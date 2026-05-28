Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Royal Enfield Bullet 650 : బైక్ లవర్స్​కి పండగే! బుల్లెట్​ 650 లాంచ్- ధర, ఫీచర్లు ఇవే..

    Royal Enfield Bullet 650 : రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ బైక్​ లవర్స్​కి కిక్​ ఇచ్చే వార్త! మచ్ అవైటెడ్​ రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ బుల్లెట్​ 650ని సంస్థ అధికారికంగా లాంచ్​ చేసింది. ఈ బైక్ ఫీచర్లు, ధర వివరాలను ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..

    Published on: May 28, 2026 1:02 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Royal Enfield Bullet 650 price : బుల్లెట్ ప్రియులు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కల నెరవేరింది! ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ ‘రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్’.. తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఐకానిక్ మోడల్ 'బుల్లెట్'ను పవర్‌ఫుల్ 650సీసీ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై అధికారికంగా భారత మార్కెట్​లోకి విడుదల చేసింది. సరికొత్త ‘రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 650’ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను ఈ కంపెనీ రూ. 3,64,856 గా నిర్ణయించింది. పాతకాలపు క్లాసిక్ లుక్, ట్విన్-సిలిండర్ ఇంజన్ పవర్, గంభీరమైన సౌండ్‌తో ఈ బైక్ రోడ్లపైకి రానుంది.

    రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ 650 బైక్..
    రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ 650 బైక్..

    రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ లైనప్‌లో ఇప్పటికే విజయవంతమైన ఇంటర్‌సెప్టర్ 650, కాంటినెంటల్ జీటీ, షాట్‌గన్, సూపర్ మీటియోర్, క్లాసిక్ 650 బైక్‌ల సరసన ఇప్పుడు ఈ మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ బుల్లెట్ 650 చేరింది. పాత తరం బుల్లెట్ ఫీలింగ్‌ను ఏమాత్రం దెబ్బతీయకుండా, హైవేలపై అలవోకగా క్రూయిజింగ్ చేసేలా దీనిని అప్‌గ్రేడ్ చేశారు.

    ఈ సరికొత్త రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 650 పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్ల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    1. ఇంజన్ సామర్థ్యం, పర్ఫార్మెన్స్..

    రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 650 బైక్ గుండె లాంటి ఇంజన్ పనితీరు హైవే రైడర్లకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది.

    ఇంజన్: ఇందులో 648 సీసీ పారలల్-ట్విన్ ఇంజన్ (270-డిగ్రీ ఫైరింగ్ ఆర్డర్) ను ఉపయోగించారు.

    పవర్ అండ్ టార్క్: ఈ ఇంజన్ గరిష్టంగా 46 బీహెచ్​పీ పవర్, 52 ఎన్​ఎం గరిష్ట టార్క్‌ను విడుదల చేస్తుంది.

    గేర్ బాక్స్: రైడింగ్‌ను మరింత సులభతరం చేయడానికి ఈ రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ బుల్లెట్​ 650 బైక్ 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో పాటు స్లిప్పర్ క్లచ్ ఫీచర్‌ను కూడా అందించారు. ఇది లాంగ్ రైడ్స్‌లో అద్భుతమైన టార్క్, స్మూత్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది.

    2. క్లాసిక్ డిజైన్ అండ్ వింటేజ్ లుక్..

    మెకానికల్‌గా ఎంతో ఆధునిక సాంకేతికతను జోడించినప్పటికీ, బుల్లెట్ ఒరిజినల్ రూపాన్ని కంపెనీ అలాగే ఉంచింది.

    మద్రాస్ పిన్‌స్ట్రైప్స్: బుల్లెట్ మార్క్ ఐకానిక్ టియర్-డ్రాప్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, దానిపై చేత్తో గీసిన ప్రసిద్ధ 'మద్రాస్ పిన్‌స్ట్రైప్స్' (Hand-painted Madras pinstripes), రెక్కల ఆకారంలో ఉండే వింగ్డ్ ఆర్​ఈ లోగో దీనికి పాతకాలపు రాజసాన్ని ఇస్తాయి.

    టైగర్ ఐ లాంప్స్: 1954 నాటి మోడల్స్ నుంచి వస్తున్న సిగ్నేచర్ ‘టైగర్ ఐ’ పైలట్ లాంప్స్ ఇందులోనూ తిరిగి తీసుకువచ్చారు.

    ఛాసిస్ అండ్ వీల్స్: బలమైన స్టీల్ ట్యూబులర్ స్పైన్ ఫ్రేమ్‌పై నిర్మించిన ఈ బైక్‌కు ముందు భాగంలో 19-ఇంచ్ వీల్, వెనుక 18-ఇంచ్ స్పోక్ వీల్స్ ఇచ్చారు. సస్పెన్షన్ బాధ్యతలను ప్రముఖ 'షోవా' యూనిట్లు చూసుకుంటాయి.

    3. మోడర్న్ ఫీచర్లు, కలర్ ఆప్షన్స్..

    హెరిటేజ్ లుక్‌తో పాటు రోజువారీ సౌకర్యం కోసం రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ బుల్లెట్​ 650 బైక్‌లో కొన్ని స్మార్ట్ ఫీచర్లను జోడించారు. అవి..

    ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్: సరికొత్తగా డిజైన్ చేసిన సెమీ-డిజిటల్ మీటర్ ఇందులో ఉంది. ఇది అనలాగ్ డయల్‌తో పాటు డిజిటల్ స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉండి.. ఫ్యూయల్ లెవెల్స్, ట్రిప్ మీటర్, గేర్ పొజిషన్ ఇండికేటర్ మరియు సర్వీస్ రిమైండర్లను చూపిస్తుంది.

    ప్రయాణంలో ఫోన్ ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి వీలుగా యూఎస్బీ టైప్-సీ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అందించారు.

    లభించే ఆకర్షణీయమైన రంగులు..

    రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ సంస్థ ఈ సరికొత్త బుల్లెట్ 650 మోడల్‌ను ప్రస్తుతానికి రెండు విభిన్నమైన, రాయల్ కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులోకి తెచ్చింది:

    కనాన్ బ్లాక్ - ఇది బుల్లెట్ సిగ్నేచర్ బ్లాక్ లుక్‌ను ఇస్తుంది.

    బ్యాటిల్‌షిప్ బ్లూ - ఇది కొత్త తరం రైడర్లను ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది.

    రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ లైనప్‌లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన బుల్లెట్ బ్రాండ్‌ను రీ-ఇమాజిన్ చేస్తూ వచ్చిన ఈ 650సీసీ మోడల్.. ప్రీమియం బైక్ మార్కెట్​లో సరికొత్త సంచలనాలకు తెరలేపడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

    మరి మీరు ఈ రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ బల్లెట్​ 650 బైక్​ని కొంటున్నారా?

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/Royal Enfield Bullet 650 : బైక్ లవర్స్​కి పండగే! బుల్లెట్​ 650 లాంచ్- ధర, ఫీచర్లు ఇవే..
    Home/News/Royal Enfield Bullet 650 : బైక్ లవర్స్​కి పండగే! బుల్లెట్​ 650 లాంచ్- ధర, ఫీచర్లు ఇవే..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes