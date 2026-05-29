    Royal Enfield Bullet 650 : రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 650 రివ్యూ- హార్ట్​కి కనెక్ట్ అయ్యే బైక్!

    Bullet 650 : రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బుల్లెట్ ఎల్లప్పుడూ కేవలం నంబర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల గురించి కాకుండా రైడర్‌కు ఇచ్చే ‘ఫీల్’కు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. ఆ ఫీలింగ్‌ను 650సీసీ వేరియంట్‌లోనూ కంపెనీ అద్భుతంగా రీ-క్రియేట్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ బుల్లెట్​ 650 ఫస్ట్​ డ్రైవ్ రివ్యూను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: May 29, 2026 6:44 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Royal Enfield Bullet 650 launched at rs 3.65 lakh : రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ నుంచి కొత్తగా ఒక పవర్​ఫుల్​ బైక్​ లాంచ్​ అయ్యింది. అదే రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ బుల్లెట్​ 650. ఈ దిగ్గజ ఆటోమొబైల్​ సంస్థకు చెందిన 650సీసీ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై వచ్చిన ఇంటర్‌సెప్టర్, కాంటినెంటల్ జీటీ, సూపర్ మీటియోర్ వంటి బైక్‌ల కంటే.. ఈ ‘బుల్లెట్ 650’ ఒక ఎమోషన్! ఇది కేవలం పాత బుల్లెట్ 350 కి పెద్ద ఇంజన్ పెట్టేసి తెచ్చిన బైక్ కాదు.. బుల్లెట్ ఐకానిక్ రూపాన్ని కొనసాగిస్తూనే నెక్ట్స్ లెవెల్‌కు తీసుకెళ్లిన పక్కా ఎవల్యూషన్!

    రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ బుల్లెట్​ 650..
    ఈ పవర్‌ఫుల్ బైక్‌ను నడిపినప్పుడు లభించిన రైడింగ్ అనుభూతి, దీని రోడ్ ప్రెజెన్స్, ఇంజన్ పర్ఫార్మెన్స్, సస్పెన్షన్, ఫీచర్లకు సంబంధించిన పూర్తి ఫస్ట్ రైడ్ రివ్యూను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    1. రాయల్ లుక్ అండ్ గంభీరమైన రోడ్ ప్రెజెన్స్..

    రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 650 రోడ్డుపై వెళుతుంటే ఎవరైనా సరే ఇట్టే తిరిగి చూస్తారు. దీని డిజైన్ పాత తరం బుల్లెట్ సిల్హౌట్‌ను గుర్తు చేస్తుంది.

    ఐకానిక్ ఎలిమెంట్స్: ప్రసిద్ధ టియర్-డ్రాప్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, పొడవైన బెంచ్ సీటు, కాస్కెట్ హెడ్‌ల్యాంప్, ట్యాంక్​పై చేత్తో గీసిన సిగ్నేచర్ 'మద్రాస్ పిన్‌స్ట్రైప్స్' దీని పాతకాలపు రాజసాన్ని అలాగే ఉంచాయి.

    ప్రీమియం టచ్: క్రోమ్ ఫినిషింగ్ హబ్స్, ప్రీమియం స్విచ్ గేర్, పాత స్టాండర్డ్ మోడల్‌ను పోలిన బ్యాడ్జ్‌లు, పీ-షూటర్ ఎగ్జాస్ట్‌లు (సైలెన్సర్లు) దీనికి సూపర్ ప్రీమియం లుక్ ఇస్తాయి.

    కలర్స్: ఇది ‘కనాన్ బ్లాక్’, ‘బ్యాటిల్‌షిప్ బ్లూ’ రంగుల్లో లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా క్రోమ్ డిటైలింగ్‌తో కూడిన బ్లాక్ కలర్ బైక్ రోడ్‌పై గంభీరమైన లుక్‌ను ఇస్తుంది.

    2. కంఫర్ట్ ఎర్గనామిక్స్ అండ్ రైడింగ్ పొజిషన్..

    లాంగ్ రైడింగ్‌కు ఈ బైక్ పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది.

    హ్యాండిల్‌బార్ వెడల్పుగా, చేతులకు ఈజీగా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఫుట్‌పెగ్‌లు కూడా కంఫర్టబుల్‌గా అమర్చారు.

    దీని 800 ఎంఎం సీట్ హైట్ వల్ల సాధారణ హైట్ ఉన్న వారు కూడా బైక్‌ను సులభంగా కంట్రోల్ చేయవచ్చు.

    రైడింగ్ పోశ్చర్ (కూర్చునే విధానం) స్ట్రైట్‌గా, గంభీరంగా ఉంటుంది. లాంగ్ జర్నీలలో రైడర్లు అలసిపోకుండా ఉండేందుకు సీటు కొద్దిగా గట్టిగా డిజైన్ చేశారు.

    3. ఇంజన్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ రోరింగ్ సౌండ్..

