    ఇన్వెస్టర్లకు రూ. 8 లక్షల కోట్ల లాభం: 1200 పాయింట్లు పెరిగిన సెన్సెక్స్.. మార్కెట్ స్పీడ్‌కు 5 కారణాలివే

    బుధవారం ట్రేడింగ్‌లో సెన్సెక్స్ 1,200 పాయింట్లు, నిఫ్టీ 400 పాయింట్లు లాభపడ్డాయి. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ మేఘాలు తొలగిపోతుండటంతో పాటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు తగ్గడం భారత మార్కెట్లకు భారీ బూస్ట్‌ ఇచ్చింది.

    Published on: Mar 25, 2026 10:27 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ముంబై: భారత స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం లాభాల జాతరను జరుపుకున్నాయి. వరుసగా రెండో రోజు కూడా ఇన్వెస్టర్లపై కాసుల వర్షం కురిసింది. కేవలం కొన్ని నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఇన్వెస్టర్ల సంపద దాదాపు రూ. 8 లక్షల కోట్లు పెరిగింది. సెన్సెక్స్ ఒక దశలో 1,200 పాయింట్లు (1.6%) ఎగబాకి 75,230 మార్కును తాకగా, నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ 400 పాయింట్లు లాభపడి 23,287 స్థాయికి చేరుకుంది.

    ఇన్వెస్టర్లకు రూ. 8 లక్షల కోట్ల లాభం: 1200 పాయింట్లు పెరిగిన సెన్సెక్స్.. మార్కెట్ స్పీడ్‌కు 5 కారణాలివే (An AI-generated image)
    కేవలం దిగ్గజ కంపెనీలే కాకుండా మిడ్-క్యాప్, స్మాల్-క్యాప్ షేర్లు కూడా 2 శాతానికి పైగా లాభపడటం మార్కెట్లోని ఉత్సాహానికి నిదర్శనం. ఇంత భారీ స్థాయిలో మార్కెట్లు పెరగడానికి ప్రధానంగా ఐదు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి.

    1. యుద్ధ భయాలు తగ్గడం

    మార్కెట్లలో జోరుకు ప్రధాన కారణం అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు సడలడమే. ఇరాన్ ఇంధన క్షేత్రాలపై దాడులను ఐదు రోజుల పాటు నిలిపివేయాలని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశించారు. అంతేకాకుండా, ఏప్రిల్ 9 నాటికి ఈ యుద్ధానికి ముగింపు పలికే అవకాశం ఉందని వస్తున్న వార్తలు ఇన్వెస్టర్లలో భరోసా నింపాయి.

    "యుద్ధం ముగిసిపోతుందనే సంకేతాలు మార్కెట్లోకి మళ్లీ ఆశలను తీసుకువస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా హార్ముజ్ జలసంధి గుండా వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలకు ఇరాన్ అంగీకరించడం భారత్ వంటి దేశాలకు పెద్ద ఊరట" అని జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ చీఫ్ స్ట్రాటజిస్ట్ వి.కె. విజయకుమార్ విశ్లేషించారు.

    2. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల మద్దతు

    అమెరికా-ఇరాన్ చర్చల వార్తలతో ఆసియా మార్కెట్లు అన్నీ పచ్చబొట్టు పొడుచుకున్నాయి. జపాన్‌కు చెందిన నిక్కీ, కొరియాకు చెందిన కోస్పీ ఇండెక్స్‌లు ఏకంగా 3 శాతం వరకు లాభపడ్డాయి. ఈ సానుకూల పవనాలు భారత మార్కెట్లపై కూడా ప్రభావం చూపాయి.

    3. $100 దిగువకు ముడి చమురు ధరలు

    భారతదేశానికి చమురు ధరలు తగ్గడం అనేది అత్యంత కీలకమైన అంశం. మధ్య ప్రాచ్యంలో దౌత్యపరమైన చర్చలు మొదలవడంతో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర 5 శాతం పైగా పడిపోయి, బ్యారెల్‌కు 93.45 డాలర్ల వద్దకు చేరుకుంది. భారత్ తన చమురు అవసరాల కోసం 80-90% దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతుంది కాబట్టి, ధరలు తగ్గడం వల్ల మన దేశ దిగుమతి బిల్లు భారం తగ్గుతుంది. ఇది ద్రవ్యోల్బణం తగ్గడానికి, రూపాయి విలువ పెరగడానికి దోహదపడుతుంది.

    4. డాలర్ ఇండెక్స్, బాండ్ యీల్డ్స్ పతనం

    యుద్ధ భయాలు తగ్గడంతో అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్ 99 స్థాయికి పడిపోయింది. అలాగే అమెరికా 10 ఏళ్ల బాండ్ యీల్డ్స్ కూడా 4.3 శాతానికి తగ్గాయి. సాధారణంగా డాలర్ విలువ తగ్గినప్పుడు భారత్ వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల మార్కెట్లలోకి విదేశీ పెట్టుబడులు (FPI) ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.

    5. సాంకేతిక కారణాలు (Technical Factors)

    చార్టుల పరంగా చూస్తే నిఫ్టీలో 'బుల్లిష్ రివర్సల్' సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. "డైలీ టైమ్ ఫ్రేమ్‌లో నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ 'పిన్‌బార్' క్యాండిల్ స్టిక్ పాటర్న్‌ను నమోదు చేశాయి. ఇది మార్కెట్ మళ్లీ పుంజుకుంటుందనే దానికి సంకేతం" అని ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సచిన్ గుప్తా పేర్కొన్నారు. మార్కెట్లోని భయాన్ని సూచించే 'ఇండియా విక్స్' (VIX) కూడా తగ్గడం ఇన్వెస్టర్ల నమ్మకాన్ని పెంచింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఇన్వెస్టర్ల సంపద ఎలా పెరిగింది?

    బిఎస్ఈ (BSE) లో లిస్ట్ అయిన కంపెనీల మొత్తం మార్కెట్ విలువ రూ. 423 లక్షల కోట్ల నుండి రూ. 431 లక్షల కోట్లకు చేరింది. అంటే ఒక్క రోజులోనే రూ. 8 లక్షల కోట్ల విలువైన షేర్ల విలువ పెరిగింది.

    2. నిఫ్టీకి ఇప్పుడున్న కీలక స్థాయిలు ఏమిటి?

    సాంకేతిక నిపుణుల ప్రకారం నిఫ్టీకి 22,600 వద్ద మద్దతు (Support) ఉంది. పైకి వెళ్లే క్రమంలో 23,650 వద్ద నిరోధం (Resistance) ఎదురుకావచ్చు.

    3. చమురు ధరలు తగ్గడం వల్ల సామాన్యులకు లాభమేమిటి?

    ముడి చమురు ధరలు తగ్గితే రవాణా ఖర్చులు తగ్గి, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు నియంత్రణలోకి వస్తాయి. ఇది ద్రవ్యోల్బణాన్ని తగ్గించి, సామాన్యుడిపై భారం తగ్గిస్తుంది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

