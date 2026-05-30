Royal Enfield Bullet 650 : రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 650 ఎందుకు కొనాలి? 5 కారణాలు..
Royal Enfield Bullet 650 price : రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఇటీవలే లాంచ్ చేసిన బుల్లెట్ 650 బైక్ మిమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేసిందా? అయితే మీ నెక్ట్స్ బైక్ ఇదే అవ్వాలి! ఈ పవర్ఫుల్ బైక్ని కొనేందుకు 5 కారణాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
Royal Enfield Bullet 650 review : భారతీయ బైక్ మార్కెట్లో అత్యంత సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన 'బుల్లెట్' బ్రాండ్ సరికొత్త మైలురాయిని అందుకుంది. ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్.. తన ఐకానిక్ నేమ్ప్లేట్తో సరికొత్త ‘బుల్లెట్ 650’ బైక్ను ఇటీవలే మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. 1932 నుంచి నిరంతరాయంగా ఉత్పత్తిలో ఉన్న బుల్లెట్ సిరీస్లోనే ఇది అత్యంత పవర్ఫుల్ బైక్ కావడం విశేషం. కంపెనీ 650సీసీ ప్లాట్ఫామ్పై వస్తున్న 7వ మోడల్ ఇది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను రూ. 3.65 లక్షలుగా (క్లాసిక్ 650 ప్రారంభ ధరతో సమానంగా) నిర్ణయించారు. ప్యూర్ రెట్రో లుక్, మోడరన్ పర్ఫార్మెన్స్ల కలయికతో ఈ బైక్ రూపుదిద్దుకుంది.
పాత తరం బుల్లెట్ వింటేజ్ రూపాన్ని ఏమాత్రం మార్చకుండా, హైవే క్రూజింగ్కు అనువైన సరికొత్త ట్విన్-సిలిండర్ ఇంజన్తో ఈ బైక్ను రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అప్గ్రేడ్ చేసింది.
ఈ సరికొత్త రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 650 ని ఎందుకు కొనాలి? 5 ముఖ్యమైన కారణాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
1. పవర్ఫుల్ ఇంజన్, పర్ఫార్మెన్స్..
బుల్లెట్ 650లో ఇదివరకు ఇంటర్సెప్టర్ 650, సూపర్ మీటియోర్ 650 లలో నిరూపితమైన పవర్ఫుల్ ఇంజన్ను ఉపయోగించారు.
ఇంజన్: 648 సీసీ ఎయిర్/ఆయిల్-కూల్డ్, ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజన్.
పవర్: ఇది గరిష్టంగా 7,250 ఆర్పీఎం వద్ద 47 హెచ్పీ పవర్ను, 5,650 ఆర్పీఎం వద్ద 52.3 ఎన్ఎం టార్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది.
గేర్బాక్స్: స్లిప్-అండ్-అసిస్ట్ క్లచ్ సాంకేతికతతో కూడిన 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో ఇది వస్తుంది. దీనివల్ల లాంగ్ రైడ్స్, సిటీ ట్రాఫిక్లో గేర్లు మార్చడం చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది.
2. రెట్రో స్టైలింగ్, ఐకానిక్ డిజైన్..
ఈ బైక్ చూడటానికి క్లాసిక్ 650 తరహాలోనే ఉన్నప్పటికీ, బుల్లెట్ మార్క్ సిగ్నేచర్ రెట్రో ఎలిమెంట్స్ దీనికి ప్రత్యేక గుర్తింపును ఇస్తాయి.
డిజైన్ టచ్: ఇంధన ట్యాంక్పై చేతితో గీసిన సాంప్రదాయ గోల్డ్ పిన్స్ట్రైప్స్ వింటేజ్ వింగ్డ్ మెటల్ బ్యాడ్జింగ్ ఉన్నాయి.
హెడ్లాంప్: సిగ్నేచర్ క్రోమ్ క్యాస్కెట్తో కూడిన రౌండ్ ఎల్ఈడీ హెడ్లాంప్, వింటేజ్ స్టైల్ ‘టైగర్-ఐ’ పైలట్ ల్యాంప్స్ అందించారు.
రేర్ ఫెండర్: క్లాసిక్ బైక్ లాగా రౌండ్గా కాకుండా, బుల్లెట్ సాంప్రదాయానికి తగ్గట్టుగా బాక్సీ/స్క్వేర్ షేప్ రియర్ ఫెండర్ను అమర్చారు.
3. సౌకర్యవంతమైన రైడింగ్ పొజిషన్..
సింగిల్-పీస్ బెంచ్ సీట్: క్లాసిక్ 650లో స్ల్పిట్ సీట్ ఉండగా.. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 650లో పాతకాలపు మోడల్స్ తరహాలో పొడవైన సింగిల్-పీస్ బెంచ్ సీట్ను అందించారు. ఇది రైడర్, వెనుక కూర్చునే పిలియన్ ఇద్దరికీ అత్యంత సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తుంది.
హ్యాండిల్బార్: దీని హ్యాండిల్బార్ పొజిషన్ కొంచెం ఎత్తుగా, స్ట్రైట్గా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించినా అలసట లేకుండా, 'కమాండింగ్' రైడింగ్ పోశ్చర్ లభిస్తుంది.
4. నమ్మకమైన హార్డ్వేర్ అండ్ ఫీచర్లు..
సస్పెన్షన్: ముందు భాగంలో 120 ఎంఎం ట్రావెల్తో కూడిన షోవా టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్స్, వెనుక వైపు 90 ఎంఎం ట్రావెల్ ఇచ్చే ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్స్ ఉన్నాయి.
వీల్స్ అండ్ టైర్స్: సాంప్రదాయ లుక్ కోసం ముందర 19-ఇంచులు, వెనుక 18-ఇంచుల వైర్-స్పోక్ వీల్స్తో పాటు ట్యూబ్-టైప్ టైర్లను అందించారు.
బ్రేకింగ్: ముందు 320ఎంఎం, వెనుక 300ఎంఎం డిస్క్ బ్రేక్లతో పాటు భద్రత కోసం ఈ బైక్లో డ్యూయల్-ఛానల్ ఏబీఎస్ స్టాండర్డ్గా వస్తుంది.
టెక్నాలజీ: సెమీ-డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్ కోసం ట్రిప్పర్ నావిగేషన్ పాడ్, యూఎస్బీ ఛార్జింగ్ పోర్ట్, ప్రీమియం రోటరీ స్విచ్ గేర్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
5. కలర్స్ అండ్ ధర..
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 650 కేవలం ఒకే ఒక స్టాండర్డ్ వేరియంట్లో లభిస్తుంది.
ధర: రూ. 3,64,856 (ఎక్స్-షోరూమ్).
రంగులు: ఇది కానన్ బ్లాక్, ఇండియా-ఎక్స్క్లూసివ్ రంగు అయిన బ్యాటిల్షిప్ బ్లూ అనే రెండు ఆకర్షణీయమైన కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
బుల్లెట్ బ్రాండ్కు ఉన్న క్రేజ్, 650సీసీ ట్విన్-సిలిండర్ ఇంజన్ పవర్ కలవడంతో, పాతకాలపు లుక్తో పాటు హైవేలపై వేగంగా ప్రయాణించాలనుకునే బైక్ ప్రియులకు ఇది ఒక బెస్ట్ రెట్రో రోడ్స్టర్ ఛాయిస్ కానుంది!
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.