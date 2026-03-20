Hyderabad Traffic : హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. ఆర్టీసీ బస్సులు కూడా ఇక్కడికే స్టాప్!
Hyderabad Traffic : రంజాన్ మాసం చివరి శుక్రవారం(మార్చి 20) సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపు ఉంది. ఈ మేరకు అధికారులు ప్రకటన విడుదల చేశారు.
రంజాన్ మాసపు చివరి శుక్రవార ప్రార్థనలైన జుమ్మత్-ఉల్-విదా సందర్భంగా శుక్రవారం (మార్చి 20) నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలులో ఉంటాయి. చార్మినార్ సమీపంలోని మక్కా మసీదుకు వెళ్లే ప్రధాన రహదారులను ఉదయం 8.00 గంటల నుండి సాయంత్రం 4.00 గంటల వరకు అన్ని రకాల వాహనాల రాకపోకలకు మూసివేస్తారు.
హైదరాబాద్ నగర ట్రాఫిక్ పోలీసుల సూచనల ప్రకారం, నాయాపూల్ నుండి చార్మినార్ వైపు వచ్చే ట్రాఫిక్ను మదీనా జంక్షన్ వద్ద సిటీ కాలేజీ వైపు మళ్లిస్తారు. అలాగే నాగులచింత, షాలిబండ నుండి వచ్చే వాహనాలను హిమ్మత్పుర వద్ద హరిబౌలి, ఖిల్వత్ వైపు మళ్లిస్తారు. చౌక్ మైదాన్ నుండి వచ్చే ప్రయాణికులను కోట్లా అలీజా, మొఘల్పుర వైపు మళ్లిస్తారు, అలాగే మూసాబౌలి నుండి వచ్చే వారిని మోతీగల్లి వద్ద ఖిల్వత్ గ్రౌండ్, చుట్టుపక్కల మార్గాల వైపు మళ్లిస్తారు.
ఎతెబార్ చౌక్ నుండి గుల్జార్ హౌస్ వైపు వెళ్లే ట్రాఫిక్ను మండి మీరాలం మార్కెట్, బీబీ బజార్ వైపు మళ్లిస్తారు. అలాగే మిట్టి కా షేర్ నుండి వచ్చే వాహనాలను ఘన్సీ బజార్ మీదుగా హైకోర్టు రోడ్డు, ఖిల్వత్ వైపు వెళ్తాయి. అవసరాన్ని బట్టి, APAT వైపు నుండి వచ్చే ట్రాఫిక్ను లక్కడ్ కోట్ వద్ద మండి మీరాలం మార్కెట్ వైపు మళ్లిస్తారు.
రద్దీని నియంత్రించేందుకు గాను గుల్జార్ ఫంక్షన్ హాల్, ముఫీద్-ఉల్-అనామ్ గ్రౌండ్, చార్మినార్ బస్ టెర్మినల్, AU ఆసుపత్రి, ఖిల్వత్ గ్రౌండ్, చౌమహల్లా ప్యాలెస్ సమీపంలోని పాత పెన్షన్ కార్యాలయంతో సహా పలు ప్రదేశాల్లో ప్రత్యేక పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు చేశారు.
ఈ ఆంక్షలు ఆర్టీసీ బస్సులకు కూడా వర్తిస్తాయి. చార్మినార్ వైపు వెళ్లే నగర బస్సులు అఫ్జల్గంజ్ వద్దే ప్రయాణాన్ని ముగిస్తాయి. కాగా ఎంజీబీఎస్ నుండి జిల్లాలకు వెళ్లే బస్సులను చాదర్ఘాట్, సైదాబాద్, ఐఎస్ సదన్, ఒవైసీ ఆసుపత్రి, బండ్లగూడ, ఆరామ్ఘర్ మీదుగా మళ్లిస్తారు.
సికింద్రాబాద్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు
సికింద్రాబాద్లో మహంకాళి పోలీస్ స్టేషన్, పాత రామగోపాల్పేట జంక్షన్ మధ్య ఉన్న సుభాష్ రోడ్డు ఉదయం 9 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 1.00 గంటల వరకు మూసివేస్తారు. ఈ సమయంలో రాణిగంజ్, పారడైజ్ మీదుగా ట్రాఫిక్ను మళ్లిస్తారు. బాటా కూడలి నుండి వచ్చే ట్రాఫిక్ను మహంకాళి పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలో లాలా టెంపుల్ వైపు మళ్లిస్తారు. ప్రయాణికులు హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసుల సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా ట్రాఫిక్ తాజా సమాచారాన్ని అనుసరించాలని, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో 9010203626 నంబర్ ద్వారా ట్రాఫిక్ హెల్ప్లైన్ను సంప్రదించాలని అధికారులు సూచించారు.