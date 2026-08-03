విప్రోకు 'మెటా' బిగ్ షాక్: రూ.200 కోట్ల ఐటీ ప్రాజెక్ట్పై ఏఐ దెబ్బ
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వాడకాన్ని పెంచే క్రమంలో సోషల్ మీడియా దిగ్గజం 'మెటా' భారత ఐటీ సంస్థ విప్రోకు ఇచ్చే ప్రాజెక్టుల్లో కోత విధించింది. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ విభాగాన్ని నిలిపివేయడంతో విప్రో దాదాపు 25 మిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ.200 కోట్లు) వార్షిక ఆదాయాన్ని కోల్పోనుంది.
కృత్రిమ మేధ (AI) ధాటికి భారత ఐటీ రంగానికి మరో గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ప్రముఖ సోషల్ మీడియా దిగ్గజం 'మెటా' (Meta) తమ సంస్థలో ఏఐ సాంకేతికతను విస్తృతంగా అమలు చేస్తుండటంతో అవుట్సోర్సింగ్ పనులను భారీగా తగ్గించుకుంది. ఇందులో భాగంగా దేశంలో నాలుగో అతిపెద్ద ఐటీ సేవల సంస్థ అయిన విప్రోకు (Wipro) ఇచ్చే ప్రాజెక్టులలో దాదాపు 25 శాతం కోత విధిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.
రూ.200 కోట్ల ఆదాయానికి గండి
ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 (FY26) లో మెటా సంస్థ నుంచి విప్రోకు ఏటా దాదాపు 100 మిలియన్ డాలర్ల ఆదాయం వచ్చేది. విప్రో యొక్క టాప్ 20 అతిపెద్ద క్లయింట్ ఖాతాలలో మెటా ఒకటి. ఐటీ సపోర్ట్, కస్టమర్ సర్వీస్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ పనులను విప్రో బృందాలు నిర్వహించేవి.
ఖర్చుల కోత, అంతర్గత ఏఐ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేసే క్రమంలో మెటా తన డిజిటల్ మార్కెటింగ్ రంగాన్ని మూసివేసింది. దీనివల్ల విప్రో పొందే వార్షిక ఆదాయం 75 మిలియన్ డాలర్లకు పడిపోనుంది. అంటే ఒక్కసారిగా 25 మిలియన్ డాలర్ల (దాదాపు రూ.200 కోట్లు) ఆదాయం హరించుకుపోయింది.
200 మంది ఉద్యోగులు బెంచ్పైకి..
ఈ పరిణామ ప్రభావం నేరుగా విప్రో ఉద్యోగులపై పడింది. గురుగ్రామ్ కార్యాలయం నుంచి మెటా ఖాతాను పర్యవేక్షిస్తున్న దాదాపు 200 మంది ఉద్యోగులను కంపెనీ బెంచ్పైకి పంపింది. వీరిని ఇతర ప్రాజెక్టుల్లోకి మార్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. కేవలం విప్రో మాత్రమే కాకుండా కాన్సెంట్రిక్స్, టెలిపెర్ఫార్మెన్స్, యాక్సెంచర్ వంటి ఇతర అంతర్జాతీయ సంస్థలు కూడా మెటా నిర్ణయంతో తమ కాంట్రాక్టులను కోల్పోయాయి.
ఆరు నెలల్లో రెండో అతిపెద్ద దెబ్బ
గతేడాది మే నెలలో శ్రీని పల్లియా సీఈఓగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత విప్రోను లాభాల బాట పట్టించేందుకు శ్రమిస్తున్నారు. అయితే ఆరు నెలల వ్యవధిలోనే కంపెనీకి ఇది రెండో పెద్ద షాక్. ఈ ఏడాది మార్చి నెలలో న్యూయార్క్కు చెందిన సౌందర్య ఉత్పత్తుల దిగ్గజం ఎస్టే లాడర్ (Estée Lauder) విప్రోకు ఇచ్చే కాంట్రాక్ట్ను నిలిపివేసి యాక్సెంచర్కు అప్పగించింది. దానివల్ల విప్రో ఏటా 100 మిలియన్ డాలర్ల ఆదాయాన్ని కోల్పోయింది.
పడిపోతున్న షేరు విలువ.. ఎందుకు ఈ మార్పు?
వరుస ఎదురుదెబ్బలతో ప్రస్తుత ఏడాదిలో విప్రో షేరు విలువ ఇప్పటివరకు 31 శాతానికి పైగా క్షీణించింది. Q2FY27 లో కూడా కంపెనీ ఆదాయం -1.5% నుంచి 0.5% మధ్య ప్రతికూలంగా ఉండే అవకాశముందని అంచనా వేస్తున్నారు.
మరోవైపు మెటా అధినేత మార్క్ జుకర్బర్గ్ తమ అంతర్గత సామర్థ్యాలను పెంచుకోవడానికి, సొంత డేటా సెంటర్లు, ఏఐ సిస్టమ్లపై భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నట్లు వెల్లడించారు. "రాబోయే కొన్ని సంవత్సరాలలో మా యాప్లలో అధునాతన ఏఐ వ్యవస్థలను అందుబాటులోకి తెస్తాం. థర్డ్ పార్టీ వెండర్లపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకుని, స్వయంప్రతిపత్తి వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి పెడతాం" అని మెటా యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది.
కంటెంట్ పర్యవేక్షణ, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వంటి పునరావృత పనులను ఏఐ ద్వారానే నిర్వహించాలని మెటా నిర్ణయించుకోవడంతో, భారత ఐటీ రంగానికి ఆటోమేషన్ సవాళ్లు మరింత పెరిగాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More