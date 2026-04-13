Flying Flea C6 : రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తొలి ఎలక్ట్రిక్ బైక్- కొనాలా? వద్దా? ఫస్ట్ డ్రైవ్ రివ్యూ..
Royal Enfield Flying Flea C6 Review : రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చిన తొలి ఎలక్ట్రిక్ బైక్ 'ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6' టెక్నాలజీ పరంగా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించబోతోంది. కేవలం 124 కిలోల బరువు, అత్యాధునిక ఫీచర్లతో వస్తోంది. మరి ఈ ఈ-బైక్ని కొనొచ్చా? హెచ్టీ ఆటో టీమ్ రివ్యూను ఇక్క డ చూసేయండి..
Royal Enfield Flying Flea C6 buy or not : రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అంటేనే ఒక గంభీరమైన శబ్దం, బరువైన మెటల్ బాడీతో కూడిన ఐసీఈ బైక్స్ గుర్తొస్తాయి. కానీ కాలంతో పాటు మారుతున్న టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకుంటూ, ఆ సంస్థ ఇప్పుడు విద్యుత్ వాహనాల ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టింది. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో విమానాల నుంచి పారాచూట్ల ద్వారా జారవిడిచే 'ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ' బైకుల స్ఫూర్తితో కొత్త 'ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6' అనే ఎలక్ట్రిక్ బైక్ని ఇండియాలో లాంచ్ చేసింది. మరి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తొలి ఎలక్ట్రిక్ బైక్ ఎలా ఉంది? కొనాలా? వద్దా? హెచ్టీ ఆటో టీమ్ ఫస్ట్ డ్రైవ్ రివ్యూని ఇక్కడ చూసేయండి..
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6- డిజైన్, ఇంజనీరింగ్ అద్భుతం..
ఈ బైక్ను కేవలం ఫోటోల్లో చూసినప్పుడు కొంత వింతగా అనిపించవచ్చు. కానీ ప్రత్యక్షంగా చూస్తే మాత్రం, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ చేసిన కృషి అర్థమవుతుంది.
వెల్డింగ్ లేని బాడీ: ఈ మోటార్సైకిల్పై ఎక్కడా కూడా వెల్డింగ్ చేసిన ఆనవాళ్లు కనిపించవు. ప్రతి భాగాన్ని ఎంతో నైపుణ్యంతో బోల్టుల ద్వారా బిగించారు. ఇది బైక్కు చాలా క్లీన్, ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తుంది.
మెగ్నీషియం బ్యాటరీ కేసింగ్: బ్యాటరీ వేడెక్కకుండా ఉండేందుకు మెగ్నీషియం ఫిన్డ్ కేసింగ్ను వాడారు. ఇది కేవలం కూలింగ్కు మాత్రమే కాకుండా, బైక్ డిజైన్లో ఒక హైలైట్గా నిలిచింది.
తేలికపాటి బరువు: రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్ అంటే కనీసం 190 కిలోలు ఉంటుందని మనందరికీ తెలుసు. కానీ ఈ సీ6 బరువు కేవలం 124 కిలోలు మాత్రమే! ఇది సిటీ ట్రాఫిక్లో బైక్ను సులభంగా నడపడానికి దోహదపడుతుంది.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6- సూపర్ టెక్నాలజీ..
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అంటేనే పాతకాలపు మీటర్లు అనుకుంటే పొరపాటే. ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6లో ఉన్న టెక్నాలజీ ప్రస్తుతం ఏ ఈవీ బైక్లోనూ లేదు.
ఫ్లీవేర్ సాఫ్ట్వేర్: ఇందులో 3.5 ఇంచుల రౌండ్ టచ్స్క్రీన్ టీఎఫ్టీ డిస్ప్లే ఉంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ బేస్డ్ సాఫ్ట్వేర్తో నడుస్తుంది. దీనివల్ల స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీ ఎంతో సులభమవుతుంది.
డిజిటల్ అన్లాక్: బైక్ స్టార్ట్ చేయడానికి తాళం అవసరం లేదు. మీ ఫోన్ జేబులో ఉంటే బ్లూటూత్ ద్వారా ఆటోమేటిక్గా అన్లాక్ అవుతుంది! ఒకవేళ ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ అయినా, బైక్లోని వైర్లెస్ ఛార్జర్ ఫోన్ను రీస్టార్ట్ చేసేంత ఛార్జింగ్ ఇస్తుంది. ఆ తర్వాత మీరు పాస్కోడ్ ఎంటర్ చేసి బైక్ను స్టార్ట్ చేయవచ్చు.
క్రావ్ల్ మోడ్ : ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్కి ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్. మీరు రివర్స్ గేర్ కోసం సెట్టింగ్స్ మార్చాల్సిన పనిలేదు. థొరెటల్ను వెనక్కి తిప్పితే బైక్ వెనక్కి, ముందుకు తిప్పితే ముందుకు వెళుతుంది. పార్కింగ్ సమయంలో ఇది ఎంతో ఉపయోగకరం.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6- రైడింగ్ ఎక్స్పీరియెన్స్, కంఫర్ట్..
