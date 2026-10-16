Jio recharge plans : జియో రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ ధరలు పెరగనున్నాయా? కస్టమర్లకు షాక్ తప్పదా?
మెగా ఐపీఓకి సిద్ధమవుతున్న వేళ జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆకాష్ అంబానీ మొబైల్ రీఛార్జ్ ధరలు, డేటా ఛార్జీలు, భవిష్యత్ డిజిటల్ సేవలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వినియోగదారులకు భారం పడకుండా కంపెనీ ఆదాయాన్ని పెంచుకునేందుకు వేస్తున్న వ్యూహాత్మక అడుగులను వివరించారు. ఆ వివరాలు..
భారత టెలికాం రంగాన్ని ఏలుతున్న 'రిలయన్స్ జియో' త్వరలోనే రీఛార్జ్ ఛార్జీలను పెంచనుందా? లేక వినియోగదారులకు ఎక్కువ డిజిటల్ సేవలు అందించి రాబడిని పెంచుకోనుందా? పబ్లిక్ ఇష్యూ (ఐపీఓ)కి ముంగిట గురువారం ముంబైలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో 'జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్' మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆకాష్ అంబానీ ఈ ప్రశ్నలపై స్పష్టత ఇచ్చారు. ప్లాన్ల ధరలను పెంచే వెసులుబాటు కంపెనీకి ఉన్నప్పటికీ, అలా చేయకుండా.. కొత్త రకాల సేవలను విస్తరించడం ద్వారానే ఆదాయ వృద్ధి సాధించాలని భావిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
జియో రీఛార్జ్ ధరల పెంపుపై ఆకాష్ అంబానీ వ్యాఖ్యలు..
మొబైల్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ల ధరలను ఎప్పుడు పెంచుతారనే ప్రశ్నకు ఆకాష్ అంబానీ కచ్చితమైన సమయాన్ని వెల్లడించలేదు. అయితే, 2016లో జియో టెలికాం రంగంలోకి అడుగుపెట్టిన నాటి నుంచి నేటివరకు భారతీయుల తలసరి ఆదాయంలో టెలికాం సేవలకు వెచ్చిస్తున్న వ్యయం దాదాపు సగానికి తగ్గి 1 శాతానికి చేరుకుందని గుర్తుచేశారు. దీనిని బట్టి టెలికాం రంగానికి వినియోగదారుల నుంచి మరింత రాబడి ఆర్జించే అవకాశాలు ఉన్నాయని సూచించారు. జియో సీఈఓ పంకజ్ పవార్ మాట్లాడుతూ, రీఛార్జ్ ధరల పెంపు అనేది కంపెనీ రాబడిని పెంచే పలు మార్గాల్లో ఒక చిన్న అంశం మాత్రమేనని పేర్కొన్నారు.
పరిశ్రమ సగటు కంటే తక్కువకే డేటా!
ప్రస్తుతం దేశీయ టెలికాం పరిశ్రమలో లభిస్తున్న సగటు డేటా ధర గిగాబైట్కి (జీబీ) రూ. 7.5 ఉంటే, జియో కేవలం రూ. 4.9 లభ్యతలోకి తెస్తోందని ఆకాష్ అంబానీ తెలిపారు. జియో వినియోగదారులు నెలకు సగటున 43.7 జీబీ డేటాను వినియోగిస్తున్నారు. దేశంలో నమోదవుతున్న మొత్తం వైర్లెస్ డేటా ట్రాఫిక్లో 60 శాతానికి పైగా వాటాను ఒక్క జియో మోస్తుండటం గమనార్హం.
జూన్ చివరి నాటికి రిలయన్స్ జియో ఇన్ఫోకామ్ మొత్తం వినియోగదారుల సంఖ్య 53.33 కోట్లకు చేరుకోగా, అందులో 28.49 కోట్ల మంది 5జీ సేవలు వాడుతున్నారు. కంపెనీ సగటు వినియోగదారు రాబడి (ఆర్పూ) ప్రతినెలా రూ. 215.6 గా నమోదైంది.
హోమ్ బ్రాడ్బ్యాండ్, ఏఐ రంగాలపై దృష్టి..
మొబైల్ నెట్వర్క్ పరిధి దాటి హోమ్ బ్రాడ్బ్యాండ్, కార్పొరేట్ డిజిటల్ సేవలు, అంతర్జాతీయ విస్తరణపై జియో వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. 2031 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి భారత డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ విలువ 1.4 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా వేసిన అంబానీ, అందులో సింహభాగాన్ని దక్కించుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు చెప్పారు.
వాయిస్-ఆధారిత ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) సేవలతో పాటు హోమ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ రంగాన్ని ప్రాధాన్యతగా తీసుకున్నారు. ఎఫ్వై26లో నమోదైన మొత్తం కొత్త హోమ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ వినియోగదారుల్లో 67.5 శాతం వాటాతో జియో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ప్రస్తుతం కంపెనీకి 2.86 కోట్ల ఫిక్స్డ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి.
దేశ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓ!
జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ తీసుకొస్తున్న పబ్లిక్ ఇష్యూ భారత స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలోనే సరికొత్త రికార్డు నమోదు చేయనుంది. ఈ జియో ఐపీఓ కోసం కంపెనీ ప్రైజ్ బ్యాండ్ను ఒక్కో షేరుకు రూ. 1,065 నుంచి రూ. 1,119 గా నిర్ణయించారు. అక్టోబర్ 21న ప్రారంభమై అక్టోబర్ 23 వరకు సబ్స్క్రిప్షన్ కొనసాగే ఈ పబ్లిక్ ఆఫర్ ద్వారా రూ. 30,213 కోట్లు సమీకరించాలని యోచిస్తున్నారు.
గరిష్ట ధర వద్ద కంపెనీ మొత్తం విలువ రూ. 10.3 లక్షల కోట్లుగా అంచనా వేశారు. ఈ షేర్లు అక్టోబర్ 28న నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ), బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (బీఎస్ఈ)లలో లిస్ట్ కానున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More