప్రకారం నడుచుకోవడానికి వీలవుతుంది.

    ప్రస్తుతం ఆర్థిక నిర్ణయాలు పూర్తిగా డేటా ఆధారితంగా మారుతున్న తరుణంలో, జాగ్రత్తగా ఫైల్ చేసిన ఐటీఆర్ అనేది కేవలం పన్ను నిబంధనల పాటింపునకు రుజువు మాత్రమే కాదు; అది మీ ఆర్థిక ప్రవర్తనకు సంబంధించిన అత్యంత నమ్మకమైన రికార్డు. పన్ను చెల్లింపుదారులలో ఈ అవగాహన పెరగాలని, అందరూ సమయానికి రిటర్నులు దాఖలు చేయాలని నిపుణులు కోరుతున్నారు. ఖచ్చితంగా, సమయానికి ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసే వ్యక్తులకు రుణాలు సులభంగా లభిస్తాయని, రీఫండ్‌లు వేగంగా వస్తాయని, ఆర్థిక సంస్థల్లో మంచి క్రెడిబిలిటీ లభిస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/ఐటీఆర్ అంటే టాక్స్ మాత్రమే కాదు.. మీ అసలైన ఆర్థిక గుర్తింపు
    Home/News/ఐటీఆర్ అంటే టాక్స్ మాత్రమే కాదు.. మీ అసలైన ఆర్థిక గుర్తింపు
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