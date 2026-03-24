వాహనాల సంఖ్య పెరిగినప్పటికీ.. హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ వేగం గంటకు ఎంతకు చేరిందంటే?
Hyderabad Traffic : హైదరాబాద్లో వాహనాల సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. అయితే దీనితో ట్రాఫిక్ మీద కూడా ప్రభావం చూపిస్తోంది. హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ వేగం గంటకు ఎంత ఉందో తెలుసా?
హైదరాబాద్ రోడ్లపై వాహనాల సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతున్నప్పటికీ.. 2025 నాటికి సగటు ట్రాఫిక్ వేగంలో గణనీయమైన మెరుగుదల నమోదైంది. Telangana Socio Economic Outlook 2026 ప్రకారం.. ట్రాఫిక్ నిర్వహణ, రోడ్డు ఇంజనీరింగ్ చర్యలలో సాధించిన పురోగతి కారణంగా.. నగర సగటు ప్రయాణ వేగం 2024లో గంటకు 20.1 కిలోమీటర్ల నుండి 2025 నాటికి గంటకు 23.4 కిలోమీటర్లకు పెరిగింది.
గత దశాబ్ద కాలంలో నగరంలో వాహనాల సంఖ్య రెట్టింపు కంటే ఎక్కువైంది. 2014లో 42.2 లక్షలుగా ఉన్న ఈ సంఖ్య, 2025 నవంబర్ నాటికి 94.16 లక్షలకు పెరిగింది. సగటున ప్రతిరోజూ 1,500కు పైగా కొత్త వాహనాలు హైదరాబాద్ రోడ్లపైకి వస్తున్నాయని, ఇది నగర మౌలిక సదుపాయాలపై ఒత్తిడిని తీవ్రతరం చేస్తోందని నివేదిక పేర్కొంది.
2019లో 22 కిలోమీటర్లు, 2016లో 19 కిలోమీటర్లుగా ఉన్న సగటు వేగం, 2021 నాటికి సుమారు 25 కిలోమీటర్లకు పెరిగినట్లు పోలీసు గణాంకాలు సూచించాయి.
నిబంధనల అమలు.. మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదల, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ చర్యల కలయిక వల్లే వేగం పెరిగిందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. అనుమతి లేని వేళల్లో భారీ వాహనాల రాకపోకలను నియంత్రించడం, ప్రధాన కూడళ్లలో ‘ఫ్రీ లెఫ్ట్’ టర్న్లను ప్రవేశపెట్టడం, రసూల్పురా, రెతిబౌలి వంటి అధిక ట్రాఫిక్ ఉన్న కారిడార్లలో రివర్సిబుల్ లేన్లను అమలు చేయడం వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి.
సగటు వేగం పెరుగుతున్నప్పటికీ.. వాహనాల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉన్నందున సగటు వేగాన్ని నిలబెట్టుకోవడం, మరింత మెరుగుపరచడం ఒక సవాలుగానే మిగిలిపోతుందని అధికారులు అంగీకరిస్తున్నారు. నగరం అంతటా రద్దీని నియంత్రించడానికి, రహదారి సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి ట్రాఫిక్ పోలీసులు టెక్నాలజీ ఆధారిత అమలు, ప్రజా అవగాహన ప్రచారాలు, పౌర సంస్థలతో సన్నిహిత సమన్వయం వంటి వాటిపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు.
ముఖ్యంగా కాంటాక్ట్లెస్ వ్యవస్థలు, డిజిటల్ నిఘా ద్వారా అమలును విస్తృతం చేశారు. నివేదికలోని డేటా ప్రకారం, హెల్మెట్ లేకుండా వాహనం నడిపినందుకు 31.1 లక్షలకు పైగా కేసులు, వాహనం నడుపుతున్నప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ వాడినందుకు 98,572 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. అయితే కఠినమైన తనిఖీలు, కౌన్సెలింగ్ చర్యల కారణంగా.. మద్యం తాగి వాహనం నడిపే కేసులు 2024లో 52,149 నుండి 2025 నాటికి 43,023కి తగ్గాయి.
ఇంటెలిజెంట్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్(ITMS), డిజిటల్ కెమెరా ఆధారిత చలాన్ల విస్తృత వినియోగం వల్ల ఉల్లంఘనలపై మరింత చర్యలు తీసుకోవడానికి వీలయ్యిందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అలాగే నగర రహదారులపై మొత్తం నిబంధనల పాటింపు కూడా మెరుగుపడిందని అంటున్నారు.