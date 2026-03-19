    BMW OTT: ఓటీటీలో రవితేజ మూవీ మరో మైల్‌స్టోన్.. ఆరు రోజుల్లోనే రికార్డు వ్యూస్.. డిజిటల్ స్పేస్‌లో అదిరే రెస్పాన్స్

    BMW OTT: రవితేజ భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి ఓటీటీలో దూసుకెళ్తోంది. తాజాగా జీ5 ఓటీటీలో మరో మైలురాయిని అందుకుంది. 200 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్ మినట్స్ రికార్డును ఈ కామెడీ డ్రామా దాటడం విశేషం.

    Mar 19, 2026, 16:42:34 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులను ఓటీటీలో కడుపుబ్బా నవ్విస్తోంది రవితేజ భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి. థియేటర్లలో ఓ మోస్తరు రెస్పాన్స్ సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమా.. ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై మాత్రం భారీ రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తోంది. తాజాగా ఈ మూవీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌లో ఒక రేర్ మైలురాయిని చేరుకుంది.

    భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి 200 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్ మినట్స్

    భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మూవీ ప్రస్తుతం జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఆ ఓటీటీ తాజాగా గురువారం (మార్చి 19) అనౌన్స్ చేసిన డీటెయిల్స్ ప్రకారం.. ఈ ఫన్ రైడ్ ఏకంగా 200 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్ మార్క్‌ను క్రాస్ చేసి ట్రెండ్ సెట్ చేసింది. అంటే జనాలకు ఈ మూవీ ఎంతలా కనెక్ట్ అయిందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు.

    "ఈ ముగ్గురితో ఫన్, గందరగోళం, అయోమయం.. అలాగే ఏమాత్రం తగ్గని ఎండ్‌లెస్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఎప్పుడూ ఉంటుంది" అంటూ మేకర్స్ ఒక సూపర్ అప్‌డేట్‌ను తమ అఫీషియల్ సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు. నిజంగానే ఆ పోస్ట్‌లో చెప్పినట్లు సినిమాలో రవితేజ, డింపుల్ హయతి, ఆషికా రంగనాథ్ క్రియేట్ చేసిన ఫన్, ఆ గందరగోళం చూస్తే ఎవరైనా సరే పగలబడి నవ్వాల్సిందే.

    భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి స్టోరీ

    రామ్ సత్యనారాయణ (రవితేజ), బాలమణి (డింపుల్ హయాతి) భార్యాభర్తలు. చాలా అన్యోన్యంగా, ఎంతో ప్రేమగా ఉంటారు. వీరికి అనార్కలి అనే వైన్ బ్రాండ్ కంపెనీ ఉంటుంది. వ్యాపార నిమిత్తం స్పెయిన్‌కు వెళ్తాడు రామ్. అక్కడ పరిచయం అయిన మానస శెట్టి (ఆషిక రంగనాథ్)తో రామ్ ఫిజికల్ రిలేషన్‌షిప్‌ పెట్టుకుంటాడు.

    తనకు పెళ్లయిన విషయాన్ని మానస దగ్గర, ఎఫైర్ గురించి భార్య బాలమణి దగ్గర దాస్తాడు రామ్. ఆ తర్వాత ఏమైంది? భార్యకు, ప్రియురాలికి నిజం తెలియకుండా రామ్ ఎలాంటి తంటాలు పడ్డాడు? పరాయి స్త్రీతో తన భర్త శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నాడని తెలిసిన బాలామణి ఏం చేసింది? చివరికి ఏమైంది? అనేది తెలియాలంటే? భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి చూడాల్సిందే.

    ఈ సినిమాలో ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయతి హీరోయిన్లుగా నటించగా.. భీమ్స్ సిసిరోలియో అందించిన సంగీతం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్ అయిన ప్రేక్షకులు, ఇప్పుడు ఓటీటీలో చూసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

    రెండు నెలల తర్వాత ఓటీటీలోకి..

    భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి సినిమా సంక్రాంతికి రిలీజైంది. జనవరి 13న థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ సినిమా.. సరిగ్గా రెండు నెలల తర్వాత అంటే మార్చి 13న ఓటీటీలోకి వచ్చింది. నిజానికి ఫిబ్రవరి 13నే వస్తుందని భావించారు. కానీ నెల రోజులు ఆలస్యమైంది. ఈ మూవీ డిజిటల్ ప్రీమియర్ కోసం ప్రేక్షకులు చాలానే ఎదురు చూశారు. ఇప్పుడు వచ్చీ రాగానే ఎగబడి చూస్తున్నట్లు 200 మిలియన్ల స్ట్రీమింగ్ మినట్స్ రికార్డు చూస్తే అర్థమవుతోంది.