ఈ బైక్ రైడింగ్ పొజిషన్ చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. మీరు బైక్ పైన కూర్చున్నట్లు కాకుండా, బైక్లో ఒక భాగంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది.
అడ్జెస్టెబుల్ ఫుట్ పెగ్స్: రైడర్ ఎత్తును బట్టి ఫుట్ పెగ్స్ సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు.
గిర్డర్ ఫోర్క్స్: ముందు వైపు ఉన్న గిర్డర్ ఫోర్క్స్ గుంతలను చాలా సమర్థవంతంగా తట్టుకుంటాయి. మీరు డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు అవి ఎలా పనిచేస్తున్నాయో మీ కళ్లారా చూడవచ్చు.
ప్రతికూలతలు: అయితే, ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ సీటు చాలా ఇరుకుగా ఉండటంతో పాటు కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది. లాంగ్ రైడ్స్కు ఇది అంత సౌకర్యవంతంగా ఉండకపోవచ్చు. అలాగే ఇందులో స్టోరేజ్ బాక్స్ లేకపోవడం వల్ల ఛార్జర్ కేబుల్ను విడిగా తీసుకెళ్లాల్సిందే.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6- బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్, పర్ఫార్మెన్స్..
రేంజ్: ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే 154 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించవచ్చు.
స్పీడ్: దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 115 కిలోమీటర్లు.
ఛార్జింగ్: 2.2 కేడబ్ల్యూ ఆన్బోర్డ్ ఛార్జర్ సహాయంతో 65 నిమిషాల్లో 20% నుంచి 80% వరకు ఛార్జింగ్ అవుతుంది. రాపిడ్, స్టాండర్డ్, ట్రికిల్ అని మూడు రకాల ఛార్జింగ్ మోడ్స్ ఇందులో ఉన్నాయి.
రైడింగ్ మోడ్స్ ఇలా-
రైడర్ తన అవసరానికి తగ్గట్టుగా మోడ్స్ మార్చుకోవచ్చు:
సిటీ : సిటీ ట్రాఫిక్ కోసం, గరిష్ట వేగం 80 కిమీ.
రెయిన్ : వర్షంలో జారిపోకుండా ఉండేందుకు గ్రిప్ ఎక్కువగా ఉంటుంది.
హైవే : ఫుల్ పవర్, గరిష్ట వేగం కోసం.
స్పోర్ట్ : వేగంగా దూసుకుపోవడానికి.
కస్టమ్ : మీకు నచ్చినట్లుగా బ్రేకింగ్, యాక్సిలరేషన్ సెట్ చేసుకోవచ్చు.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6- కొనాలా? వద్దా?
సుమారు రూ. 2.79 లక్షల ధరతో (ఎక్స్-షోరూమ్), ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6 అందరికీ అందుబాటులో ఉండే బైక్ కాకపోవచ్చు. కానీ, ఒక స్టేటస్ సింబల్గా, అత్యాధునిక టెక్నాలజీని ఇష్టపడేవారికి ఇది ఒక వరం! రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తన బ్రాండ్ వాల్యూను ఈవీ రంగంలో కూడా నిలబెట్టుకుందని చెప్పడానికి ఈ 'ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6' ఒక ఉదాహరణ.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6 లో ఏవైనా సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయా?
అవును, ఇందులో లీన్ యాంగిల్ సెన్సిటివ్ ఏబీఎస్ (వంపుల్లో కూడా బ్రేకింగ్ కంట్రోల్), ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్ (కొండ ప్రాంతాల్లో బైక్ వెనక్కి జరకుండా ఉండేలా) వంటి అడ్వాన్స్డ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
2. ఛార్జర్ కేబుల్ పొడవు ఎంత ఉంటుంది?
బైక్తో పాటు 5 మీటర్ల పొడవు గల కేబుల్ వస్తుంది. వినియోగదారులు కావాలనుకుంటే 2 మీటర్లు లేదా 10 మీటర్ల కేబుల్స్ను విడిగా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
3. సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ ఎలా వస్తాయి?
ఈ బైక్కు 7 ఏళ్ల పాటు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్, సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ ఇస్తామని రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హామీ ఇచ్చింది. అంటే మీ స్మార్ట్ఫోన్ లాగే మీ బైక్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది.
4. ఈ బైక్ బరువు తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఏదైనా సమస్య ఉంటుందా?
అస్సలు ఉండదు. బరువు తక్కువగా ఉండటం వల్ల బ్యాటరీ రేంజ్ పెరుగుతుంది, సిటీలో బైక్ను ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయవచ్చు.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.