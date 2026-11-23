శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
ఇన్స్టాగ్రామ్ని పదే పదే అన్ఇన్స్టాల్ చేసి, రీ-ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటారా? అసలు కారణం ఇదే..
ఒక మొబైల్ యాప్ను డిలీట్ చేయడం లేదా పాత సాఫ్ట్వేర్ను మార్చడం చూడటానికి సులువుగానే కనిపిస్తుంది. కానీ ఏళ్ల తరబడి పెంచుకున్న అలవాట్లు, భావోద్వేగ బంధాల వల్ల వాటిని వదులుకోవడం చాలా కష్టమని గోవా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్, ఐఐఎం కోజికోడ్ తాజా అధ్యయనం తేల్చింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
మొబైల్ ఫోన్లో సమయం వృథా అవుతోందని భావించి ఒక సోషల్ మీడియా యాప్ను డిలీట్ చేస్తాం. కానీ రెండు రోజులు తిరగకముందే ఏదో వెలితిగా అనిపించి మళ్లీ దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం! ఆఫీసుల్లోనూ అంతే; పాత సాఫ్ట్వేర్తో పని నెమ్మదిగా సాగుతున్నా, కొత్త టెక్నాలజీకి మారడానికి ఉద్యోగులు, యాజమాన్యాలు వెనకడుగు వేస్తుంటాయి. ఒక సాంకేతికతను వదిలిపెట్టడం అనేది కేవలం యాప్ అన్ఇన్స్టాల్ చేసినంత లేదా కొత్త సిస్టమ్కు మారినంత సులువు కాదని తాజా పరిశోధన స్పష్టం చేస్తోంది. ఏళ్ల తరబడి ఆ టెక్నాలజీ చుట్టూ అల్లుకున్న అలవాట్లు, భావోద్వేగ అనుబంధాలు, పరస్పర ఆధారిత అంశాలు దాన్ని వదులుకోకుండా అడ్డుకుంటాయని గోవా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ (జీఐఎం), ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ (ఐఎం) కోజికోడ్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన అధ్యయనంలో వెల్లడైంది.
'ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ఫ్రాంటియర్స్' జర్నల్లో ప్రచురించిన ఈ పరిశోధన కోసం వ్యక్తులు, సంస్థలు టెక్నాలజీ వాడకాన్ని ఎందుకు ఆపేస్తాయో విశ్లేషించిన 97 అధ్యయనాలను పరిశోధకులు సమగ్రంగా సమీక్షించారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లు, యుటిలిటీ యాప్లు, సంస్థాగత సమాచార వ్యవస్థలను ఈ అధ్యయనంలో పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు.
టెక్నాలజీ తమకు ఏం సాధించి పెడుతోందన్న దానిపైనే ప్రజలు ఎక్కువగా దృష్టి పెడతారని, కానీ నిరంతర వాడకం వల్ల తమలో ఏర్పడే అలవాట్లు, ఆధారపడే తత్వాన్ని మాత్రం విస్మరిస్తారని జీఐఎం సీనియర్ లెక్చరర్ స్మిత్ ఘెలాని పేర్కొన్నారు.
"కాలక్రమేణా అలవాట్లు, సంబంధాలు, దినచర్యలు, ఆధారపడటం అనేవి ఆ టెక్నాలజీతో మనకు ఉండే బంధంలో భాగమైపోతాయి," అని స్మిత్ ఘెలాని పీటీఐ వార్తా సంస్థకు తెలిపారు. ఒక సాంకేతికతలో లోపాలు ఉన్నాయని తెలిసినప్పటికీ, ఈ బలమైన బంధాల వల్ల దాన్ని వదిలిపెట్టడం కష్టమవుతుందని ఆయన వివరించారు. ఏళ్ల తరబడి తమ కార్యకలాపాలకు అండగా నిలిచిన పాత సిస్టమ్లను తొలగించాలనుకునే కంపెనీలకు కూడా ఇదే సవాలు ఎదురవుతోంది.
టెక్నాలజీని వదిలేయడాన్ని శాసించే నాలుగు అంశాలు ఇవే!
ఏదో ఒక్క కారణంతో ఎవరూ ఒక టెక్నాలజీని అకస్మాత్తుగా వదిలేయరని ఈ అధ్యయనం తేల్చింది. పరస్పర సంబంధం ఉన్న నాలుగు అంశాల సమతుల్యత మీదే ఆ నిర్ణయం ఆధారపడి ఉంటుంది:
పీపుల్: టెక్నాలజీ వినియోగాన్ని ప్రభావితం చేసే అంచనాలు, భావోద్వేగాలు, అలవాట్లు, వ్యక్తిగత ఇష్టాయిష్టాలు.