    ఇందులో ఉపయోగించిన 647.95 సీసీ పారలల్-ట్విన్ ఇంజన్.. 47.04 పీఎస్ పవర్, 52.3 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది.

    స్మూత్ పవర్ డెలివరీ: ఈ ఇంజన్ పవర్ డెలివరీ చాలా స్మూత్‌గా, రిఫైండ్‌గా ఉంటుంది. ఏ గేర్‌లో ఉన్నప్పటికీ కాస్త థ్రోటిల్ (యాక్సిలరేటర్) ఇస్తే చాలు.. బైక్ అలవోకగా ముందుకు దూసుకెళ్తుంది.

    బుల్లెట్ థంప్: దీని సైలెన్సర్ నుంచి వచ్చే గంభీరమైన రంబుల్/సౌండ్ రైడర్లను అడిక్ట్ అయ్యేలా చేస్తుంది.

    గేర్‌బాక్స్: 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్ చాలా స్లిక్‌గా షిఫ్ట్ అవుతుంది. అయితే, సిటీ ట్రాఫిక్‌లో తిరిగేటప్పుడు దీని క్లచ్ కాస్త బరువుగా అనిపిస్తుంది. పెద్ద ట్విన్-సిలిండర్ ఎయిర్-ఆయిల్ కూల్డ్ ఇంజన్ కావడం వల్ల కాస్త హీట్ జనరేట్ అవుతుంది.

    4. సస్పెన్షన్, హ్యాండ్లింగ్ అండ్ బ్రేకింగ్..

    సస్పెన్షన్ (సర్ప్రైజ్ పాయింట్): సూపర్ మీటియోర్ 650 తో పోలిస్తే రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 650 సస్పెన్షన్ భారతీయ రోడ్లపై అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇందులో 43 ఎంఎం టెలిస్కోపిక్ ఫ్రంట్ ఫోర్క్స్ (120ఎంఎం ట్రావెల్), వెనుక ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్స్ (90ఎంఎం ట్రావెల్) ఉన్నాయి. గుంతలు, స్పీడ్ బ్రేకర్లను ఇది చాలా స్మూత్‌గా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది.

    బరువు అండ్ స్టెబిలిటీ: బైక్ బరువు 243 కిలోలు. తక్కువ స్పీడ్‌లో లేదా యూ-టర్న్ తీసుకునేటప్పుడు ఈ బరువు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. కానీ బైక్ మూవ్ అయ్యాక దీని 1475 ఎంఎం లాంగ్ వీల్‌బేస్ కారణంగా హైవేలపై అద్భుతమైన స్టెబిలిటీ లభిస్తుంది. కార్నరింగ్‌లో కూడా బైక్ బ్యాలెన్స్ తప్పదు. గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ సమస్య కూడా లేదు.

    బ్రేకింగ్: సేఫ్టీ కోసం ముందు 320 ఎంఎం డిస్క్, వెనుక 300 ఎంఎం డిస్క్ బ్రేక్‌లతో పాటు డ్యూయల్ ఛానల్ ఏబీఎస్ సిస్టమ్ ఉంది. బ్రేకింగ్ బైట్, ఫీడ్‌బ్యాక్ చాలా నమ్మకమైన స్టాపింగ్ పవర్‌ను ఇస్తాయి.

    5. మోడర్న్ ఫీచర్లు..

    క్లాసిక్ లుక్ ఉన్నప్పటికీ ఈ రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ బుల్లెట్​ 650 బైక్ లోపల ఆధునిక టెక్నాలజీ ఉంది:

    పూర్తి ఎల్‌ఈడీ లైటింగ్ సెటప్.

    సెమీ-డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ట్రిప్పర్ నావిగేషన్.

    ఫోన్ ఛార్జింగ్ కోసం హ్యాండిల్ వద్ద యూఎస్బీ టైప్-సీ పోర్ట్, అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ ప్యానెల్ లోపల యూఎస్బీ టైప్-ఏ పోర్ట్ కూడా అందించడం విశేషం.

    రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ బుల్లెట్​ 650 ఫస్ట్​ డ్రైవ్​ రివ్యూ- తుది తీర్పు..

    మీరు కేవలం లైటర్, ఫాస్టర్, ఎక్కువ ఫీచర్లు ఉండే ప్రాక్టికల్ బైక్ కోసం చూస్తుంటే మార్కెట్లో వేరే ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. కానీ, రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ క్రోమ్ మెరుపులు, హైవేపై వెళుతున్నప్పుడు ఆ ట్విన్-సిలిండర్ ఇంజన్ ఇచ్చే గంభీరమైన సౌండ్, ప్రతి రైడ్‌లోనూ ఒక తెలియని ఎమోషనల్ ఫీలింగ్ కావాలనుకునే వారికి 'బుల్లెట్ 650' కంటే బెస్ట్ బైక్ మరొకటి లేదు!

    అంటే.. ఇది బుర్రతో ఆలోచించి కొనే బైక్ కాదు.. హృదయంతో కనెక్ట్ అయి కొనే బైక్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి!

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