సాంకేతికత : సిస్టమ్ పనితీరు, డిజైన్, వాడుకలో సౌలభ్యం, కాలం చెల్లిన సాంకేతికత వంటి అంశాలు.
టాస్క్ : ఒక నిర్దిష్ట టెక్నాలజీ లేదా యాప్ ఏ అవసరాన్ని తీరుస్తోంది అన్నది.
స్ట్రక్చర్ : ఆర్థిక వ్యయాలు, సామాజిక ఒత్తిడి, సంస్థాగత నిబంధనలు.
ఈ నాలుగు అంశాలు ఒకే తాటిపై సమతుల్యంగా ఉన్నంత వరకు ప్రజలు ఆ టెక్నాలజీని కొనసాగిస్తారని పరిశోధకులు తెలిపారు. ఎప్పుడైతే ఈ సమతుల్యత దెబ్బతినడం మొదలవుతుందో, అప్పుడు ఆ టెక్నాలజీని వదిలేయాలన్న ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. అయితే అసంతృప్తిగా ఉన్నప్పటికీ కొందరు పాత సిస్టమ్లకే అతుక్కుపోవడానికి అలవాటు, భావోద్వేగ అనుబంధం, కొత్త దానికి మారడానికి అయ్యే ఖర్చులు, లోతైన సాంకేతిక అనుసంధానం కారణమవుతున్నాయని పరిశోధన స్పష్టం చేసింది.
అన్ఇన్స్టాల్, రీఇన్స్టాల్ దోబూచులాట!
అతిగా డిజిటల్ మాధ్యమాలకు అతుక్కుపోవడం వల్ల ప్రజలు యాప్లను వదిలేసే నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకుంటారో కూడా ఈ అధ్యయనం విశ్లేషించింది. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో ఆగకుండా స్క్రోల్ చేయడం, నిరంతరం వచ్చే నోటిఫికేషన్లు, వ్యక్తిగత అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా వచ్చే సిఫార్సుల వల్ల మెదడుపై సమాచార భారం పెరిగి తీవ్ర అలసట (ఫెటీగ్) కలుగుతుందని ఘెలాని వివరించారు. దీనివల్ల తమ డిజిటల్ అనుభవాలపై తమకే నియంత్రణ లేదన్న భావన వినియోగదారుల్లో కలుగుతుందని, చివరకు అది ఆ ప్లాట్ఫామ్ లేదా యాప్ను శాశ్వతంగా వదిలేసేలా ప్రోత్సహిస్తుందని చెప్పారు.
అయితే టెక్నాలజీని వదిలేయాలన్న నిర్ణయం ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా స్థిరంగా ఉండదు. చాలామంది వినియోగదారులు ఒకే యాప్ను పదేపదే అన్ఇన్స్టాల్ చేయడం, కొద్ది రోజులకే మళ్లీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం చేస్తుంటారు. కాలక్రమేణా మనుషులు టెక్నాలజీతో పెంచుకున్న సంక్లిష్టమైన బంధానికి ఇది నిదర్శనమని పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు.
పాత సాఫ్ట్వేర్ను మార్చడం కంపెనీలకు ఎందుకు తలనొప్పి?
వ్యాపార సంస్థలు, కంపెనీలు తమ పాత సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్లను తొలగించి కొత్తవి తెచ్చుకోవడం కూడా కత్తిమీద సాములా మారుతోంది! ఉద్యోగుల అలవాట్లు, ఏళ్లుగా స్థిరపడిపోయిన పని విధానాలు, అంతర్గత పాలనా నిర్మాణాలు వంటి కనిపించని ఆధారిత అంశాలే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. మార్కెట్లో అంతకంటే మెరుగైన ప్రత్యామ్నాయ సాఫ్ట్వేర్ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, ఈ అంశాలు కొత్త సిస్టమ్కు మారడాన్ని కఠినతరం చేస్తాయి.
ఇలాంటి బలమైన ఆధారిత వ్యవస్థల వల్ల పాత టెక్నాలజీని మార్చే ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి; రోజువారీ కార్యకలాపాలకు ఆటంకం కలగడంతో పాటు ఉద్యోగుల్లో అసహనం, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. కాబట్టి ఏదైనా ఒక పాత టెక్నాలజీని నిలిపివేయాలని నిర్ణయించుకునే ముందే, దాని చుట్టూ అల్లుకున్న పని విధానాలు, ఉద్యోగుల అలవాట్లను సంస్థలు క్షుణ్ణంగా అంచనా వేయాలని ఈ అధ్యయనం సూచిస్తోంది.